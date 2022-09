Cristina Fernández de Kirchner habla por primera vez tras el atentado: "Estoy viva por Dios y por la Virgen"

Cristina Kirchner: Estoy viva por Dios y por la Virgen 1:19

(CNN Español) -- La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, habló este jueves en el Senado, en sus primeras declaraciones públicas tras el atentado en su contra ocurrido el 1 de septiembre.

"Yo quería que mi primera actividad pública, fuera de mi despacho, fuera con ustedes. Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, realmente", dijo la expresidenta durante la reunión con líderes religiosos católicos populares.

Cuando se cumplen dos semanas del intento de homicidio, Kirchner también reveló detalles de una conversación que según ella mantuvo con el papa Francisco.

"El papa Francisco me llamó bien tempranito al otro día y me dijo algo así como que 'los actos de odio, los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio y violencia'. Primero es lo verbal, ¿no? La agresión. Y después ese clima va creciendo, creciendo, creciendo, y finalmente se produce, bueno, yo no quiero hablar de eso, ese día", relató.

La vicepresidenta también se refirió a la "ruptura" del acuerdo social que existía en el país desde 1983, año del fin de la última dictadura militar.

"Lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí, para mi lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde el año 1983", dijo.

En sus redes sociales, Cristina Fernández compartió un video con su discurso y las intervenciones de los religiosos que participaron.

Este martes, fuentes con acceso al expediente de la investigación del atentado dijeron a CNN que una tercera persona fue detenida en el caso. Ya estaban detenidos Fernando Sabag Montiel y su novia, Brenda Uliarte.

La tercera detenida es una amiga de Brenda Uliarte, según esa fuente, que no ofreció más detalles de su identidad o si enfrenta una acusación en concreto.

Sobre Uliarte se investiga si fue cómplice de Fernando Sabag Montiel, el hombre acusado de apuntar y gatillar un arma a centímetros de la cara de Fernández de Kirchner, aunque no salió proyectil alguno.

Los dos acusados se han negado a declarar frente a la justicia, pero han reiterado su inocencia.