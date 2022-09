Lo que está sucediendo (y lo que sigue) en la investigación de Mar-a-Lago

Capacidad nuclear y datos sensibles hallados en Mar-a-Lago 3:03

Washington (CNN) -- Apenas pasa un día sin que haya una novedad importante en la investigación de Mar-a-Lago, ya sea una entrega de documentos por parte del Departamento de Justicia, un comentario sorprendente del expresidente Donald Trump, una audiencia judicial llena de fuegos artificiales o una sentencia muy esperada.

La investigación penal del Departamento de Justicia sobre el posible mal manejo de material clasificado sigue su curso. La evaluación de los daños está en marcha por parte de las agencias de inteligencia estadounidenses. Y las consecuencias políticas se siguen perfilando, a medida que se acercan las elecciones legislativas de noviembre y las elecciones de 2024.

A continuación, un desglose de lo que está sucediendo y hacia dónde se dirigen las cosas en la investigación.

¿Qué hay en los documentos clasificados?

El gobierno ha recuperado al menos 325 documentos clasificados únicos de Mar-a-Lago, según los archivos judiciales que describen la entrega de materiales por parte de Trump en enero, los documentos citados que devolvió al Departamento de Justicia en junio y los frutos de la búsqueda del FBI en agosto.

Hemos sabido que algunos de estos archivos estaban en el nivel más alto de clasificación, incluyendo algunos en un programa "SAP" que restringe severamente quién puede acceder a la información. Pero desde que este escándalo saltó a la luz pública, el gran misterio ha sido: ¿de qué tratan estos archivos clasificados?

Los detalles han sido muy difíciles de obtener. Después de todo, se trata de secretos de seguridad nacional. Pero el martes, The Washington Post informó de que uno de los documentos incautados por el FBI durante el registro del 8 de agosto describía "las defensas militares de un gobierno extranjero, incluidas sus capacidades nucleares".

"Ese es el tipo de información estratégica que puede hacer un daño tremendo", dijo este miércoles en "CNN Newsroom" el analista jefe de inteligencia y aplicación de la ley de CNN, John Miller.

¿Cuál es la situación actual?

El Día del Trabajo, la jueza federal de distrito Aileen Cannon emitió un fallo histórico, concediendo la petición de Trump de nombrar un "perito independiente" para revisar de forma independiente todo lo que el FBI sacó de Mar-a-Lago.

Los próximos pasos inmediatos son los siguientes: el juez ordenó a los abogados de Trump que consulten con el Departamento de Justicia y preparen una presentación conjunta en la que expliquen sus puntos de vista sobre quién debe desempeñar el cargo, cuáles deben ser sus responsabilidades exactas, cómo deben ser pagados, con qué rapidez deben hacer su trabajo y más. La fecha límite para esta importante presentación judicial es este viernes a las 11:59 p.m. ET.

Mientras tanto, el juez impidió que el Departamento de Justicia utilizara cualquiera de los materiales incautados en relación con la investigación penal en curso. Esto podría ralentizar la investigación. El juez permitió a la comunidad de inteligencia de EE.UU. terminar su revisión de las posibles consecuencias para la seguridad nacional.

¿Apelará el Departamento de Justicia?

El fallo de Cannon ha sido criticado por una amplia gama de estudiosos del derecho, críticos de Trump, e incluso algunos exaliados de Trump, que describieron la decisión como una obstaculización sin precedentes de una importante investigación criminal. (Cannon es una persona nombrada por Trump).

Los fiscales tienen 30 días desde que el fallo cayó este lunes para presentar una apelación. El Departamento de Justicia solo ha dicho públicamente hasta ahora que está "examinando el dictamen" y meditando los próximos pasos.

El exfiscal general William Barr —un leal a Trump durante su mandato, que rompió con él por las elecciones de 2020 y ahora es un crítico de Trump— dice que los fiscales deberían presentar una apelación.

"El dictamen, creo, fue erróneo, y creo que el gobierno debería apelarlo", dijo Barr este martes en una entrevista con Fox. "No creo que el nombramiento de un perito independiente se mantenga. Pero incluso si lo hace, no veo que cambie fundamentalmente la trayectoria. No creo que cambie tanto el juego de pelota, ya que tal vez tengamos un retraso por lluvia durante un par de entradas".

Existe la posibilidad de que los fiscales traten de avanzar a toda velocidad en el proceso del perito independiente, mientras que simultáneamente apelan la parte del fallo de Cannon que bloqueó a los investigadores penales de hacer algo con los frutos de su búsqueda en Mar-a-Lago, como mostrarlos a un jurado investigador.

¿Cuáles son las consecuencias políticas?

Estamos en territorio desconocido, y las consecuencias políticas aún no están claras. Ambos bandos ven un hueco, pero los votantes centristas parecen haberse puesto del lado de Trump en lo que respecta al asunto de Mar-a-Lago.

El registro se ha catapultado a la mente de Trump. Está en todas sus páginas de redes sociales, con múltiples publicaciones casi a diario, llenas de teorías de conspiración del "estado profundo". En un mitin celebrado el pasado fin de semana en Pensilvania en apoyo de sus candidatos elegidos a dedo para el Senado y la gobernación, Trump dedicó un tiempo significativo de su discurso a atacar al FBI y al Departamento de Justicia.

Por otro lado, es posible que la investigación dé un impulso a los demócratas, que han utilizado la investigación para atacar a Trump y plantear la posibilidad de que sea acusado o encarcelado.

Desde el punto de vista político, la reacción ha sido previsible. Las encuestas indican que la mayoría de los republicanos cubren las espaldas de Trump en la investigación, mientras que la mayoría de los demócratas creen que ha infringido la ley. Por eso, es más perspicaz analizar cómo los votantes independientes están evaluando la investigación que avanza rápidamente.