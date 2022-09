Putin amenaza con utilizar 'todos los medios a nuestro alcance' para defender a 'Rusia y a nuestro pueblo'

Los peligros y preocupaciones sobre el ataque a la planta nuclear de Ucrania 5:12

(CNN) -- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo una clara referencia el miércoles al posible uso de su arsenal nuclear y dijo que “aquellos que intentan chantajearnos con armas nucleares deben saber que los vientos predominantes pueden girar en su dirección”.

Al anunciar una movilización parcial de civiles para impulsar la guerra en Ucrania, enfatizó que Rusia tiene acceso a "diversos medios de destrucción".

“Quiero recordarles que nuestro país también cuenta con diversos medios de destrucción y en algunos componentes más modernos que los de los países de la OTAN”, dijo. “Y si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para proteger a Rusia y a nuestro pueblo”.

“¡Esto no es un farol! Los ciudadanos de Rusia pueden estar seguros de que se garantizará la integridad territorial de nuestra patria, nuestra independencia y libertad, lo recalco nuevamente, con todos los medios a nuestra disposición. Y aquellos que intentan chantajearnos con armas nucleares deben saber que los vientos dominantes pueden volverse en su dirección”, añadió.

En una entrevista en el programa '60 Minutes' a principios de esta semana, el presidente de EE.UU., Joe Biden, abordó las preocupaciones de que Rusia recurra al uso de su arsenal nuclear en Ucrania.

Cuando un reportero le preguntó qué le diría al líder ruso sobre el uso de armas nucleares tácticas o químicas, Biden dijo: "No. No. No".

publicidad

"Cambiarás el rostro de la guerra como nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial", dijo Biden, y agregó que la respuesta de Estados Unidos a tales acciones sería "consecuente".