Las reacciones del mundo del tenis ante el retiro de Roger Federer

(CNN Español) -- El anuncio del retiro del tenis de Roger Federer a través de una emotiva carta generó una ola de reacciones en todo el mundo. El suizo de 41 años, ganador de 20 Gran Slams, terminará su carrera profesional después de participar en la Copa Laver, que se celebrará la próxima semana en Londres. Deportistas de todo el planeta celebraron el legado de Federer al conocer el anuncio.

"Roger, por dónde empezar. Fue un privilegio ser testigos de tu camino y ver cómo te convertiste en un campeón, en todos los sentidos de la palabra", publicó la cuenta oficial Wimbledon, uno de los torneos de tenis más importantes en los que Federer participó. "Gracias por los recuerdos y por la alegría que le has dado a tantos", añadió.

Roger,

Where do we begin?

It's been a privilege to witness your journey and see you become a champion in every sense of the word.

We will so miss the sight of you gracing our courts, but all we can say for now is thank you, for the memories and joy you have given to so many. pic.twitter.com/VDWylKvW86

— Wimbledon (@Wimbledon) September 15, 2022