El podcast "Serial" emite un nuevo episodio luego de la liberación de Adnan Syed

(CNN) -- El podcast que arrojó luz sobre el caso de Adnan Syed estuvo presente el lunes cuando fue liberado para su arresto domiciliario.



"Serial" exploró la condena de Syed por el asesinato de su novia del bachillerato, Hae Min Lee. La jueza Melissa Phinn, del Tribunal de Circuito de la ciudad de Baltimore, revocó el lunes su condena de 1999.

En 2014, "Serial", conducido por la periodista Sarah Koenig, contribuyó a despertar el interés por los podcasts y por el caso particular de Syed. La primera temporada, compuesta por 12 episodios, batió el récord de podcasts en el momento de su lanzamiento con más de 300 millones de descargas, según los productores del programa.

El podcast sigue siendo citado con frecuencia como uno de los podcasts más populares del mundo y fue número 1 en la lista de podcasts de Apple este martes, el mismo día en que se publicó un nuevo episodio en el que Koenig explica cómo se produjo la liberación de Syed.

A Baltimore prosecutor stumbles upon two handwritten notes in Adnan’s case file. They change everything. A new episode from season one, out now. https://t.co/0O60tPrtxS

— Serial (@serial) September 20, 2022