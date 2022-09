'House of the Dragon' cierra un capítulo de la historia, no sin antes tocar una fibra dolorosa

¿Cuáles son las 5 series más populares del momento? 0:55

Advertencia: contiene spoilers sobre el quinto episodio de "House of the Dragon", que se estrenó el 18 de septiembre.

(CNN) -- El quinto episodio de "House of the Dragon" es significativo por razones logísticas, esencialmente al marcar el final del capítulo antes de que el programa salte en el tiempo, presentando versiones más viejas de algunos personajes y barajando las cartas de algún modo.

Sin embargo, el episodio podría generar mucho revuelo por una muerte brutal que ocurrió, invitando a la discusión de viejas preocupaciones y heridas sobre la forma en que los personajes LGBTQ son tratados, y más concretamente, asesinados, en los dramas de televisión.

Los avances logrados en términos de una mayor inclusión han coincidido con el debate sobre cómo se retrata a esos personajes y los destinos que enfrentan, dando lugar a un tropo muy discutido conocido como "Bury Your Gays" (Entierra a tus gays). La frase se refiere a una historia en la que los personajes homosexuales han muerto de manera desproporcionada como elemento de la trama, creando la impresión de que son más prescindibles a los ojos de los narradores.

Dado eso, la precuela de "Game of Thrones" potencialmente se metió en la controversia con su episodio más reciente, subtitulado "We Light the Way" (Iluminamos el camino), que nuevamente demostró, entre otras cosas, que en Westeros nunca suceden muchas cosas buenas en las bodas. (La serie se transmite en HBO, que, al igual que CNN, es una unidad de Warner Bros. Discovery).

Como parte de la trama, la princesa Rhaenyra (Milly Alcock) acordó un matrimonio de conveniencia con Laenor Velaryon (Theo Nate) -- una fusión real diseñada para fortalecer el poder de sus respectivas líneas, donde pueden satisfacer sus "apetitos" en otros lugares.

Sabiendo que Laenor es gay, Rhaenyra, después de que su tío Daemon (Matt Smith) le recordara que el matrimonio es simplemente un arreglo político, le aseguró que esencialmente vivirían vidas separadas, lo que le permitió continuar su relación con Ser Joffrey Lonmouth. (Solly McLeod). Rhaenyra, mientras tanto, había estado coqueteando con un caballero propio, Ser Criston Cole (Fabien Frankel).

En el banquete de bodas, Joffrey le hizo saber a Criston que estaba al tanto de la relación del caballero con Rhaenyra, lo que claramente lo inquietó y perturbó. Cuando el evento estalla caóticamente en violencia poco tiempo después, Criston está encima de Joffrey, golpeándolo brutalmente hasta matarlo durante el tumulto. Luego coquetea con quitarse la vida, antes de que intervenga Alicent (Emily Carey), la incipiente rival política de Rhaenyra.

La visión de Martin es la de un mundo medieval donde la vida suele ser barata. Eso incluye todo, desde orgías hasta incesto, y desde los horrores del parto hasta asegurar la sucesión real, incluso si eso significa casar a niñas menores de edad.

Aún así, presentar la relación entre Laenor y Joffrey solo para despachar a este último de manera tan rápida y horrible casi de inmediato generó preguntas en Twitter el domingo por la noche sobre si el tropo "Bury Your Gays" se aplica aquí. En particular, las discusiones anteriores sobre la práctica a menudo han ocurrido en torno a series de ciencia ficción y fantasía, incluidas "The 100" y "Buffy the Vampire Slayer", y más recientemente, el oscuro thriller de espías de BBC America "Killing Eve".

También vale la pena señalar que durante el apogeo de "Game of Thrones", algunos preguntaron si el programa tenía un "problema gay", como dijo Vulture en un artículo de 2016 citando la cantidad de personajes LGBTQ que, hasta ese momento, habían conocido a un final violento.

El arco del personaje de Laenor no concluye con el último episodio. La forma en que se desarrolla esa historia podría compensar o suavizar este último giro de los acontecimientos a los ojos de quienes lo criticarían.

Por ahora, sin embargo, en base a la naturaleza de alto perfil de la franquicia que magnifica casi todo lo relacionado con la serie, "House of the Dragon" podría enfrentar algo de tensión a corto plazo.

HBO rechazó una solicitud para abordar el episodio.