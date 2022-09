Cientos de tortugas marinas se varan en una playa de Texas y las autoridades son saben por qué

Cientos de tortugas bobas demacradas han aparecido en las playas de Texas, un aumento significativo desde el año pasado.

(CNN) -- Las autoridades están desconcertadas después de que cientos de tortugas bobas (de nombre científico Caretta caretta y también conocidas como caguamas) hayan quedado varadas en las playas de Texas.

Un total récord de 282 caguamas apareció en Texas entre el 1 de abril y el 19 de agosto, según un comunicado de prensa del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU., que es más del doble del total de varamientos en cualquier año desde 2012 hasta 2021.

El motivo del incremento sustancial se desconoce.

"Los números anuales han aumentado durante esta década", señaló en un comunicado Donna J. Shaver, coordinadora de Texas de Sea Turtle Stranding and Salvage Network (STSSN) y jefa de la División de Ciencias y Recuperación de Tortugas Marinas en Padre Island National Seashore del Servicio de Parques Nacionales.

"Este aumento dramático en los varamientos de tortugas bobas este año es alarmante y tiene a los participantes de STSSN en alerta máxima en Coastal Bend para estar listos ante el incremento de la afluencia de tortugas bobas incapacitadas que necesitan rescate y atención inmediata".

publicidad

Hay cinco especies de tortugas marinas que se encuentran en el Golfo de México. La tortuga boba es la especie más abundante que anida en Estados Unidos, aunque su población todavía se ha enfrentado a una disminución, en gran parte debido a la captura incidental en las operaciones de pesca. Como adultas, las tortugas marinas pueden medir hasta 1 metro 3,5 pies y pesar hasta 158 kilos, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Durante la última década, un promedio de 109 tortugas bobas se ha quedado varada en las playas de Texas cada año, según el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU.

La mayoría de los varamientos de este año han ocurrido en Coastal Bend de Texas entre los condados de Calhoun y Kleberg. Alrededor de dos tercios de las tortugas marinas varadas se encuentran muertas, según el servicio. Los animales hallados con vida están con "bajo peso y demacrados".

"En Coastal Bend, alrededor de un tercio de las tortugas bobas varadas se encontraron con vida y reciben atención en instalaciones de rehabilitación autorizadas, incluido Amos Rehabilitation Keep, Texas State Aquarium y Texas Sealife Center", dijo Mary Kay Skoruppa, US Fish and coordinador de tortugas marinas del Servicio de Vida Silvestre de Texas, en el comunicado.

"Las caguamas afectadas se encontraron con bajo peso y demacradas. Reciben atención diligente en rehabilitación, y esperamos que la mayoría se recupere y, finalmente, sean liberadas de nuevo en el Golfo de México".

Los científicos han podido descartar algunas causas de los varamientos: no se deben a enfermedades infecciosas, biotoxinas o capturas relacionadas con la pesca, detalló el servicio.

En cambio, los científicos creen que la explicación puede estar en los cambios en el hábitat de las tortugas marinas y el acceso a sus presas, según el comunicado. Los investigadores toman muestras de tortugas marinas vivas y muertas para identificar qué factores pueden estar detrás de los misteriosos varamientos.

Si ve una tortuga marina en la playa, debe informar el avistamiento al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. y quedarse si puede para ayudar a los funcionarios a encontrar el animal.

"Se necesita mucha coordinación entre personas capacitadas y autorizadas para rescatar con éxito a las tortugas marinas varadas", aseguró Skoruppa en el comunicado. "Por lo tanto, es fundamental que los ciudadanos informen de sus avistamientos de inmediato, para que los esfuerzos de rescate puedan comenzar rápidamente".