¿Carlos el emprendedor? Como el nuevo rey creó una marca de alimentos orgánicos de primera

El rey Carlos III es una de las personas más ricas del mundo 2:32

Londres (CNN Business) -- Durante años, el rey Carlos se preparó para asumir el papel de monarca tras el histórico reinado de su madre, la reina Isabel. Mientras tanto, mantenía otro trabajo: era propietario de un negocio rentable.



Carlos, apasionado defensor de las causas medioambientales, fundó Duchy Originals en 1990, cuando era príncipe de Gales, para comercializar los productos de su granja. Desde entonces se ha convertido en la mayor marca de alimentos y bebidas orgánicas del Reino Unido, según la empresa. En el año transcurrido hasta marzo de 2021, Duchy Originals tuvo ganancias de casi 3,6 millones de libras (US$ 4,1 millones) antes de impuestos.

La marca ha tenido sus altibajos, pero ha prosperado desde que se asoció con Waitrose en 2009. La cadena de supermercados de lujo tiene ahora el derecho exclusivo de vender productos con el nombre Duchy, y los compradores pueden encontrar salmón, salchichas, leche, zanahorias y arándanos con el nombre "Waitrose Duchy Organic" en sus tiendas.

"Se ha convertido en un negocio de gran éxito", afirma Andrew Bloch, experto en relaciones públicas con sede en Londres. "Se puede sentir que esta marca tiene corazón y alma detrás".

Sin embargo, el futuro es incierto. El control de la marca Duchy Originals está en el aire durante un periodo de luto nacional que culmina con el funeral de Estado de la reina el lunes 19.

"Nos pondremos en contacto con la Casa Real sobre los futuros acuerdos cuando llegue el momento de hacerlo", dijo un portavoz de Waitrose.

publicidad

Lo más probable es que la propiedad de Duchy Originals pase a manos del hijo mayor de Carlos, el príncipe William, que también heredó el patrimonio separado del Ducado de Cornualles, valorado en unos 1.000 millones de libras (US$ 1.200 millones). Y aunque el príncipe tiene estudios sobre agricultura orgánica, es probable que se involucre menos que su padre.

"Estará interesado, pero confiará en otros para que lo dirijan", dijo Sally Bedell Smith, biógrafa y autora del libro "Charles: The Misunderstood Prince".

Un proyecto por pasión

Carlos se pasó décadas predicando las bondades de la agricultura orgánica y la protección del medio ambiente, incluso antes de que estos temas se convirtieran en causas mayoritarias.

En 1985, convirtió Home Farm, cerca de su finca de Highgrove, en Gloucestershire, en un sistema totalmente orgánico. La empresa Duchy Originals surgió cinco años después.

"Desde principios de la década de 1980, cuando por primera vez tuve la responsabilidad de gestionar algunas tierras por derecho propio en Highgrove, he querido centrarme en un enfoque de la producción de alimentos que evite el impacto del sistema convencional predominante de la agricultura industrializada, que, cada vez está más claro, está teniendo un efecto desastroso en la fertilidad del suelo, la biodiversidad y la salud animal y humana", declaró Carlos a la revista Country Life en 2021.

El primer producto de Duchy Originals fue una galleta de avena vendida en 1992. Al principio, los artículos de la marca solo se encontraban en tiendas de alta gama, como Harrods y Fortnum & Mason, aunque más tarde se expandieron a establecimientos como Waitrose, que atiende a compradores más adinerados pero tiene muchos más locales.

El negocio se encontraba en un terreno difícil en sus inicios, según escribió Smith en su libro. Se endeudó demasiado, y Duchy Originals tuvo que buscar nuevos productores y fabricantes cuando se hizo demasiado grande para depender únicamente de Highgrove.

Según Smith, su suerte mejoró más tarde. Contó que cuando Carlos visitó la embajada británica en España en 2004, irrumpió con productos envueltos en papel de regalo, anunciando: "¡Soy un millonario por cuenta propia!"

Intervención de Waitrose

Sin embargo, un intento fallido de expansión en Estados Unidos, combinado con el inicio de la crisis financiera mundial, llevó al negocio al borde del colapso.

Al enfrentarse a pérdidas millonarias en 2009, Carlos recurrió a Waitrose, que le lanzó un salvavidas al aceptar ser el distribuidor exclusivo.

Esto marcó el fin de las ambiciones del príncipe de tener una gran presencia en el mercado estadounidense, pero el inicio de un cambio sólido en las perspectivas del negocio.

"El rescate de Waitrose durante la crisis financiera en septiembre de 2009 fue absolutamente vital", dijo Smith.

En 2017, 25 años después del debut de la galleta de avena, la línea se había ampliado a 300 productos, incluyendo frutas, verduras, carne y cerveza, y las ventas anuales alcanzaban los 200 millones de libras (US$ 231 millones). Más de 30 países de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Alemania, Japón y Australia, han recibido exportaciones de productos selectos.

Carlos tiene acceso a una gran riqueza personal a través de su cartera de tierras y propiedades, pero nunca se ha beneficiado directamente del negocio de Duchy Originals. Todos los derechos recaudados de Waitrose han sido donados a causas benéficas. En su informe anual de 2019, la firma dijo que había recaudado más de 30 millones de libras (US$ 35 millones) desde que alcanzó el acuerdo de licencia con Waitrose.

"Ha proporcionado un flujo de ingresos muy sustancial a su fundación y ha ayudado a financiar su trabajo caritativo, así como a promover los productos orgánicos", dijo Smith.

Sin embargo, la empresa no ha estado exenta de polémica. Una gama de remedios a base de hierbas, entre ellos la mezcla de alcachofa y diente de león "Herbals Detox Tincture", fue acusada por un experto en medicina alternativa de estar basada en "charlatanería absoluta".

Posteriormente, una agencia reguladora dijo que los anuncios en línea de dos de los medicamentos a base de hierbas de la línea eran engañosos y ordenó a Duchy Originals que cambiara la redacción.

¿La nueva aventura de William?

En los últimos años se han producido cambios mientras Carlos se preparaba para subir al trono. En 2020, su equipo dijo que no renovaría el contrato de arrendamiento de la extensa Home Farm, pero que seguiría cultivando de forma orgánica en la finca de la difunta reina, Sandringham, en Norfolk, que había empezado a gestionar en 2017.

Los observadores creen ahora que William tomará las riendas de Duchy Originals y su asociación con Waitrose, parte de sus nuevas responsabilidades como duque de Cornualles.

"Creo que habrá una tensión entre su nuevo papel como rey Carlos III y lo que puede y no puede hacer", dijo Bloch, que también ha trabajado de forma voluntaria con la organización benéfica Prince's Trust de Carlos. "Es probable que el príncipe William tome el relevo".

En su primer discurso a la nación como rey, Carlos reconoció que sus responsabilidades cambiarán.

"Ya no me será posible dedicar tanto tiempo y energías a las organizaciones benéficas y a los asuntos por los que me preocupo tan profundamente", dijo. "Pero sé que esta importante labor continuará en manos de otros".

William pasó mucho tiempo en la finca de Highgrove mientras crecía y se matriculó en un curso de gestión agrícola en la Universidad de Cambridge en 2014. Aun así, Smith no cree que se involucre tanto en los detalles del negocio.

"No me imagino que se meta en los pormenores como hizo Carlos", dijo.