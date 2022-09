Lizzo dedica su premio Emmy a las 'chicas grandes'

Escucha a Lizzo improvisar para sus seguidores 1:28

(CNN) -- Lizzo hizo realidad un sueño que tenía desde su infancia este lunes.

La cantante de "About Damn Time" ganó el premio Emmy a Mejor programa de concurso por "Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls", una serie de Amazon que documentó su búsqueda de bailarinas de apoyo.

"Cuando era niña, todo lo que quería ver era a mí en los medios: alguien gorda como yo, negra como yo, hermosa como yo", dijo Lizzo emocionada cuando subió al escenario para recibir el premio. "Si pudiera regresar y decirle algo a la pequeña Lizzo, le diría: 'Vas a ver a esa persona, pero, carajo, tendrás que ser tú'".

Lizzo agradeció a los competidores en su serie, y agregó: "¡Esto es para las 'chicas grandes'!"

Desde que explotó en popularidad en 2019 con su sencillo "Truth Hurts", la ganadora del Grammy ha defendido a las mujeres negras, a la comunidad LGBTQ y a mujeres de todos los tamaños.

"Big Grrls" es una serie en la que se muestra a Lizzo seleccionar bailarinas de talla grande para su próxima gira. Varios de los miembros del elenco estuvieron presentes para ver a Lizzo aceptar el Emmy.

Lizzo tuvo un año lleno de acontecimientos: en primavera, lanzó la marca de fajas que incluyen tallas Yitty, que ofrece tallas de la XS a la 6X. Y en julio, lanzó su esperado cuarto álbum, "Special", repleto de himnos de amor propio.