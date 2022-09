El padre de Mahsa Amini dice que las autoridades en Irán mintieron sobre su muerte; las protestas se intensifican

Cortes en el acceso a Internet en Irán, en medio de protestas 1:10

(CNN) -- El padre de una mujer iraní que murió bajo custodia policial la semana pasada acusó a las autoridades de mentir sobre su muerte, mientras las protestas continúan en todo el país a pesar del intento del gobierno de frenar la disidencia con un apagón de internet.

Amjad Amini, cuya hija Mahsa murió después de ser arrestada en Teherán por la policía moral, dijo que los médicos se negaron a dejarlo ver a su hija después de su muerte.

Las autoridades iraníes han afirmado que murió después de sufrir un "ataque cardíaco" y caer en coma, pero su familia ha dicho que no tenía una afección cardíaca preexistente, según Emtedad News, un medio de comunicación iraní a favor de las reformas. El escepticismo público sobre el relato de los funcionarios sobre su muerte ha provocado una ola de ira que se ha convertido en protestas mortales.

"Están mintiendo. Están diciendo mentiras. Todo es mentira... no importa cuánto rogué, no me dejaron ver a mi hija", dijo Amjad Amini a BBC Persia el miércoles.

Cuando vio el cuerpo de su hija antes de su funeral, estaba completamente envuelto excepto por los pies y la cara, aunque notó moretones en los pies. "No tengo idea de lo que le hicieron", dijo.

CNN no pudo verificar de forma independiente sus afirmaciones con los funcionarios del hospital.

Las imágenes de las cámaras de seguridad publicadas por los medios estatales iraníes mostraban a Mahsa Amini colapsando en un centro de "reeducación" al que la policía moral la llevó para recibir "orientación" sobre su vestimenta.

Su muerte ha provocado una ola de ira que se ha disparado para incluir temas que van desde las libertades en la República Islámica hasta los devastadores impactos económicos de las sanciones internacionales.

Protestas y enfrentamientos mortales con la policía han estallado en pueblos y ciudades de todo Irán, a pesar de los intentos de las autoridades por frenar la propagación de las manifestaciones mediante apagones de Internet.

Apagones de Internet

Las redes móviles se apagaron en gran medida y se restringió el acceso a Instagram y Whatsapp, dijo el miércoles por la noche el regulador de Internet Netblocks.

Hubo una interrupción casi total del acceso a Internet en partes de la provincia occidental de Kurdistán de Irán desde el lunes por la noche, y apagones regionales en otras partes del país, incluidas Sanandaj y Teherán.

Esto se produce después de que el ministro de Comunicaciones de Irán advirtiera que podría haber interrupciones en Internet "por motivos de seguridad y discusiones relacionadas con eventos recientes", según la agencia de noticias semioficial ISNA del país.

La última vez que Irán vio un apagón tan severo fue cuando las autoridades intentaron contener las protestas multitudinarias a finales de 2019, luego de que los precios del combustible aumentaran hasta en un 300%.

En ese momento, Irán estaba desconectado casi por completo, lo que Internet Intelligence de Oracle calificó como el "mayor apagón de Internet jamás observado en Irán".

Esta semana, varios sitios web del gobierno estatal iraní, incluidos los sitios oficiales del presidente y del Banco Central de Irán, también estaban fuera de línea, y el colectivo de piratas informáticos Anonymous se atribuyó la responsabilidad.

"(Saludos) Ciudadanos de Irán. Este es un mensaje de Anonymous para todo Irán. Estamos aquí y estamos con ustedes", tuiteó una cuenta de redes sociales afiliada al grupo el martes.

"Apoyamos su determinación por la paz contra la brutalidad y las masacres. Sabemos que su determinación no proviene de la venganza, sino de su anhelo de justicia. Todos los tiranos caerán ante su coraje. Larga vida a las mujeres iraníes libres".

El colectivo de hackers también asumió la responsabilidad de cerrar temporalmente el sitio web de la agencia estatal de noticias de Irán, Fars, la madrugada del miércoles, según un tuit de Anonymous. Desde entonces, el sitio web ha vuelto a estar en línea.

Creciente furia por enfrentamientos mortales

Al menos ocho personas, entre ellas un adolescente, han muerto en los últimos días debido a enfrentamientos en las protestas, según el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional.

Al menos cuatro de esos ocho "murieron a causa de las heridas sufridas por las fuerzas de seguridad disparando perdigones de metal a quemarropa", dijo Amnistía en un informe publicado el miércoles.

Otras cuatro personas recibieron disparos de las fuerzas de seguridad, dijo Amnistía, citando fuentes en Irán. Agregó que los relatos de testigos presenciales y el análisis de video muestran un patrón de las "fuerzas de seguridad iraníes que disparan perdigones de metal ilegal y repetidamente directamente a los manifestantes".

La policía antidisturbios se movilizó para dispersar a los manifestantes el miércoles por la noche en la capital, Teherán, y se vieron arrestos de varias personas, según testigos presenciales que no quisieron ser identificados por razones de seguridad.

La policía antidisturbios lanzó gases lacrimógenos, con una "represión de mano dura" cerca de la Universidad de Teherán, dijo un testigo.

Otro testigo en el distrito este de la ciudad dijo que se escuchó a los manifestantes gritar "Muerte al dictador", en referencia al líder supremo de Irán, y "Mataré a cualquiera que haya matado a mi hermana", en referencia a Amini.

Videos de protestas en todo el país muestran a personas destruyendo carteles del Líder Supremo y mujeres quemando sus hiyabs y cortándose el cabello en una muestra simbólica de desafío.

CNN se ha comunicado con la policía y la Guardia Revolucionaria iraní, que se unió a la policía antidisturbios el miércoles por la noche en Teherán, en busca de comentarios. No han emitido ninguna declaración sobre las manifestaciones o sobre el manejo de las protestas por parte de las fuerzas del orden.

Activistas y líderes internacionales también han expresado su preocupación por las protestas y la presunta violencia policial.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Suecia dijo el miércoles que el país europeo apoya a los iraníes que lloran a Amini y exigió que las autoridades respeten su derecho a la protesta pacífica. Alemania también pidió a las autoridades iraníes que "permitan manifestaciones pacíficas y, sobre todo, que no utilicen más violencia" durante una conferencia de prensa el miércoles.

El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Tariq Ahmad, dijo que Gran Bretaña estaba "extremadamente preocupada por los informes de malos tratos graves a la Sra. Amini, y muchos otros, por parte de las fuerzas de seguridad".

"El uso de la violencia en respuesta a la expresión de los derechos fundamentales, por parte de las mujeres o cualquier otro miembro de la sociedad iraní, es totalmente injustificable", dijo el comunicado.