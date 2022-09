Adam Levine niega haber sido infiel, pero admite que "cruzó la línea"

Adam Levine en 2021. (Crédito: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

(CNN) — Adam Levine rompió el silencio tras las acusaciones de que engañó a su esposa Behati Prinsloo y de que quería ponerle a su hijo el mismo nombre de su supuesta amante.

"Se hablan muchas cosas de mí en este momento y quiero aclararlas", escribió el líder de Maroon 5 en un comunicado que publicó en las historias de su cuenta verificada de Instagram.

"Me faltó un buen criterio para hablar con alguien que no fuera mi esposa de CUALQUIER forma coqueta", escribió Levine. "No tuve una infidelidad, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida", añadió.

Levine envió este mensaje después de que la modelo de Instagram Sumner Stroh se volviera viral con un video de TikTok en el que afirmó que salió con el cantante durante aproximadamente un año, y en el que compartió mensajes de Instagram que, dijo, eran de Levine y que parecían estar vinculados a su cuenta verificada.

"En ese momento, era joven, ingenua y, francamente, me siento abusada", dijo Stroh.

Según contó, Levine se acercó a ella para pedirle algo después de que las cosas terminaran.

"Él dijo: 'Ok, una pregunta seria. Voy a tener otro bebé y si es [un] niño, realmente quiero llamarlo Sumner'", dijo Stroh, leyendo el supuesto mensaje en voz alta. "¿Estás de acuerdo con eso? Es MUY serio".

Levine y su esposa, quienes llevan juntos ocho años, revelaron recientemente que esperan su tercer hijo.

"En ciertos momentos se volvió inapropiado. Lo abordé y tomé medidas proactivas para remediarlo con mi familia", escribió Levine en su declaración.

"Mi esposa y mi familia son todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer", continuó.

"Nunca lo volveré a hacer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos".

Este lunes, Stroh publicó otro video para compartir algunas cosas que deseó haber dicho en su primer video. Entre ellas, lo "arrepentida" que se siente y cómo decidió hacerlo público porque un amigo estaba tratando de vender su relato a un tabloide.

CNN se ha comunicado con los representantes de Levine para obtener más comentarios.