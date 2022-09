"Lo estás arruinando": nuevo libro revela que Melania Trump criticó el manejo del covid-19 de su esposo

FBI requisa el celular de Lindell, simpatizante de Trump 1:46

(CNN) — El general superior del expresidente Donald Trump temía que autorizara un ataque contra Irán cuando terminara su presidencia. Su jefe de inteligencia se preguntó qué tenía Rusia sobre él. Un amigo multimillonario lo convenció de intentar comprar Groenlandia. Media docena de altos funcionarios consideraron renunciar en masa.

Incluso su esposa, la primera dama Melania Trump, estaba "mortificada por el coronavirus y convencida de que Trump estaba metiendo la pata", según un libro próximo a publicarse del corresponsal en jefe de la Casa Blanca del New York Times, Peter Baker, y la escritora del New Yorker y analista de asuntos globales de CNN, Susan Glasser listo para publicar el martes.

En una llamada telefónica con el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, quien mantuvo vínculos con la Casa Blanca a pesar de las críticas ocasionales a Trump, Melania Trump buscó ayuda para convencer a su esposo de que se tomara la pandemia más en serio.

"'Lo estás arruinando', recuerda haberle dicho a su marido", escriben los autores. "'Esto es serio. Va a ser muy malo, y tienes que tomártelo más en serio de lo que te lo estás tomando'. Él acababa de ignorarla. "Te preocupas demasiado", recordó que le dijo. 'Olvídalo'".

La inestabilidad al filo de la navaja que nubló el mandato de cuatro años de Trump en la Casa Blanca llevó a muchos de sus principales asesores a preocuparse por el destino del país. La volatilidad se pone al descubierto con nuevos detalles en el libro "The Divider: Trump in the White House, 2017-2021". El reportaje del libro incluyó dos entrevistas con el expresidente en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida.

publicidad

Baker y Glasser escriben que muchos de los temores conocidos sobre la presidencia de Trump estaban, de hecho, más cerca de la realidad de lo que se reportó anteriormente, lo que provocó intentos generalizados entre quienes trabajaron para él para evitar el desastre.

Las revelaciones también podrían predecir la presidencia que Trump podría supervisar si regresa a la Casa Blanca en 2025. Los colaboradores de Trump le dijeron a CNN que podría anunciar una candidatura presidencial después de las elecciones de mitad de período de noviembre. Pero, como le dijo Trump a Baker y Glasser, no invitará al exvicepresidente Mike Pence a unirse a su candidatura después de que Pence se negó a interferir en la certificación de las elecciones de 2020.

“Sería totalmente inapropiado”, dijo Trump. "Mike se suicidó políticamente al no tomar votos que sabía que estaban mal".

El libro describe las profundas preocupaciones entre el equipo de seguridad nacional de Trump, encabezado por el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, y otros, de que el entonces presidente iniciaría un conflicto con Irán en los últimos días de su presidencia o que tropezara con una guerra nuclear con Corea del Norte.

Un funcionario de la administración le dijo a Trump antes de las elecciones de 2020 que si perdía, debería atacar el programa nuclear de Irán, informan los autores. "Milley en ese momento le dijo a su personal que era un momento tipo '¿De qué diablos están hablando estos muchachos?'", escriben. "Ahora, parecía aterradoramente posible".

Las tensiones con Irán incluso permearon los muros de Mar-a-Lago. Trump dijo a los invitados a un cóctel durante las vacaciones de 2020 que se iría temprano para regresar a Washington por temor a que Irán pudiera estar tratando de asesinarlo para vengar el asesinato del principal general del país por parte de Estados Unidos un año antes.

Las preocupaciones sobre el comportamiento de Trump en el escenario mundial comenzaron casi tan pronto como asumió el cargo. Más que un rencor pasajero, el deseo de Trump de retirar a Estados Unidos de la OTAN fue, de hecho, un esfuerzo sostenido que fue "mucho más serio de lo que la gente pensaba", dijo un alto funcionario de la Casa Blanca, un resultado que podría haber alterado dramáticamente la guerra actual en Ucrania.

Después de una reunión de 2018 con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Helsinki, Finlandia —en la que Trump se puso del lado de Putin sobre las agencias de inteligencia de Estados Unidos que habían determinado que Rusia intentó interferir en las elecciones de 2016 — el principal funcionario de la inteligencia estadounidense se quedó preguntándose cuáles eran los verdaderos motivos de Trump.

"Nunca pude llegar a una conclusión. Surgió la pregunta en la mente de todos: ¿Qué tiene Putin sobre él que lo lleva a hacer algo que socava su credibilidad?". Dan Coats, el entonces director de inteligencia nacional, reflexionó después ante los asociados, según el libro.

Y una fijación de meses con la compra de Groenlandia a Dinamarca fue mucho más profunda de lo que se reveló anteriormente, inspirada en los primeros días de la presidencia de Trump por un amigo rico de Nueva York, el heredero de cosméticos Ron Lauder.

"Dije, '¿Por qué no tenemos eso?' Echa un vistazo a un mapa. Soy un desarrollador de bienes raíces, miro una esquina y digo: 'Tengo que conseguir esa tienda para el edificio que estoy construyendo', etc. No es tan diferente”, dijo Trump a los periodistas para su libro.

Lauder le propuso al entonces asesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, que actuara como un "canal secreto" para el gobierno danés. En cambio, los principales asesores del Consejo de Seguridad Nacional se involucraron durante meses en conversaciones secretas con el embajador de Dinamarca en Estados Unidos sobre Groenlandia.

Eventualmente, sin embargo, las revelaciones públicas sobre los planes de Trump para comprar la isla provocaron indignación tanto en Groenlandia como en Dinamarca, frustrando cualquier esfuerzo por mejorar el papel de Estados Unidos en un área cada vez más estratégica. Trump llamó "desagradable" al líder danés por rechazar su idea y canceló un viaje a Copenhague.

Trump disfrutó de relaciones más amistosas con otros líderes mundiales, pero a menudo impuso su propia marca de caos.

Baker y Glasser informan que Trump una vez llamó abruptamente al rey Abdullah II de Jordania para informarle que "le iba a dar la Ribera Occidental del Jordán", lo que llevó al monarca a decirle a un amigo que pensaba que estaba teniendo un ataque al corazón.

"No podía respirar. Estaba doblado en dos", dijo.

Y aunque a Trump le gustaba promocionar con frecuencia que el entonces primer ministro de Japón, Shinzo Abe —quien fue asesinado en julio— lo había nominado para el Premio Nobel de la Paz, Trump le había hecho la solicitud explícitamente a Abe durante una cena en Nueva York.

“El presidente le pidió a Abe durante la cena que lo nominara”, dijo un alto funcionario de seguridad nacional de Trump en el libro.

Baker y Glasser describen planes no reportados anteriormente por miembros del gabinete de Trump para renunciar colectivamente en medio del caos, solo para permanecer en sus puestos por la preocupación de quién podría elegir Trump para reemplazarlos.

En mensajes de texto encriptados, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, le dijo a un asistente principal que cinco altos funcionarios de la administración Trump —incluidos los secretarios de Defensa, Educación e Interior— estaban a punto de renunciar en medio de un período particularmente caótico antes de las intermedias de 2018.

"Ok, por primera vez tengo miedo por el país. La locura se ha desatado", escribió en los mensajes.

Las demandas de Trump a su equipo incluyeron solicitudes extravagantes como la abolición de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito después de que bloqueó una de sus políticas de inmigración.

"Vamos a cancelarlo", le dijo a Nielsen, según el libro. Le dijo a Nielsen que si tal medida requería legislación, "entonces redactar un proyecto de ley para 'deshacerse de los j**idos jueces' y enviarlo al Congreso lo antes posible".

Sin embargo, cuando se trató de su respuesta a la pandemia de covid-19, fueron sus asesores de mayor confianza quienes lo alentaron a hacer más, particularmente en los primeros días cuando Trump parecía indiferente ante la gravedad de la crisis.