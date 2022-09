Bad Bunny estrena un video documental con su tema "El Apagón"

El beso de Bad Bunny a uno de sus bailarines en un concierto causa revuelo 1:00

(CNN Español) -- Bad Bunny estrenó este viernes el video oficial de su tema "El Apagón": en lugar de un clip tradicional, el cantante apostó por un audiovisual de más de 20 minutos de duración que, con estilo documental, hace múltiples denuncias sobre la situación que atraviesa Puerto Rico.

"El Apagón" es uno de los temas del último álbum del 'Conejo Malo', "Un Verano Sin Ti", que fue lanzado este 2022. La canción es una oda a los familiares cortes de energía de la isla que el artista ha denunciado en sus redes sociales.

"Espero que en Puerto Rico puedan verlo antes de que se vaya la luz", escribió este viernes la estrella de la música en una historia de Instagram con una liga al video de "El Apagón".

Bad Bunny ha sido muy vocal en sus críticas a la actual administración de Puerto Rico. "Tenemos un gobierno sobre nosotros que nos arruina la vida", dijo en un concierto en San Juan a fines de julio, haciéndose eco de las frustraciones de muchos puertorriqueños. "El país nos pertenece y nosotros somos los que tenemos el control", agregó, un mensaje que envió a la arena llena a un frenesí.

El mensaje de Bad Bunny resuena en la "generación de la crisis" de Puerto Rico

Muchos puertorriqueños más jóvenes solo han conocido una vida de penurias. Años de recesión económica y una creciente crisis de la deuda han resultado en el cierre de escuelas, recortes en los servicios gubernamentales, despidos y aumentos en las matrículas universitarias.

En julio de 2019, el entonces gobernador Ricardo Roselló renunció después de semanas de protestas por una serie de escándalos que incluyeron la divulgación de mensajes de chat crudos, sexistas y homofóbicos entre el gobernador y miembros de su círculo íntimo.

Pero la eventual caída de su administración pudo haber sido desencadenada por el huracán María, que tocó tierra en la isla el 20 de septiembre de 2017, hace casi cinco años, menos de nueve meses después de que Rosselló asumiera el cargo. La tormenta de categoría 4 diezmó la red eléctrica anticuada, dejando a más de un millón de personas sin electricidad ni agua corriente durante lo que serían meses.

Los problemas con la distribución de alimentos, agua y otros suministros vitales eran generalizados. Y le tomó al Gobierno de Rosselló casi un año admitir que la tormenta mató a miles de personas, no las docenas que habían comunicado de forma oficial.

Bad Bunny y otros jóvenes artistas puertorriqueños asistieron a las protestas de julio de 2019. También ayudó a escribir la canción "Afilando los cuchillos", que se convirtió en un himno para el movimiento. La canción dio voz al momento histórico, tocando temas como la homofobia, la mala gestión y negligencia del gobierno, y las casas que quedaron sin techo por los huracanes.

En el concierto del 28 de julio en San Juan, Bad Bunny le dijo a la audiencia que la isla es "el único lugar" donde él se presenta en el que necesita "instalar como 15 generadores eléctricos industriales porque no puedo confiar en la red eléctrica de Puerto Rico".

Mayra Vélez Serrano, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, dijo que el mensaje de Bad Bunny resuena en "muchos jóvenes, la generación de la crisis", que solo ha conocido la desesperación y la incertidumbre.

"Una generación que siente que no tiene futuro en esta isla. Se siguen mudando. Tienen un alto nivel educativo. No pueden encontrar trabajos decentes. Y lo que ven es que sus políticos simplemente no hacen su trabajo y roban dinero y se involucran en actos corruptos", dijo.

Cuando se le preguntó días después del concierto sobre las críticas de Bad Bunny a su gobierno, el actual gobernador Pedro Pierluisi elogió lo que dijo que fueron los éxitos de su administración durante la pandemia, en la lucha contra el crimen y las mejoras en la educación y la infraestructura, según informaron medios locales.

LUMA Energy, el consorcio privado canadiense-estadounidense que comenzó a operar el sistema de transmisión y distribución de energía de la isla en junio de 2021, dijo por su parte que compartía la frustración de los clientes con la "confiabilidad del sistema eléctrico de Puerto Rico que ha sufrido años, si no décadas, de negligencia y mala administración". "Todos los puertorriqueños, incluido Bad Bunny, merecen un sistema de energía de clase mundial y LUMA trabaja todos los días para construir un futuro mejor".

Con información de Ray Sánchez.