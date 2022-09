Los demócratas están entusiasmados con una campaña de Biden para 2024. Pero no están seguros de si se postulará

Biden dice que iría por la reelección contra Trump 0:35

(CNN) — Muchos líderes, operativos y funcionarios demócratas se entusiasman cautelosamente con la idea de que el presidente Joe Biden se postule para la reelección en 2024, dijeron a CNN docenas de demócratas de alto rango.

Pero, al igual que muchos votantes y donantes — como muestra una encuesta tras otra — todavía no están seguros de que deba hacerlo, o de que lo hará.

El estado de ánimo ha cambiado notablemente entre los principales demócratas en los últimos meses. Durante las luchas políticas de Biden en marzo, algunos líderes de partidos de todo el país se apiñaron en los pasillos del Hilton, a pocas cuadras de la Casa Blanca, para la reunión anual del Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés), según cuatro personas involucradas en las conversaciones. Mientras bebían, mientras miraban a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara, se estremecieron, hicieron muecas y susurraron: ¿Qué podrían hacer para evitar que Biden se presente nuevamente a la reelección?

"Había personas que no estaban seguras de que él fuera el candidato adecuado", dijo Jim Roosevelt, un importante miembro del Comité Nacional Demócrata y nieto de un presidente que se presentó a la reelección más que ningún otro.

Cuando esos mismos presidentes de partidos estatales y directores ejecutivos regresaron a la capital para su reunión de otoño hace dos semanas, la disposición había cambiado. El verano de éxitos de Biden ha comenzado a calar. Los temores de una restauración radical de Donald Trump siguen siendo altos, y de todos modos aumentan los problemas legales. Se avecinaría una primaria abierta potencialmente dolorosa si Biden decidiera no buscar otro mandato.

"En Nuevo México he visto un cambio radical después de su discurso en Filadelfia", dijo la presidenta del Partido Demócrata del estado, Jessica Velásquez, al referirse a la batalla del presidente por el discurso del alma de la democracia. "Parte de eso es que sigue apareciendo". Un presidente de un partido estatal que pidió no ser identificado agregó: "La gente se quejaba porque no pasaba nada. Ahora tenemos al Biden por el que todos votamos".

Dentro de la Casa Blanca — tanto en el ala oeste como en las oficinas de la primera dama, la Dra. Jill Biden — las últimas seis semanas han renovado la confianza en las posibilidades del presidente en una carrera por la reelección. Han desarrollado una mentalidad de desvalido, diciendo que la gente duda de Biden y afirman que no está entusiasmada con él antes de que lo reúna todo y llegue a la cima. Lo hizo después de que lo descartaron durante las primarias de 2020, dicen, lo hizo al enfrentarse a Trump y lo volvió a hacer cuando se suponía que su presidencia había fracasado en la primavera.

Ahora estaban listos para subir a bordo, si es que lo está.

"Si siente que puede hacerlo", dijo Roosevelt, "la gente querría que lo hiciera".

Biden ya es el presidente de mayor edad en la historia y tiende a mantener una agenda pública más ligera que sus predecesores, lo que ha generado dudas sobre cuán extensa sería su campaña. Pero incluso con esas apariciones limitadas recientemente, sus números en las encuestas se han movido lentamente hacia arriba.

Ya en su mitin en Washington el viernes, Biden pronunció otro en lo que se ha convertido en una serie de discursos mucho más enérgicos, atacando a los republicanos mientras paseaba por el escenario con un micrófono de mano y luego bajando del escenario al ritmo de "One More Time".

No obstante, por mucho que a la mayoría de los demócratas les encantaría terminar con la interminable discusión de si "¿Se va a postular?", Biden sigue avivándola.

“Mi intención, como dije al principio, es que podría presentarme de nuevo. Pero es solo una intención. ¿Es una decisión firme que me postule de nuevo? Eso está por verse”, dijo Biden en su entrevista con “60 Minutes” que salió al aire el domingo pasado.

Los asesores descartaron esa respuesta como un simple intento de escuchar las advertencias de los abogados de no activar de manera preventiva las leyes de la Comisión Federal de Elecciones sobre la recaudación de fondos y la actividad. Muchos otros no están convencidos.

A las personas dentro y alrededor de la órbita del presidente les gustaría que él tomara una decisión a principios de 2023, después de que regrese de su tradicional Navidad familiar, posiblemente para el Día de Martin Luther King Jr.

“Él decidirá cuando decida”, dijo a CNN un alto demócrata que habla con el presidente, al hablar bajo condición de anonimato para discutir un tema muy delicado. "Y rara vez ha decidido algo un minuto antes de lo que debe".

Incluso los partidarios informados que dicen que están completamente entusiasmados con Biden para 2024 agregan rápidamente que, por supuesto, tendrá que hablar con su familia para ver qué es lo mejor para él, y que más que nada, ellos saben que todo depende de la primera dama.

Ningún presidente en ejercicio se ha enfrentado a este tipo de dudas continuas acerca de postularse para la reelección, que se extienden desde Pennsylvania Avenue hasta Pennsylvania.

Dave Henderson, director ejecutivo del Consejo 13 de AFSCME en Pensilvania — quien como líder sindical de Pittsburgh es uno de los principales votantes de Biden — dijo que apoyó al presidente desde el comienzo de su campaña de 2020 y sigue entusiasmado, pero hizo una pausa cuando se le preguntó si apoyaría a Biden para la reelección.

"Pregunta difícil, porque no estoy seguro de que vaya a postularse para la reelección", dijo Henderson.

Cuando se le dijo que Biden había dicho que tenía la intención de postularse, Henderson firmó de inmediato: "Si se postula, entonces lo respaldo".

El senador Chris Coons, el demócrata de Delaware que ocupa el antiguo escaño de Biden y se ha mantenido como un confidente, le dijo a CNN que el presidente “considera seriamente postularse” y descartó cualquier instantánea de la entrevista de “60 Minutes” o de cualquier otro lugar.

“Venció a Donald Trump antes; vencerá a Donald Trump nuevamente. Si esa es la forma en que se desarrolla esta carrera, creo que Joe Biden es el mejor demócrata para vencer a Donald Trump en 2024”, afirmó Coons.

De pie en la entrada de la Casa Blanca a principios de este mes después de asistir a la celebración de la Ley de Reducción de la Inflación, el senador de Colorado Michael Bennet dijo que, como uno de los demócratas en ejercicio que enfrenta a un fuerte rival republicano en noviembre, estaría ansioso por que el presidente hiciera campaña por a él.

“La gente ha conectado que son los demócratas los que cumplen”, dijo Bennet, “pero diría que es algo más importante que eso: refleja una ética muy diferente al caos de la Casa Blanca de Trump”.

Una decisión familiar

Aquellos que conocen el proceso de pensamiento de la primera dama y están familiarizados con la fuerza del aporte del clan Biden, le dicen a CNN que los últimos meses también los han hecho sentir más abiertos a otra campaña. A veces, han expresado un poco de entusiasmo ante la perspectiva.

Jill Biden "todavía procesa" la idea, dice una persona con conocimiento de las conversaciones recientes de la primera dama sobre el tema. Nunca se convenció de la candidatura de Biden en 2016, cuando finalmente no lo hizo. Ella estaba a favor de su candidatura en 2020, cuando lo hizo.

“Ella querrá saber si él puede ganar, ante todo. No querrá que lo pongan en una posición en la que pueda avergonzarse”, dijo una persona que ha trabajado para Biden durante mucho tiempo y ha sido testigo de la tenacidad de la primera dama con la evaluación de datos. "Ella querrá ver una estrategia para una primaria y para una (elección) general".

Con la excepción del hijo pequeño de Hunter Biden, los otros cinco nietos de Biden tienen la edad suficiente y se preocupan lo suficiente como para tener una opinión sobre si su "Pop" debería postularse nuevamente. El propio presidente recientemente volvió a contar los comentarios que le dieron sus nietos sobre cómo participar en la carrera de 2020.

“Jill se aseguraría de que esta decisión se tomara en familia: Hunter, Ashley, Val (la hermana de Biden) y los nietos”, dice la persona que ha trabajado con Biden. "Ella querría saber cómo se sienten individualmente".

Un alto asesor de Biden insistió en que no hay dudas.

“El presidente siempre ha dicho que tiene la intención de postularse para la reelección y eso es algo que tanto la Dra. Biden como la familia apoyan plenamente”, comentó el asesor. "La primera dama será una activista activa de los demócratas este otoño y llevará un mensaje de optimismo y esperanza, centrándose en los logros de la administración de su esposo. 'Joe está dando resultados' será un mensaje frecuente de ella en la campaña, nombrando en lista sus logros y llamando a los votantes a imaginar qué más podría hacer con mayorías más amplias en el Congreso".

Las preguntas sobre la edad de Biden se calman un poco

Biden ahora es un par de meses mayor de lo que era cuando muchos demócratas intentaban cautelosamente sacarlo del escenario en la primavera, pero de repente insisten en que la edad es solo un número para un hombre que tendría 86 años sin precedentes al final de su segundo mandato.

"El asunto de la edad es un lugar conveniente para las personas que tenían otras razones para decir que no querían que se postulara", dijo el representante Brendan Boyle, un congresista de Pensilvania que apoyaba a Biden para postularse en 2016, asistió a la primera recaudación de fondos de su campaña en 2020 y está ansioso por verlo ir nuevamente. "Será único tener a alguien de esa edad postulándose para presidente. Fue hace dos años. Fue en 2016 con Trump".

De pie en un pasillo del Capitolio, Boyle hizo un gesto hacia el piso de la Cámara de Representantes, donde los tres principales miembros del liderazgo demócrata ya tienen 80 años.

"Yo sirvo en el Congreso", dijo. "Para mí, Joe Biden es joven".

Biden siempre ha sido sensible acerca de ser visto o llamado viejo, pero él y otros ahora dicen que todo lo que se habló durante el verano de que no estaba al día y que no debería postularse para la reelección fue solo que los demócratas expresaron su desesperación de que él y su Casa Blanca parecían incapaces de hacer nada.

"La primera mitad de la administración, la gente básicamente lo describía como Johnny Carson en su año de jubilación", dijo Quinton Lucas, el alcalde de Kansas City de 38 años. "Lo que estás viendo ahora es alguien muy activo, que va de viaje y se relaciona con diferentes partes de la administración".

Obtener resultados sobre "temas que no solo son importantes para todos los estadounidenses, sino también temas de los que la base ha estado hablando durante mucho tiempo (armas, clima) apacigua esa discusión", dijo Lucas.

Sentada en un bar en los suburbios de Pittsburgh, Summer Lee, la joven abiertamente progresista que casi seguramente se dirigió al Congreso para suceder a un demócrata que se jubila, dijo que no está lista para comprometerse con Biden, pero está lista para escucharlo.

"Puedes tener un hombre por el momento, pero no importa a menos que tengamos un movimiento para el momento", afirmó. Pase lo que pase, Biden "merece poder establecer esa visión".

"Lo mejor que podría prepararnos para lo que sea, ya sea el presidente Biden o... alguien más... es si no nos matan en estas intermedias", señaló Lee.

Cobertura y planificación

La representante de Minnesota Ilhan Omar, partidaria activa del senador Bernie Sanders en 2020 y opositora frecuente de lo que ella considera la moderación de Biden, ha estado en la Casa Blanca en varias celebraciones recientes, incluida la ceremonia de la Ley de Reducción de la Inflación. Ella le dijo a CNN que Biden “debería” postularse y “lo apoyaremos”.

Otros no son tan contundentes. Las fuentes le dijeron a CNN que muchos más funcionarios electos en el Capitolio de los que lo han dicho públicamente siguen indecisos sobre si quieren que Biden se presente nuevamente. Sin embargo, dicen que también hay muchos más que están a favor de la candidatura de Biden y son reacios a decirlo públicamente porque temen las consecuencias políticas percibidas.

Varios miembros del Congreso eludieron la pregunta cuando CNN les preguntó, diciendo que no querían estar registrados discutiendo la pregunta en absoluto, incluido un miembro progresista que estaba entusiasmado con el historial reciente de Biden y más abierto a una campaña de reelección en estos días, pero no quería decirlo públicamente.

Incluso los refuerzos casi siempre incluyen una pequeña cobertura: un "si", un tiempo condicional, un "esperemos y veamos".

“Si el presidente Biden elige postularse para la reelección, espero apoyarlo”, dijo a CNN el representante Hakeem Jeffries, ampliamente visto como el probable sucesor de Nancy Pelosi como líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, en una conferencia de prensa la semana pasada, una respuesta que se extendió por muchos otros legisladores que hablaron con CNN.

Por ahora, los asesores de Biden y los funcionarios del DNC se acercan al futuro con la suposición de que no es un si. Aún así, sus asesores rechazan las preguntas sobre la planificación en curso para una posible campaña de reelección.

“El presidente siempre ha dicho que tiene la intención de postularse para la reelección, y nada ha cambiado sobre ese pensamiento o el cronograma para tomar su decisión”, dijo un asesor a CNN.

Mientras tanto, los funcionarios de la Casa Blanca y el DNC están sentando las bases para una posible campaña de reelección bajo los auspicios del aparato del partido. Los funcionarios del DNC dicen que ayuda que los estados con carreras importantes para el Senado y la gobernación este año se superpongan con los lugares donde se necesitaría infraestructura para una campaña presidencial.

“Él siempre ha dicho que tiene la intención de postularse, y le tomamos la palabra”, dijo a CNN el exrepresentante Cedric Richmond, asesor de Biden y asesor principal del Comité Nacional Demócrata. "Estamos sentando las bases para el '24 mientras continuamos haciendo inversiones históricas en el '22".

Los funcionarios del DNC y los asesores de Biden atribuyeron esas inversiones a la decisión de Biden de centrarse en construir el aparato del partido en lugar de crear una campaña propia, como hicieron los presidentes Barack Obama y Trump.

“Desde el momento en que se convirtió en el candidato del partido... no hubo dudas de que no manejaríamos todo en coordinación con el DNC”, dijo un asesor principal de Biden.

Hasta ahora, el DNC ha recaudado un récord de US$ 271 millones en este ciclo de elecciones intermedias, según un funcionario del DNC, y ha gastado o comprometido más de US$ 70 millones en ese tiempo, más del doble del gasto total del DNC en las intermedias de 2018.

Si no es él, ¿quién?

Si bien los asistentes insisten en que el presidente está enfocado en las elecciones de mitad de período y su agenda legislativa, el tema de su propio futuro político ha surgido durante las conversaciones a puerta cerrada con los historiadores que invita a la Casa Blanca, dijeron a CNN personas familiarizadas con las conversaciones privadas.

Los partidarios demócratas y los admiradores de toda la vida que creen que no debería postularse nuevamente argumentan que podría ser una figura histórica si anuncia que solo cumplirá un mandato. Algunos agregan, con suerte, que creen que su popularidad se dispararía inmediatamente si se retirara.

Biden hizo lo que vino a hacer a Washington, argumentan algunos en torno al presidente, pero también señalan que su principal prioridad sería tratar de asegurarse de que Trump u otro republicano no lo siguieran para deshacer todo eso.

Cada una de estas conversaciones está impulsada, al menos en parte, por una pregunta que hasta ahora ha quedado sin respuesta: si no es él, ¿quién?

Aunque la elección de Biden es una de las decisiones más importantes que enfrenta el partido, el tema rara vez se aborda en voz alta. Incluso detrás de las puertas cerradas de los eventos de recaudación de fondos a los que asistió el presidente esta semana en Nueva York, dijeron los asistentes, la campaña de 2024 no superó lo que se ha convertido en su advertencia habitual sobre cuán diferente podría ser la segunda mitad de su mandato si los republicanos obtienen mayorías en Congreso.

"Esto no se trata de 2024, se trata de 2022", dijo en uno.

Algunos votantes demócratas no son tan reticentes.

"Me gusta Biden, pero para ser totalmente honesto, creo que muchos de los ancianos, y ancianas, deben seguir adelante", dijo Marylou Blaisdell, propietaria de una pequeña empresa en Nashua, New Hampshire, la semana pasada en un entrevista. "Necesitamos algo de rotación. Necesitamos sangre nueva. Necesitamos algunas ideas nuevas".

Sin embargo, si Biden decide postularse — y Trump es su contrincante — Blaisdell dijo que lo respaldaría sin reservas.

Las personas que piensan cómo sería realmente la búsqueda de algunos jóvenes en un proceso primario --que incluye enfrentar potencialmente a varios miembros de la administración Biden entre sí y una repetición de la intensa lucha ideológica de la campaña 2020 entre las alas progresistas y moderadas de la partido-- permanecen cautelosas.

“Estoy a favor de retrasar el espectáculo de mi*** que vendrá después de él durante cuatro años más”, dijo a CNN un presidente del partido estatal.

Kevin Liptak de CNN contribuyó a este reporte.