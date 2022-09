Biden vuelve a decir que las fuerzas de EE.UU. defenderían a Taiwán de una agresión china

¿Puede ser Taiwán otra Ucrania? 3:01

(CNN) -- En una entrevista emitida este domingo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que el personal militar estadounidense defendería a Taiwán si los militares chinos lanzaran una invasión de la isla, gobernada democráticamente, en comentarios que, una vez más, parecen aventurarse más allá de la antigua política de EE.UU. sobre la cuestión.

Los comentarios en el programa "60 Minutes" de CBS reiteran la promesa de defender a Taiwán que Biden hizo anteriormente, aunque este domingo especificó que "hombres y mujeres estadounidenses" participarían en el esfuerzo.

En una entrevista, se le preguntó a Biden si "las fuerzas estadounidenses, los hombres y mujeres estadounidenses, defenderían a Taiwán en caso de una invasión china", una perspectiva que los funcionarios estadounidenses temen en privado que sea cada vez más probable.

"Sí", dijo Biden.

No es la primera vez que Biden va más allá, en sus comentarios públicos, del tradicional enfoque estadounidense de "ambigüedad estratégica" cuando se trata de la defensa de Taiwán. Recientemente, durante una visita a Tokio en mayo, Biden dijo que Estados Unidos intervendría militarmente si China intenta tomar Taiwán por la fuerza.

La Casa Blanca se apresuró a restar importancia a los anteriores comentarios de Biden sobre Taiwán, reiterando que la política estadounidense no ha cambiado, y este domingo "60 Minutes" informó que había recibido una respuesta similar a las respuestas de Biden en su entrevista.

Beijing condenó rápidamente los comentarios de Biden y repitió su advertencia de que China se reserva la "opción de tomar todas las medidas necesarias" para defender su integridad territorial y su soberanía.

"Los comentarios de Estados Unidos violan gravemente el principio de una sola China y las disposiciones de los tres comunicados conjuntos de Estados Unidos y China. También es una grave violación del importante compromiso asumido por la parte estadounidense de no apoyar la independencia de Taiwán", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, en una reunión informativa este lunes.

"Envía una grave señal equivocada a las fuerzas separatistas de la independencia de Taiwán. China expresa su fuerte descontento y su firme oposición y ha hecho serias gestiones ante la parte estadounidense", añadió Mao.

Las declaraciones se producen en un momento de gran tensión

Taiwán se encuentra a menos de 180 kilómetros de la costa de China. Durante más de 70 años, las dos partes han sido gobernadas por separado, pero eso no ha impedido que el Partido Comunista gobernante de China reclame la isla como propia, a pesar de no haberla controlado nunca.

El líder de China, Xi Jinping, ha dicho que la "reunificación" entre China y Taiwán es inevitable y se niega a descartar el uso de la fuerza. Las tensiones entre Beijing y Taipei son las más altas de las últimas décadas, y el ejército chino realiza importantes ejercicios militares cerca de la isla.

En virtud de la política de "una sola China", Estados Unidos reconoce la posición de China de que Taiwán forma parte de ella, pero nunca ha reconocido oficialmente la reivindicación del Partido Comunista sobre la isla autónoma de 23 millones de habitantes. Estados Unidos proporciona a Taiwán armas defensivas, pero ha permanecido intencionadamente ambiguo sobre si intervendría militarmente en caso de un ataque chino.

Biden repitió su compromiso con esas políticas en la entrevista de "60 Minutes".

"Estamos de acuerdo con lo que firmamos hace mucho tiempo. Y que hay una política de 'una sola China', y Taiwán hace sus propios juicios sobre su independencia. No nos movemos... no fomentamos que sean independientes... Esa es su decisión", dijo.

Pero al preguntarle si las fuerzas estadounidenses defenderían la isla, dijo que lo harían: "Sí, si de hecho hubiera un ataque sin precedentes".

Es probable que los comentarios de Biden de este domingo susciten nuevas especulaciones sobre posibles cambios en la política estadounidense hacia Taiwán, pero los analistas señalaron que su elección de palabras ofrecía un margen de interpretación y no era en absoluto inequívoca.

Drew Thompson, investigador visitante de la Escuela Lee Kuan Yew de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Singapur, dijo que "siempre estamos tentados a leer mucho en las declaraciones del presidente", pero que la opinión de Biden no había cambiado realmente.

Thompson, antiguo funcionario del Departamento de Defensa de EE.UU., dijo que la naturaleza específica de cualquier defensa de Estados Unidos no significa necesariamente que haya botas estadounidenses sobre el terreno en Taiwán.

En caso de un ataque chino a la isla, el Pentágono presentaría a Biden "un espectro de opciones" para el despliegue de fuerzas estadounidenses, dijo.

El uso de recursos navales o aéreos de EE.UU. en un papel en alta mar, incluso los recursos cibernéticos de EE.UU. para obstaculizar una posible invasión china, o simplemente una demostración de fuerza de EE.UU. en la región podrían estar entre esas opciones.

Las últimas declaraciones de Biden pueden tensar aún más las relaciones entre Estados Unidos y China, tras la fuerte oposición de Beijing a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipei en agosto. Beijing respondió a su viaje suspendiendo todo diálogo con EE.UU. en los principales temas, desde el cambio climático hasta las relaciones militares, al tiempo que realizaba extensas maniobras militares en torno a Taiwán.

La cuestión de Taiwán fue también uno de los puntos clave de la reunión de la semana pasada entre Xi y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una cumbre regional en Uzbekistán, y ambos coincidieron en que la soberanía china sobre la isla es una "línea roja" no negociable.

Xi también dijo que apreciaba "la adhesión de Rusia al principio de 'una sola China'" y subrayó que Taiwán es una parte de China.

Especulaciones sobre los preparativos chinos

Los debates en torno a la probabilidad de una posible invasión china se han intensificado tras el ataque no provocado de Rusia a Ucrania, y muchos analistas indican que Beijing probablemente estará vigilando cuidadosamente la situación en Europa.

La comunidad de inteligencia de Estados Unidos ha dejado clara su creencia de que China está intentando activamente construir un ejército capaz de apoderarse de Taiwán, incluso ante el apoyo de Estados Unidos a la isla.

La semana pasada, el subdirector de la CIA, David Cohen, dijo que aunque Xi no ha tomado la decisión de invadir Taiwán, quiere que el Ejército Popular de Liberación de China tenga la capacidad de tomar el control de la isla por la fuerza para 2027.

La comunidad de inteligencia estadounidense no cree que Beijing haya tomado una decisión sobre si proceder o no, dijo Cohen, y añadió que se cree que Xi preferiría obtener el control de Taiwán por "medios no militares".

El funcionario de la CIA también dijo que la agencia está prestando mucha atención a las lecciones que China está aprendiendo de la guerra en Ucrania.

"Estamos observando con mucha atención cómo los chinos están entendiendo la situación en Ucrania: cómo han actuado los rusos, cómo han actuado los ucranianos, y las implicaciones de eso para sus propios planes como pueden ser en Taiwán", dijo Cohen.

Katie Bo Lillis y Nectar Gan, de CNN, contribuyeron a este informe.