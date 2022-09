"Mussolini fue un buen político" y otros 4 episodios polémicos de Giorgia Meloni

Participación electoral en Italia fue la más baja desde la Segunda Guerra Mundial 3:05

(CNN Español) -- Giorgia Meloni, líder de los Hermanos de Italia, será la primera ministra más ultraderechista del país europeo desde la era de Benito Mussolini. Su posición sobre el dictador fascista es apenas una de las polémicas que han rodeado a su figura.

Aquí, un repaso por algunos de los dichos y acciones que han marcado la trayectoria de Meloni y la campaña italiana, en la que su partido tuvo un ascenso meteórico.

1. "Mussolini fue un buen político"

"Creo que Mussolini fue un buen político. Es decir, que todo lo que hizo, lo hizo por Italia. Y eso no se encuentra en los políticos que hemos tenido en los últimos 50 años", dijo Giorgia Meloni en un reportaje con la televisión francesa en 1996, cuando tenía 19 años. Para entonces ya llevaba cuatro años de una militancia de derecha que comenzó en el Movimiento Social Italiano, un grupo creado en 1946 por seguidores de Mussolini.

Meloni, desde entonces, ha buscado alejarse de esa declaración. Este año, según consigna Efe, publicó un video durante la campaña electoral en el que se distanció del fascismo del dictador Benito Mussolini, aliado de Hitler de la Segunda Guerra Mundial. "La derecha italiana ha relegado el fascismo a la historia desde hace décadas, condenando sin ambigüedades la privación de la democracia y las infames leyes antijudías. Y obviamente también es inequívoca nuestra condena al nazismo y al comunismo", dijo 26 años después de su primera declaración, según la agencia.

Reuters explica que, en una entrevista con la agencia el mes pasado, negó cualquier nostalgia con respecto al fascismo y se alejó de sus propios comentarios. "Obviamente tengo una opinión diferente ahora", respondió sin ahondar en la idea.

2. "Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT"

🇮🇹 @GiorgiaMeloni lo tiene claro: ✅ Sí a la familia ❌ No a los lobbies LGTB

✅ Sí a la igualdad ❌ No a la ideología de género

✅ Sí a la vida ❌ No a la cultura de la muerte

✅ Sí a fronteras seguras ❌ No a la inmigración masiva

✅ Sí a la soberanía ❌ No a quien la destruye pic.twitter.com/xQ6lkoZvhO — VOX 🇪🇸 (@vox_es) June 12, 2022

La visión política de Meloni parece haber condensada en un minuto de un discurso que dio en España en junio.

"O se dice 'sí' o se dice 'no'. 'Sí' a la familia natural, 'no' a los lobbies lobby LGBT. 'Sí' a la identidad sexual, 'no' a la ideología de género. 'Sí' a la cultura de la vida, 'no' al abismo de la muerte. 'Sí' a la universalidad de la cruz, 'no' a la violencia islamista", dijo en un mitin del partido español de extrema derecha VOX, en un discurso que trascendió tanto por su contenido como por el tono que utilizó, tal como puede verse en el video que compartió la agrupación española en sus redes.

Su encendido discurso, que fue recibido con los aplausos de una multitud, seguía: "'Sí' a fronteras seguras, 'no' a la inmigración masiva. 'Sí' al trabajo de nuestros ciudadanos, 'no' a las grandes finanzas internacionales. 'Sí' a la soberanía de los pueblos, 'no' a los burócratas de Bruselas. Y 'sí' a nuestra civilización y 'no' a quienes quieren destruirla".

3. La publicación del video de la violación de una mujer

Giorgia Meloni fue duramente criticada tras publicar durante la campaña un video de una mujer ucraniana siendo violada por un solicitante de asilo proveniente de Guinea en la ciudad de Piacenza.

"Uno no puede permanecer en silencio ante este atroz episodio de violencia sexual contra una mujer ucraniana perpetrado en pleno día en Piacenza por un solicitante de asilo. Un abrazo a esta mujer. Haré todo lo posible para restaurar la seguridad en nuestras ciudades", escribió Meloni en sus redes.

El tuit provocó un aluvión de críticas en línea, así como de los opositores políticos de Meloni.

"Es indecente usar imágenes de una violación. Aún más indecente hacerlo con fines electorales", escribió entonces Enrico Letta, líder del Partido Demócrata, de centroizquierda. Igiaba Scego, un destacado escritor italiano de ascendencia somalí, la acusó de explotar a la víctima de violación. "Ofrecida como voyeurismo clickbait en lugar de ser protegida. Esta campaña electoral es horrenda", escribió.

Meloni, que ha pedido un bloqueo naval del norte de África para evitar que los barcos de inmigrantes zarpen, dijo en Facebook que sus rivales habían usado la violación para atacarla mientras ignoraban a la víctima para evitar abordar lo que ella llamó la emergencia migratoria.

4. Su actitud hacia Putin

Entre las polémicas que rodean a la futura primera ministra de Italia está su actitud con respecto al presidente Vladimir Putin. En las últimas jornadas ha circulado un mensaje de marzo de 2018 cuando, después de las elecciones en Rusia, felicitó a Putin por el resultado. "La voluntad del pueblo en estas elecciones parecen inequívocas", escribió Meloni tras unos comicios en los que el ruso obtuvo casi el 78% de los votos pero en los que se le prohibió postularse a su retador más destacado, el líder de la oposición Alexey Navalny.

También se ha repetido una cita de su autobiografía publicada en 2021, "Io sono Giorgia. Le mie radici le mie idee", en la que dice: "Rusia es parte de nuestro sistema de valores europeos, defiende la identidad cristiana y combate el fundamentalismo islámico". Esta frase ha sido interpretada como un elogio a Putin, algo que ella ha negado. El libro dice a continuación que el gigante europeo debe hacer esa defensa "en paz con las naciones vecinas", y Meloni se ha manifestado en contra de la invasión de Ucrania.

Complimenti a Vladimir #Putin per la sua quarta elezione a presidente della Federazione russa. La volontà del popolo in queste elezioni russe appare inequivocabile. — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) March 18, 2018

5. Invertir en deporte para luchar contra "las desviaciones"

En un video difundido durante la campaña electorial, Giorgia Melonia insistió en la necesidad de invertir en los deportes como medio para "luchar contra las drogas, las desviaciones, y formar generaciones de nuevos italianos sanos y decididos".

Ante la polémica que generó la utilización de la palabra "desviaciones", Hermanos de Italia lanzó una lista reafirmando el concepto en el que incluía "drogas, alcoholismo, tabaquismo, apuestas, autolesiones, obesidad, anorexia, bullying, babygang, hikikomori", de acuerdo al reporte de la agencia estatal ANSA.

La publicación que presentaba condiciones médicas como "desviaciones" fue borrada después, pero eso no aplacó el debate. "No es suficiente, necesitamos una disculpa para aquellos que han sido insultados y considerados desviados por obesos o anoréxicos. Vengan y díganle a las familias que viven esto en su piel", dijo el diputado Dem Filippo Sensi.