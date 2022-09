Los precios de la gasolina en EE.UU. suben por primera vez en 99 días

¿Auto eléctrico vs. auto de gasolina? Esto es lo que debes saber 5:45

(CNN Business) -- Se acabó la racha histórica de descensos en los precios de la gasolina.

Después de bajar todos los días durante más de tres meses, los precios de la gasolina en EE.UU. subieron un centavo y se situaron en US$ 3,68 por galón, en promedio, este miércoles, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés).

Esto pone fin a 98 días consecutivos de reducciones de los precios en las gasolineras, la segunda racha más larga registrada desde 2005.

La última vez que el precio promedio nacional de la gasolina subió fue el 14 de junio, cuando alcanzó un récord de US$ 5,02. Desde entonces, los precios bajaron todos los días y este jueves habría sido el día 100 consecutivo de descensos.

La caída de los precios de la gasolina se debió a una serie de factores, como una mayor oferta y una menor demanda, a medida que los conductores se resistían a los altos precios, y a la liberación sin precedentes de petróleo de emergencia por parte de la Casa Blanca.

Otro factor importante que había hecho bajar los precios de la gasolina: la creciente preocupación por una recesión mundial que podría afectar a la demanda de gasolina. Las personas que pierden su empleo no tienen que conducir para ir a trabajar, e incluso los que tienen trabajo reducen sus gastos durante las recesiones.

La fortaleza del dólar también ayudó a bajar el precio de la gasolina, porque el petróleo se cotiza en dólares. Eso significa que cada dólar puede comprar más petróleo del que compraría si el valor de la moneda fuera estable o bajara. El índice del dólar, que compara el valor del billete verde con las principales monedas extranjeras, ha subido un 15% este año. Eso también significa que los precios del petróleo suben más rápido para los países que no utilizan el dólar, lo que frena la demanda mundial.

Al mismo tiempo, los flujos de petróleo de Rusia han resistido mejor de lo que se temía a pesar de las sanciones y la guerra en Ucrania. La invasión rusa de Ucrania, y las sanciones que la siguieron, contribuyeron a desencadenar la fuerte subida de los precios del petróleo y el gas. El precio promedio el día de la invasión se situó en US$ 3,54 dólares el galón, apenas un poco más bajo que el actual. El anuncio de Rusia este miércoles de que aumentaría su movilización de tropas contribuyó a que los futuros del petróleo crudo subieran un 2% en los mercados mundiales.

¿Qué pasará después?

Los precios de la gasolina probablemente se mantendrán relativamente cerca de los niveles actuales a corto plazo, dijo Tom Kloza, jefe global de Análisis de Energía de OPIS, que sigue los precios de la gasolina a nivel nacional para la AAA.

"No creo que se produzca un movimiento importante de subida o bajada", dijo recientemente, antes de la ligera subida de precios del miércoles. Afirmó que las fuerzas que compiten entre sí afectarán a los precios a corto plazo.

La capacidad de refinado de Estados Unidos sigue siendo limitada. Y la OPEP, junto con otras naciones productoras de petróleo, acordó recientemente recortar la producción. Ambas cosas presionan al alza los precios.

Mientras tanto, factores estacionales, como el final de la temporada de viajes de verano boreal y el fin anual de la normativa medioambiental estadounidense que exige aquí una mezcla de gasolina más limpia y más cara durante los meses de verano, podrían contribuir a suavizar los precios. También se han visto presionados los precios a la baja: los operadores de petróleo siguen nerviosos por la situación de la economía mundial.

"En estos momentos, el crudo no cuenta con el apoyo de la inversión especulativa", dijo.

Los futuros de la gasolina al por mayor apuntan a una fuerte reducción de los precios de la gasolina para finales de año, con la posibilidad de que la gasolina por debajo de US$ 3 por galón sea común en gran parte del país para entonces, dijo Kloza. Pero advirtió que "los precios de los futuros son un notorio mal predictor de lo que traerá el futuro".

¿Gasolina a 3 dólares?

Aunque la gasolina por debajo de US$ 3 sigue siendo rara –solo el 5% de las 130.000 gasolineras de Estados Unidos venden gasolina por debajo de ese precio, según OPIS–, la gasolina relativamente barata se ha vuelto mucho más común con los meses de descenso. Casi una de cada cuatro gasolineras del país vende gasolina por menos de US$ 3,25 el galón, y el 56% lo hace por menos de US$ 3,50.

El abaratamiento de la gasolina ha supuesto un gran impulso para la economía estadounidense, ya que suavizó la presión inflacionista y proporcionó a los estadounidenses dinero extra para gastar. Dado que el hogar típico estadounidense utiliza unos 90 galones de gasolina al mes, la caída de los precios de la gasolina ahorra a esos hogares unos US$ 120 al mes respecto a lo que venían pagando desde el punto máximo de junio.

Una subida de un céntimo en el precio de la gasolina no es un cambio significativo para la mayoría de los conductores, y los precios podrían volver a caer a medida que aumenten las preocupaciones económicas mundiales junto con el temor a que la demanda de combustible siga bajando.

Sin embargo, si los precios de la gasolina empiezan a subir, eso podría socavar los esfuerzos del Gobierno de Biden y de la Reserva Federal por mantener la inflación bajo control. La caída de los precios de la gasolina es la única razón por la que los precios al consumo en Estados Unidos se han mantenido estables en general durante los últimos meses, después de haber subido fuertemente en 2021 y a principios de este año.