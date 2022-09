Siete momentos destacados en la vida de la reina Isabel II 1:37

(CNN) -- El deber es un concepto bastante anticuado hoy en día en un mundo plagado de figuras públicas que solo tienen hambre de poder para lograrlo por cualquier medio disponible.

Pero el deber es la palabra que mejor resume el reinado de la reina Isabel II, quien murió este jueves a los 96 años. La reina se entregó desinteresadamente. El suyo fue un papel que es ceremonial, pero que también está profundamente arraigado en la monarquía constitucional más antigua del mundo y en un país que le ha dado al mundo muchos de los conceptos y políticas que asociamos con la democracia.

Siete años después del final de la Segunda Guerra Mundial, la reina, con solo 25 años, ascendió al trono británico. Harry Truman era el presidente de Estados Unidos y Winston Churchill era el primer ministro del Reino Unido.

Desde entonces, la monarca reinó durante 13 presidencias estadounidenses adicionales: Dwight Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y, ahora, Joe Biden.

En muchos sentidos, la reina simbolizó la "relación especial" entre el Reino Unido y Estados Unidos. Un rito de paso para casi cada uno de los 14 presidentes de EE.UU. desde que asumió el trono fue organizar una visita de Estado del presidente al Reino Unido o asistir a una cena de estado formal organizada por el presidente en Washington. Más recientemente, se reunió con el presidente Joe Biden en junio en el Castillo de Windsor.

Según Robert Hardman, el decano de los biógrafos reales, ella era particularmente cercana a Reagan, a quien consideraba "el más encantador". Compartían el amor por el aire libre y los caballos. Fue una amistad que se prolongó mucho después de que Reagan dejara la presidencia, informó Hardman en su libro de 2018 "Queen of the World". La reina y Obama también disfrutaron de una estrecha relación, según Hardman.

Tuvo una carrera extraordinaria; la mayoría de los súbditos británicos solo pueden recordar a un monarca. Durante su largo reinado, la reina presidió la disolución de grandes franjas del Imperio Británico, continuando un proceso que comenzó bajo el reinado de su padre. También instaló oficialmente a tres mujeres como sus primeras ministras: Margaret Thatcher, Theresa May y, justo el martes, Liz Truss, quien se reunió con la reina para su investidura formal como primera ministra en el Castillo de Balmoral en Escocia.

Como reina, realizó la asombrosa cantidad de 21.000 compromisos y fue patrocinadora de cientos de organizaciones, incluidas las dedicadas a la educación y la formación, los deportes y la recreación, la fe, las artes y la cultura, según las estadísticas publicadas por la Casa Real en mayo, cuando Gran Bretaña celebró los 70 años de la reina en el trono.

El contraste es sorprendente entre quién era la reina y el exprimer ministro británico Boris Johnson, quien renunció después de haber sido forzado a dejar el cargo. Johnson es un mentiroso en serie sobre asuntos grandes y pequeños, que asistió a fiestas privadas en su residencia oficial en Downing Street durante un riguroso confinamiento por covid-19 que él mismo había autorizado. (Más tarde se disculpó).

La reina también proporcionó un marcado contraste con Trump, cuyo abogado personal en el momento de su campaña para presidente de 2016, Michael Cohen, sobornó a una actriz porno que afirmó haber tenido una aventura con el candidato, y de quien se registra que hizo más de 30.000 declaraciones falsas o engañosas mientras fue presidente, según The Washington Post.

La reina llevó una vida personal ejemplar, y rara vez habló en público excepto en eventos oficiales como la apertura anual del Parlamento. A principios de este año se perdió su primer discurso ante el Parlamento por primera vez desde 1953, y lo pronunció en su lugar su hijo y heredero, Carlos. Era una señal reveladora de su creciente fragilidad.

El contenido de las reuniones semanales de la reina con los 15 hombres y mujeres británicos que han sido sus primeros ministros ha permanecido en su mayoría en secreto muy bien guardado, pero uno puede imaginar que una monarca que se reunió regularmente durante siete décadas con una extraordinaria variedad de primeros ministros, de Churchill a Thatcher, tuvo algunos sabios consejos para muchos de ellos.

La reina también fue parte de una larga tradición de fuerte liderazgo femenino británico que data de la reina Boudicia, quien lideró una rebelión contra el Imperio Romano. Fue su homónima Isabel I quien luchó contra el poderoso Imperio español, mientras que la reina Victoria gobernó durante la era que lleva su nombre durante la cual el Imperio Británico se convirtió en el imperio más grande de la historia.

No es casualidad, no lo creo, que durante el reinado de Isabel II los británicos tuvieran tres primeras ministras. Después de todo, los británicos estaban acostumbrados a que una mujer sirviera como jefa de Estado, por lo que tener una líder no parecía una exageración. Mientras tanto, Estados Unidos todavía no ha tenido una mujer presidenta.

Por supuesto, durante su reinado extraordinariamente largo, la reina cometió errores, el más conocido de los cuales fue su silencio público inicial cuando la princesa Diana murió en un accidente automovilístico en París hace 25 años.

El gesto rígido que había hecho que los británicos superaran el bombardeo de Londres durante la Segunda Guerra Mundial simplemente no era la actitud adecuada para una población que ahora estaba mucho más dispuesta a mostrar sus emociones públicamente. La gran avalancha de dolor público que siguió a la muerte de Diana tomó a la reina con el pie equivocado. Permaneció recluida en el Castillo de Balmoral y solo bajó la bandera británica sobrevolando el Palacio de Buckingham después de la indignación pública considerable de que la familia real no estaba haciendo lo suficiente públicamente para mostrar su dolor.

Pero esa insatisfacción hace tiempo que se disipó. Mientras celebraba su Jubileo de Platino en el trono a principios de este año, el 86% de los ciudadanos británicos dijeron que estaban satisfechos con la forma en que la reina estaba haciendo su trabajo.

Carlos hereda una monarquía que sigue siendo muy popular entre el público británico. Este año el 68% de los ciudadanos británicos apoyó la continuación de la monarquía. Es uno de los legados clave de la reina Isabel II y un ejemplo más de cómo cumplió con su deber.