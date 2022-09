Última hora y noticias de la guerra de Rusia en Ucrania

Un reclutador resulta herido en un tiroteo en un centro de movilización en Siberia

Un comisario de registro está "luchando por su vida" después de recibir un disparo en una oficina de alistamiento militar en el sureste de Siberia el lunes, según las autoridades rusas.

El funcionario resultó herido después de que un hombre abriera fuego en las instalaciones de la ciudad rusa de Ust-Ilimsk, en la región de Irkutskr, informó el gobernador de la región de Irkutskr, Igor Ivanovich Kobzev, en su canal de Telegram.

"Hoy se ha producido una emergencia en la zona. En Ust-Ilimsk, un joven disparó contra la oficina de registro y alistamiento militar. El comisario militar Alexander Vladimirovich Eliseev se encuentra en cuidados intensivos, en estado crítico. Los médicos están luchando por su vida", dijo Kobzev.

"El tirador fue detenido inmediatamente. Y definitivamente será castigado", dijo Kobzev. "No puedo entender lo que ha pasado. Me avergüenza que esto ocurra en un momento en el que, por el contrario, deberíamos estar unidos. No debemos luchar entre nosotros, sino contra las amenazas reales".

Kobzev dijo que se reforzarían las medidas de seguridad y pidió a la población que mantuviera la calma.

"Espero de verdad que los médicos hagan todo lo posible para que Alexander Vladimirovich sobreviva", añadió.

La agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti también informó del incidente este lunes, diciendo que se trataba de un tiroteo a quemarropa y que nadie más que el reclutador resultó herido.

El autor de los disparos es un joven de 25 años residente en Ust-Ilimsk y se ha abierto una causa penal contra él, informó la agencia estatal de noticias rusa TASS, citando al Comité de Investigación de la región de Irkutsk.

"Los investigadores están trabajando actualmente en el lugar de los hechos. El sospechoso está siendo interrogado, se están averiguando los motivos del crimen", dijo el servicio de prensa del Comité de Investigación regional, citado por TASS.Algunos antecedentes:

El tiroteo se produce días después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciara una "movilización parcial" inmediata de los ciudadanos rusos, en un esfuerzo por reactivar la tambaleante invasión de Moscú en Ucrania.

El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, confirmó que el país llamará a filas a 300.000 reservistas, una medida que ha provocado protestas por el éxodo de hombres en edad militar de la República Popular de China.

