ANÁLISIS | Cómo recibió el mundo la noticia del fallecimiento de la reina Isabel II

(CNN) -- Pocas naciones hacen el ritual mejor que Gran Bretaña. Y ningún medio lo cubre con más habilidad que la televisión.



Este jueves, tanto los rituales como la televisión trabajaron al máximo por la muerte de la reina Isabel a la edad de 96 años. Juntos proporcionaron una sensación de continuidad y consuelo en un momento en el que muchos sentían tristeza y pérdida por el fallecimiento de alguien que había formado parte de sus vidas mediáticas durante siete décadas.

CNN y MSNBC iniciaron su cobertura el jueves por la mañana. Tras el anuncio de la muerte de la reina el jueves por la tarde, ABC, NBC, CBS y Fox News interrumpieron su programación habitual para hacer lo mismo.

Las imágenes de este jueves por la mañana eran de presagio y de paso, con tomas de cielos oscurecidos y las puertas de Balmoral bajo la lluvia. Incluso mientras los expertos hablaban de la reina durante la cobertura matutina, las pantallas divididas mostraban regularmente las imágenes de las puertas, la oscuridad y la lluvia. Las imágenes transmitían con fuerza la sensación de espera a las puertas del castillo.

Las imágenes nocturnas de un mar de paraguas negros bajo la lluvia en el exterior de Buckingham Place fueron igualmente evocadoras y conmovedoras.

A double rainbow appeared as crowds gathered near Buckingham Palace before the announcement of Queen Elizabeth II's death. She was 96 and Great Britain's longest-serving monarch. https://t.co/5HW7O7EsIz

publicidad

📷: Reuters/Toby Melville pic.twitter.com/KTbnBPZEfs

— CBS News (@CBSNews) September 8, 2022