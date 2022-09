Premios Emmy 2022: presentadores, fecha, hora y cómo ver por televisión e internet

(CNN Español) -- Este lunes 12 de septiembre se llevará a cabo la edición 74 de los Premios Emmy, los más importantes de la televisión.

En esta ceremonia se premia a las mejores series tanto en formato regular como en streaming, así como a sus creadores y talento. Para esta edición los más nominados son Succession (HBO) con 25 menciones y Ted Lasso (Apple TV+) con 20 nominaciones.

La ceremonia será presentada por el actor y comediante estadounidense Kenan Thompson, recordado por muchos por ser parte del elenco del programa Saturday Night Live o SNL, como es conocido también por sus siglas en inglés.

That’s right!! I’m hosting the #EMMYs LIVE September 12 8/7c on @NBC and @PeacockTV! pic.twitter.com/whAuXCsaj0

— Kenan Thompson (@kenanthompson) September 9, 2022