Últimas noticias breves del mundo hoy, 19 de septiembre

27 personas mueren y otras 20 quedan heridas después de que un autobús de cuarentena de covid-19 volcara en China

Un autobús que trasladaba a decenas de personas a una instalación de cuarentena de covid-19 en la provincia de Guizhou, en el suroeste de China, volcó en un barranco la madrugada del domingo, dejando 27 muertos y 20 heridos, dijeron las autoridades locales en una rueda de prensa.

Según Lin Gang, teniente de alcalde de Guiyang, el autobús llevaba a 45 residentes de la ciudad capital provincial de Guiyang al condado de Libo, una ciudad remota y montañosa ubicada a unos 250 kilómetros de distancia, para ponerlos en cuarentena. El autobús partió de Guiyang a las 12:10 a.m. (12:10 p.m. del sábado, hora del este) y volcó en la autopista a las 2:40 a.m.

La causa de este accidente aún está bajo investigación, dijo Lin.

Todavía no está claro por qué un autobús de cuarentena saldría después de la medianoche para transportar personas a otra ciudad para la cuarentena. El reglamento de transporte de China prohíbe que los autobuses de pasajeros de larga distancia operen entre las 2 a.m. y las 5 a.m.

Las autoridades locales han estado enfrentando presiones para lograr la meta de "cero Covid". El Guiyang Evening Paper dijo el sábado que la ciudad había preparado 20 autobuses y 40 conductores de autobuses para transportar contactos cercanos de pacientes con covid a otras ciudades.

Y hasta el sábado, la ciudad había trasladado a más de 7.000 personas a otras ciudades y casi 3.000 más esperaban ser transportadas en autobús desde Guiyang.

Las noticias sobre las muertes provocaron una gran protesta en las redes sociales chinas, y muchos cuestionaron la política cada vez más estricta de cero covid del país.

Muchas publicaciones del accidente publicadas por los medios estatales han prohibido a las personas comentar, y los resultados de búsqueda de Guizhou en las redes sociales chinas parecen estar filtrados.

La provincia de Guizhou ha intensificado las pruebas de covid-19 y las medidas de cuarentena debido a su brote. La provincia reportó 712 nuevos casos el sábado, más que otras provincias combinadas, según la Comisión Nacional de Salud de China.