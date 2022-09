"Más grand slams": Carlos Alcaraz ya tiene la vista puesta en la gloria de 2023 tras su triunfo en el US Open

Carlos Alcaraz es campeón y será número 1 del mundo 2:34

(CNN) -- Para muchos en el exterior, el hecho de que Carlos Alcaraz levantara el trofeo del US Open parecía la culminación de años de duro trabajo, dedicación y sacrificio. Sin embargo, para el propio Alcaraz, su primer triunfo en un Grand Slam es solo el principio.

El carácter decidido y la naturaleza competitiva de este joven de 19 años demuestran que ya tiene en mente la posibilidad de ganar otro Grand Slam en 2023.

La victoria de Alcaraz en Nueva York, después de dos semanas de tenis agotador —el joven jugó tres partidos maratonianos consecutivos a cinco sets en las rondas previas a la final—, le convierte en el jugador más joven en ganar un grand slam desde que Rafael Nadal levantó el primero de sus 14 títulos del Abierto de Francia en 2005.

Como ambos son españoles y tienen un talento natural para la tierra batida, las comparaciones entre Alcaraz y Nadal eran inevitables. A pesar de haber idolatrado a Nadal durante su infancia, Alcaraz siempre ha rechazado los apelativos de "el próximo Nadal" o "mini Nadal", insistiendo en que quiere forjar su propio legado.

El domingo, dio el primer paso —y quizás el más difícil— en ese camino.

"Trabajé muy, muy duro los últimos dos años, sufrí mucho también en este camino para alcanzar este trofeo", dijo Alcaraz a Carolyn Manno de CNN Sport después de su victoria en cuatro sets sobre Casper Ruud. "Por supuesto, es el momento de seguir trabajando, de seguir en la cima durante muchos años o de intentar conseguir más grand slams.

"No siempre es feliz el camino, hay que sufrir mucho, muchos momentos duros en la vida, así que hay que superarlo. He trabajado muy, muy duro para esto. He conseguido el primero a los 19 años, espero conseguir otro el año que viene, pero he sufrido mucho estas dos semanas, así que sé que es muy, muy duro conseguir un grand slam, pero trabajaré para conseguir otro. Lucharé por conseguir otro, así que es un objetivo para mí el año que viene", añadió.

Rompiendo récords

Con su victoria, Alcaraz también llega al número 1 del ranking mundial por primera vez, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia de la ATP en conseguirlo. Es una forma adecuada de culminar lo que ha sido un año sorprendente para el joven de El Palmar, en la región de Murcia.

Después de ganar su primer título ATP en 2021, Alcaraz floreció aún más en 2022, ganando cuatro títulos — incluyendo dos torneos Masters 1000— para subir en el ranking desde el número 32 a principios de año.

La batalla del domingo contra Ruud es un enfrentamiento que los aficionados al tenis probablemente verán mucho más en el futuro, ya que el noruego es considerado por muchos como un futuro campeón del Grand Slam.

Tras conseguir un punto de partido, un Alcaraz visiblemente emocionado cayó al suelo, aunque probablemente se debió tanto al agotamiento como a la emoción. De alguna manera, logró encontrar la fuerza para subir a las gradas y llegar al palco de los aficionados, compartiendo abrazos con amigos, familiares y su entrenador, el ex número 1 del mundo Juan Carlos Ferrero.

"Este momento significa mucho para mí, es algo que estaba buscando desde que empecé a jugar al tenis", dijo Alcaraz tras su victoria. "He trabajado muy, muy duro para poder levantar este trofeo hoy, para ser el mejor jugador del mundo. Para mí, esta sensación es indescriptible, así que este trofeo significa mucho para mí".

"Pensé en cuando empecé a jugar al tenis y, por supuesto, en toda mi familia, en todos mis entrenadores durante mi vida, en todo desde que era un niño. Cuando eres un niño, siempre sueñas con muchas cosas y ser el número 1 del mundo y ser campeón de un grand slam eran sueños para mí. Así que ahora mismo levantar este trofeo es un sueño hecho realidad para mí, así que estoy muy feliz". afirmó Alcaraz.

Nadal fue uno de los primeros en ofrecer aplausos para el logro de Alcaraz, con algunos viendo su victoria en Nueva York como el paso oficial de la antorcha para el tenis español.

"¡Felicidades @carlosalcaraz por tu primer Grand Slam y por el número 1 del ranking, que es la culminación de tu primera gran temporada y de la que estoy seguro que habrá muchas más!", escribió en Twitter el 22 veces campeón de Grand Slam.

Con la destreza, la voluntad y la determinación que se mostraron el domingo en el estadio Arthur Ashe, parece que España seguirá teniendo gloria tenística que celebrar en los próximos años.