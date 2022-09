Arrestan en México a uno de los presuntos involucrados en explotación del pozo en el que quedaron atrapados 10 mineros en Coahuila

Crédito: PEDRO PARDO/AFP via Getty Images

(CNN Español) -- Las autoridades mexicanas arrestaron a una persona presuntamente involucrada en la explotación del pozo en el que 10 mineros quedaron atrapados a causa de una inundación a inicios de agosto en el municipio de Sabinas, Coahuila, informó este domingo en un comunicado la Fiscalía General de la República (FGR).

El detenido, identificado solo como Cristian “S”, ha sido acusado de explotar de "manera ilícita un bien perteneciente a la Nación, ubicado en la mina ´El Pinabete´, de la Agujita".

Aunque la FGR no identificó su papel directamente, anunció anteriormente que se habían emitido órdenes de captura en contra de la persona que dirigía la mina y dos socios.

Según la Fiscalía, el sospechoso fue presentado en una audiencia judicial en la que un juez dictó prisión preventiva y fue trasladado a una prisión en Arizpe, Coahuila.

CNN trata de averiguar si el detenido cuenta con representación legal y cómo se declara en el caso.

Los mineros quedaron atrapados el 3 de agosto cuando el pozo colapsó debido a una inundación. Aunque el Gobierno de México nunca ha anunciado directamente que están muertos, las autoridades han dicho que han logrado acuerdos con las familias de las víctimas para indemnizarlos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en conferencia de prensa el 28 de ese mes que analizaban con especialistas internacionales la forma de "rescatar los cuerpos de estos mineros".

Dos días después, en otra conferencia, el mandatario agregó: "Y no vamos a dejar de trabajar en el rescate, no se va a parar el rescate, no se ha parado. Seguimos extrayendo agua de los pozos, seguimos trabajando allá. Y ahora se va a iniciar un procedimiento que están recomendando los técnicos para tener mejores resultados. Entonces, cuando rescatemos a los mineros, entonces ya hablaríamos del memorial".

Ivette Retana colaboró en este reporte.