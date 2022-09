"Todo quedó en el pasado": 1.400 menores inmigrantes encuentran esperanza en el mayor sistema escolar del país

¿Qué derechos tienen los solicitantes de asilo? 3:12

(CNN) -- Después de las adversidades de su viaje desde Sudamérica hasta Estados Unidos, Marialena Coromoto y su hija de 13 años, Neimarys, ven esperanza en el sistema escolar estadounidense.



Días antes de su primer día de clase, Neimarys describió que por fin se sentía en paz tras meses de incertidumbre. La joven inmigrante venezolana, sentada en un banco del parque cercano al hotel de Queens, Nueva York, donde se aloja con su madre, mostraba con orgullo algunos de sus conocimientos básicos de inglés: "Hello. How are you?", y una colorida mochila con cuadernos, lápices y una regla que le habían donado.

"Todo quedó en el pasado", dijo Neimarys en español, hablando de su largo viaje hasta la frontera con México. "No fue un sueño americano, sino una pesadilla".

Cuando las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York reabrieron el 8 de septiembre, Neimarys estaba entre los 1.400 menores inmigrantes matriculados para comenzar el año académico, según las autoridades municipales.

"Estoy emocionada porque estoy en un país que me ayudará a convertirme en la profesional que quiero ser", dijo Neimarys, que no está decidida sobre una carrera, pero que espera volver algún día a Venezuela y comprar una casa.

Neimarys y su madre, de 31 años, forman parte de una oleada de inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo que han llegado a Nueva York en los últimos meses. La mayoría huye de la inseguridad económica y de la agitación política en Centroamérica y Sudamérica

Ahora las escuelas públicas se apuran a conseguir personal para apoyar a los recién llegados y preparar a los estudiantes que han sufrido traumas.

"Queremos que todos los niños tengan la oportunidad de desarrollarse, crecer y prosperar, independientemente de su código postal, de su origen étnico o de cómo hayan llegado aquí", dijo el alcalde de Nueva York, Eric Adams, en una escuela primaria del Bronx el primer día de clases.

"Esos 1.400 estudiantes serán tratados con el mismo amor y cuidado que los estudiantes que crecieron en este sistema educativo".

"Sabía que no podíamos rendirnos"

El alcalde demócrata se ha enfrentado al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, por haber enviado en autobús a cientos de migrantes a la ciudad de Nueva York. Texas también ha transportado en autobús a inmigrantes recién llegados que esperan un proceso judicial de inmigración a la ciudad Washington, y a Chicago.

Algunos inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo llegaron en autobuses rentados por Texas para evidenciar lo que, según Abbott, es el fracaso del gobierno de Biden en la seguridad fronteriza.

Otros, como Neimarys y su madre, llegaron a Nueva York en vuelos desde San Antonio y otras ciudades cercanas a la frontera sur. En algunos casos, organizaciones sin fines de lucro o familiares cubren sus pasajes de avión. Nueva York está utilizando más de una docena de hoteles como refugios de emergencia, según las autoridades municipales.

Más de 1.500 de los recién llegados son menores en edad escolar, según las autoridades municipales. La mayoría se enfrenta a las barreras del idioma, a la falta de vivienda, al estrés financiero y al trauma emocional.

"Tuve que mantenerme fuerte", dijo Neimarys sobre la travesía hacia el norte a través de la selva remota y las montañas escarpadas. "Mi madre lloraba y yo la animaba a seguir adelante. Sabía que no podíamos rendirnos y quedarnos donde estábamos".

Escuelas tratan de satisfacer las múltiples necesidades de los estudiantes

El bachillerato Pan American International High School se encuentra en uno de los seis distritos escolares de la ciudad que acogen a la mayoría de los niños en edad escolar de la oleada de inmigrantes de este verano boreal.

El campus, con una matrícula de unos 350 alumnos el año pasado, está en Elmhurst, Queens, uno de los barrios más diversos de Nueva York. La escuela se presenta como una "comunidad de aprendizaje diversa de estudiantes latinos recientemente inmigrados", según su página web bilingüe.

Este año se han matriculado al menos 75 nuevos estudiantes y casi todos son hijos de solicitantes de asilo recién llegados, dijo la directora Waleska Velez.

"Estamos preparados para apoyar a esos estudiantes no solo académicamente, sino también con apoyo social y emocional", dijo Vélez.

Las administraciones escolares, que ya se enfrentan a enormes recortes presupuestarios, a la disminución de las inscripciones y a la escasez de profesores, buscan ahora contratar profesores bilingües certificados y otro personal de apoyo para hacer frente a la afluencia de niños hispanohablantes procedentes de familias inmigrantes.

"Piensa en el hecho de que recortamos un par de cientos de millones de dólares de nuestro presupuesto en educación y ahora tenemos niños que llegan con necesidades especializadas", dijo la asambleísta de Nueva York. Catalina Cruz, inmigrante de Colombia y antigua estudiante indocumentada.

"Estos son niños que tienen traumas severos, familias que tienen fuertes necesidades y tenemos que invertir en ellos y en el resto de nuestra ciudad para asegurarnos de que nuestros niños y maestros y la comunidad están en condiciones de acogerlos".

"No están solos en esto"

El mes pasado, el gobierno de Adams estableció el Proyecto Brazos Abiertos para llegar a las familias migrantes en los albergues y ayudarlas a matricular a sus hijos en las escuelas. El proyecto también ofrece apoyo lingüístico, servicios legales, transporte y material escolar.

"Estamos mostrando a estas familias que no están solas en esto y nos estamos asegurando de que nuestras escuelas estén preparadas para ello", dijo el jefe del Departamento de Educación, David Banks. "No puedo ni empezar a imaginar el nivel de desafío y trauma por el que han pasado tantas de estas familias".

Adams calificó el miércoles de "sin precedentes" la oleada de solicitantes de asilo que llegan a la ciudad de Nueva York desde la frontera sur.

"Desde mayo, esta administración, por su cuenta, ha proporcionado de forma segura y eficiente refugio, atención médica, educación y una serie de otros servicios a más de 11.000 personas, predominantemente de Centro y Sudamérica, que buscan una mejor vida", dijo Adams en un comunicado de prensa.

La mayoría son familias con niños. El Departamento de Educación está agilizando las solicitudes de apoyo de las escuelas de la ciudad.

"Definitivamente tenemos algunas preocupaciones acerca de qué tan bien y qué tipo de sistemas podemos tener para proporcionar apoyos verdaderamente integrales para los estudiantes", dijo Alan Cheng, un superintendente de distrito del Departamento de Educación para casi 50 escuelas secundarias.

"El reto será cómo aseguramos la continuidad de estos servicios. ¿Cómo nos aseguramos de que estas personas no sean olvidadas después de la primera semana o el primer mes?"

Neimarys y su madre, originarias del estado venezolano de Falcón, en el noroeste del país, llevaban cinco años viviendo en Ecuador. El 14 de mayo emprendieron el viaje hacia el norte con un grupo de amigos y familiares. El 17 de junio, Neimarys y su madre cruzaron el río Grande hacia Estados Unidos.

"Quiero que aprenda mucho y que abra su mente", dijo Marialena Coromoto sobre la inscripción de su hija en una escuela pública de la ciudad. "Quiero que deje atrás todo lo que hemos soportado".

Neimarys, cargando con su mochila llena de material escolar días antes del inicio de las clases, está preparada para su próximo viaje.

"No hablo inglés y eso hará difícil las cosas", dice sobre el próximo año escolar, "pero confío en que podré manejarlo".

-- Laura Ly contribuyó con este reportaje.