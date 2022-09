Últimas noticias de la guerra de Rusia en Ucrania

Putin dice que Rusia "no ha perdido nada" durante su "operación militar especial" en Ucrania

Rusia "no ha perdido nada" en su "operación militar especial" en Ucrania, afirmó el presidente Vladimir Putin en su discurso de apertura de la sesión plenaria del Foro Económico Oriental en Vladivostok, este miércoles.

"No hemos perdido nada y no vamos a perder nada. Nuestra principal ganancia es el fortalecimiento de nuestra soberanía. No hemos empezado nada, en términos de acción militar, sino que solo estamos tratando de terminarlo", dijo Putin a la audiencia.

Basándose en un informe de inteligencia, Estados Unidos cree que Rusia se enfrenta a una "grave" escasez de personal militar en Ucrania y está buscando nuevas formas de reforzar sus niveles de tropas, según dijeron dos funcionarios estadounidenses a CNN la semana pasada.

En una declaración realizada este lunes, el secretario de Defensa británico, Ben Wallace, afirmó que se calcula que "más de 25.000 soldados rusos han perdido la vida" desde el inicio de la guerra.

A finales de agosto, el presidente Putin ordenó a los militares rusos que aumentaran el número de tropas en Ucrania en 137.000, aunque sigue sin estar claro cómo pretende el Ministerio de Defensa alcanzar ese objetivo.