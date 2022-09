Los accionistas de Twitter votan a favor del acuerdo de adquisición de Elon Musk por 44.000 millones de dólares

Rechazan retrasar el juicio entre Musk y Twitter 1:06

(CNN Business) -- Elon Musk puede estar luchando con uñas y dientes para salir de su acuerdo para comprar Twitter, pero los accionistas de la compañía de medios sociales planean mantenerlo.

Los accionistas de Twitter votaron este martes a favor del acuerdo de adquisición de Musk por US$ 44.000 millones, un valor de US$ 54,20 por acción. Las acciones de la compañía abrieron este martes a poco menos de US$ 41 por acción, casi un 25% por debajo del precio del acuerdo.

La votación se produjo días después de que Musk enviara su tercera carta a Twitter para rescindir el acuerdo, en este caso por una supuesta indemnización de US$ 7,75 millones que la empresa pagó a su antiguo jefe de seguridad, Peiter Zatko, que posteriormente denunció sus supuestas vulnerabilidades en materia de seguridad y privacidad.

En la carta, los abogados de Musk afirmaban que el pago —que se dice que se hizo a Zatko y sus abogados el 28 de junio como parte de un acuerdo de separación— violaba una disposición del contrato de adquisición. Según el contrato, Twitter se comprometió a no pagar indemnizaciones a los empleados por importes que estuvieran fuera del "curso ordinario de los negocios, en consonancia con las prácticas anteriores".

Twitter tachó el último esfuerzo de Musk por salirse del acuerdo de "inválido y erróneo".

Musk envió por primera vez una carta para rescindir el acuerdo en julio, alegando que Twitter violó el acuerdo al tergiversar el número de cuentas de spam y bots falsos en su plataforma. Twitter demandó a Musk para completar la adquisición, acusando al multimillonario de utilizar los bots como pretexto para salir de un acuerdo que le produjo remordimientos de comprador tras una caída del mercado.

Zatko testificó este martes ante el Senado de EE.UU. sobre lo que, según él, son las graves vulnerabilidades de seguridad y privacidad de Twitter, incluyendo la posibilidad de tener agentes de inteligencia extranjeros en su nómina.

Está previsto que el caso entre Musk y Twitter vaya a juicio el 17 de octubre.

-- Clare Duffy, de CNN Business, contribuyó a este informe.