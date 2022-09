Tom Brady insinúa su retiro y Gisele Bündchen expresa su "preocupación" por su regreso al campo

¿Se apresuró Tom Brady al anunciar su vuelta a la NFL? 2:15

(CNN) -- Tom Brady comentó en su más reciente participación en un podcast que está "cerca del final" de su carrera en la NFL, a medida que sigue insinuando su retiro.



Brady, de 45 años de edad, ha tenido una temporada baja tumultuosa, retirándose en febrero para luego revertir esa decisión. En agosto, en medio del entrenamiento, Brady se tomó una licencia de 11 días para "atender asuntos personales", según su entrenador en jefe Todd Bowles.

La semana pasada, Brady dijo: "A medida que envejeces, la vida cambia bastante. Hay diferentes responsabilidades que toman forma en tu vida. Hay diferentes perspectivas que adquieres".

El siete veces campeón del Super Bowl, hablando en su podcast habitual 'Let's Go!' con el copresentador Jim Gray el martes, dijo que está "sintiendo más las cosas que en el pasado por alguna razón" mientras compite en su 23ª temporada de la NFL.

"Estoy sintiendo intensamente mis emociones", dijo el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers a Gray. "Y siento que siempre tengo eso, pero creo que cuando te acercas al final, y no sé exactamente dónde estoy con eso, pero no hay ninguna decisión que tomar, no es como si me quedaran 10 años, definitivamente no tengo eso”.

"Todo esto, simplemente nunca lo voy a dar por sentado. La única vez que realmente me cayó el veinte y dije: 'No des esto por sentado' fue cuando me lesioné la rodilla. Y después de eso, volví y me dije: 'Ganar es genial. Me encanta ganar y odiaba perder, y todavía lo odio, pero incluso si pierdes y sales del campo sano, hay algo que ganar allí'. La cosa es que si te lesionas y no puedes estar ahí con tu equipo, ahí es donde realmente se vuelve un reto mental y emocional".

Brady y los Bucs abrieron la nueva temporada con una cómoda victoria 19 a 3 sobre los Dallas Cowboys este domingo.

Aunque Brady dijo que hay una "simplicidad en la vida cuando estás en la temporada de fútbol americano porque hay un ritmo en ella", explicó que se despertó el lunes por la mañana el día después de una victoria con moretones y cortes en el brazo. "Santo cielo, había unos cuantos golpes", dijo.

"Y dices: 'OK, ¿cuánto tiempo más quiero tener este compromiso?' Y obviamente me comprometí para este año y todo va a ser evaluado continuamente todos estos diferentes aspectos en juego".

Brady destacó cómo ahora no tiene "ningún margen de error" como mariscal de campo de 45 años en comparación con aquellos 20 años más jóvenes en términos de su preparación física y recuperación.

Cuando Gray le preguntó por qué consideraría retirarse si todavía está rindiendo a un alto nivel, Brady señaló el impacto de la edad en sus prioridades.

"Cuando tenía 25 años, había una simplicidad de la vida de los 25 años", dijo Brady.

"Y creo que cuando tienes 45 años, y tienes un montón de otros compromisos y obligaciones que son muy importantes para ti, a saber, los niños que están creciendo y cosas que, no he tenido una Navidad en 23 años y no he tenido un Día de Acción de Gracias en 23 años, no he celebrado los cumpleaños con las personas que me importan que nacen desde agosto hasta finales de enero. Y no puedo estar en los funerales ni en las bodas”.

"Creo que llega un momento en tu vida en el que dices: '¿Sabes qué? Ya he tenido suficiente y es hora de seguir adelante, de pasar a otras partes de la vida'".

Gisele Bündchen, la esposa de Brady, dijo a Elle que tenía "preocupaciones" acerca de que su marido, que ya es el mariscal de campo más viejo de la historia de la NFL, regresara tras su retiro en febrero.

"Este es un deporte muy violento, y yo tengo a mis hijos y me gustaría que él estuviera más presente", dijo Bündchen. "Definitivamente he tenido esas conversaciones con él una y otra vez. Pero, en última instancia, creo que todo el mundo tiene que tomar una decisión que funcione para él. Él también tiene que perseguir su alegría".

Añadió: "He hecho mi parte, que es [estar] ahí para [Tom]. Me mudé a Boston y me centré en crear un capullo y un entorno de amor para que mis hijos crecieran y estar allí apoyándolo a él y a sus sueños. Ver a mis hijos triunfar y convertirse en los hermosos seres humanos que son, verlo a él triunfar y realizarse en su carrera, me hace feliz. En este momento de mi vida, siento que he hecho un buen trabajo en eso".

Los Buccaneers se enfrentan a los Saints de Nueva Orleans el domingo.