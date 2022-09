DeSantis promete que Florida transportará más inmigrantes desde la frontera a otros estados

El grupo de inmigrantes enviados a Martha's Vineyard recibe asistencia humanitaria en Cape Cod, Massachusetts 4:27

(CNN) -- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo este viernes que tiene la intención de utilizar "cada centavo" de los US$ 12 millones que su estado presupuestó para reubicar a inmigrantes y quedó manifiesta la posibilidad de que haya autobuses y "probablemente más" vuelos llenos de inmigrantes pagados por el estado.

"Estos son solo los esfuerzos iniciales", dijo el gobernador republicano. "Tenemos una infraestructura en marcha ahora. Va a haber mucho más pasando".

En una conferencia de prensa en Daytona Beach, DeSantis defendió haber usado dinero de los contribuyentes para enviar a 50 inmigrantes de Texas a Martha's Vineyard porque dijo que muchas personas que cruzan la frontera terminan en Florida. Al respecto, explicó que personas que trabajan para Florida están en Texas y "perfilan" a los individuos que probablemente se dirigen a Florida.

Florida, añadió, ha asegurado a su propio contratista para coordinar los esfuerzos de reubicación del estado en Texas, aunque DeSantis no cerró la puerta a trabajar con el gobernador republicano de ese estado, Greg Abbott, para organizar futuros transportes.

"Podríamos colaborar", dijo DeSantis.

Si pudiera, dijo DeSantis, "los enviaría de vuelta a México o a su país de origen". La mayoría —si no todos— de los inmigrantes en los dos vuelos dijeron que eran de Venezuela.

DeSantis también refutó la versión de que los inmigrantes no sabían a dónde iban en Massachusetts porque, según él, habían firmado un documento de renuncia y se les proporcionó un paquete que incluía un mapa de Martha's Vineyard.

"Es obvio que ahí es donde iban", dijo, y añadió: "Todo es voluntario".

DeSantis explica el plan de Florida para identificar y transportar inmigrantes

El presupuesto estatal que DeSantis firmó este año asignó US$ 12 millones para trasladar a "extranjeros no autorizados", pero especificaba que la intención era transportar a las personas "de este estado". Consultado por esa disposición, DeSantis la desestimó como una cuestión semántica porque muchos inmigrantes terminan en Florida, pero no se trasladan allí en grupos lo suficientemente grandes como para interceptarlos.

"Así que hemos estado interceptando a la gente en una base de uno, dos", dijo DeSantis. "Y dijimos, ok, hemos tenido gente en Texas durante meses tratando de averiguar cómo están llegando estas personas a Florida. ¿Cuál es el movimiento? Y la realidad es que el 40% de ellos dicen que quieren ir a Florida. Y eso es mucho. Quiero decir, hablamos de toda esa gente, pero el problema es que están entrando como de a tres personas en un coche y pasan, es difícil para nosotros saber, porque están entrando en el estado como cualquier otro coche así que no hay un gran movimiento".

"Así que han estado en Texas, identificando a las personas que están tratando de llegar a Florida y luego ofreciéndoles transporte gratuito a las jurisdicciones santuario. Y así fueron de Texas a Florida a Martha's Vineyard en el vuelo".

En respuesta a las críticas del jueves del presidente Joe Biden, DeSantis dijo: "Seguimos (...) utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para aislar al estado de Florida de las ramificaciones negativas de sus imprudentes políticas fronterizas".

"Él no se apresuró a reunir a su gabinete cuando teníamos millones de personas cruzando ilegalmente la frontera sur", dijo DeSantis.