Últimas noticias de la guerra de Rusia en Ucrania del 23 de septiembre

Despedidas llenas de lágrimas y éxodo de Rusia al comenzar la "movilización parcial" de Putin

La "movilización parcial" de los ciudadanos de Vladimir Putin para su guerra en Ucrania ya ha puesto en marcha cambios radicales para muchos rusos, ya que los hombres reclutados se despiden emocionalmente de sus familias, mientras que otros intentan huir, luchando por cruzar las fronteras terrestres o comprar billetes de avión para salir.

Para muchos de los que se van, la razón es la misma: evitar ser reclutados para el brutal y vacilante asalto de Putin a la vecina Ucrania. Pero las circunstancias que rodean sus decisiones —y las dificultades de abandonar su hogar— son profundamente personales para cada uno.

Ivan, un hombre que dijo ser oficial de las reservas rusas, dejó su país para ir a Belarús este jueves. "No apoyo lo que está sucediendo, así que decidí que tenía que irme de inmediato. Sentí que las puertas se estaban cerrando y que si no me iba inmediatamente, tal vez no podría irme después", dijo a CNN.