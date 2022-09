ANÁLISIS | Por qué los huracanes son cada vez más costosos

¿Qué tan poderosa es la amenaza del huracán Ian para Florida? 4:23

(CNN) -- Después de tocar tierra en Cuba en la mañana del martes, el huracán Ian se aproxima a Florida, donde más de 1,75 millones de personas se encuentran bajo órdenes de evacuación obligatoria en todo el estado.

Sigue los últimos desarrollos del huracán Ian aquí.

Es posible que la tormenta —que ha ido ganando intensidad— impacte a Florida como un gran huracán provocando daños graves.

Para saber por qué los huracanes son cada vez más destructivos, consulta este detallado informe interactivo realizado por el equipo climático de CNN.

Los huracanes son cada vez más costosos. CNN escribió a principios de este año sobre el costo creciente de los desastres naturales: solo en 2021 hubo veinte desastres que costaron mil millones de dólares o más cada uno. El total fue de 145.000 millones de dólares, según un informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

publicidad

Aproximadamente la mitad de ese gasto total provino de uno de los desastres: el huracán Ida, un monstruo de movimientos lentos que causó daños desde la costa del Golfo hasta el noreste. Fue uno de los huracanes estadounidenses más caros desde 1980.

Si bien los huracanes se están volviendo más costosos, no necesariamente se están volviendo más frecuentes. Hablé con Philip Klotzbach, científico investigador sénior del departamento de ciencias atmosféricas de la Universidad Estatal de Colorado, sobre lo que sabemos sobre la frecuencia e intensidad de los huracanes y por qué se están volviendo más caros. Nuestra conversación, ligeramente editada por su extensión y fluidez, se encuentra a continuación.

Imágenes de satélite muestran relámpagos dentro del huracán Ian 0:41

¿Qué tiene de especial el huracán Ian?

LO QUE IMPORTA: ¿Qué es lo que encuentras más interesante sobre la tormenta actual, Ian?

KLOTZBACH: Ciertamente va a ser una tormenta muy impactante. Se está intensificando muy rápidamente después de su interacción con Cuba, y parece estar a punto de continuar intensificándose por la noche, por lo que será una tormenta muy seria para la costa oeste de Florida, o para algún lugar entre Tampa y Fort Myers, Naples.

La complicado de esta tormenta es que se está acercando en un ángulo oblicuo, así que cambios muy sutiles en la dirección de la tormenta marcarán una gran diferencia para quién recibe la marejada ciclónica.

La costa oeste de Florida es extremadamente propensa a las marejadas ciclónicas. Pero debido a que va en paralelo a la costa, hará una gran diferencia el lugar en el que toque tierra, tanto si lo hace en la Bahía de Tampa como si es más al sur en la costa. Lo miras ahora por satélite y parece una sierra circular. No se ve bien.

Por qué hay menos huracanes en general

LO QUE IMPORTA: Su informe de marzo dice que en realidad ha habido una disminución general de las tormentas en todo el mundo en las últimas décadas. ¿Puede explicar por qué?

KLOTZBACH: Escribimos un artículo analizando los datos globales sobre ciclones durante los últimos 30 años. La razón por la que usamos el criterio de 30 años es porque en el Atlántico se puede ir más atrás en el tiempo que en otras cuencas.

En el Atlántico, hemos volado aviones en huracanes. En este momento, hay tres en el huracán. Pero en otras cuencas, todo se basa en datos satelitales.

Si se retrocede incluso antes de 1990, los satélites no eran tan buenos. Y al observar los últimos 30 años, la cantidad total de tormentas disminuyó. Y la cantidad de huracanes se redujo significativamente: los huracanes del Atlántico y el Pacífico oriental, y los tifones en el Pacífico occidental. En otros lugares, se los menciona como ciclones tropicales o ciclones.

Atribuimos esa disminución principalmente a una tendencia global empujada por La Niña. La Niña es más fría que el agua normal del Pacífico oriental y central. Y, por lo general, eso genera un aumento de las tormentas del Atlántico, pero disminuye las tormentas del Pacífico. Debido a que el Pacífico tiene una cuenca oceánica mucho más grande, eso significa que, en general, al suprimir la actividad del Pacífico terminas con menos tormentas.

No parece haber menos huracanes en la costa este

LO QUE IMPORTA: Entonces, si bien hay menos tormentas, ¿cómo es que nosotros en la costa este de los Estados Unidos sentimos que hay más?

KLOTZBACH: Si se observa específicamente los huracanes que tocan tierra, no hay ninguna tendencia a largo plazo.

Florida, por ejemplo: es difícil recordarlo ahora, pero entre 2006 a 2015 tuvimos 10 años seguidos sin que ningún huracán tocara tierra en el estado de Florida. Eso fue impresionante dado que esas temporadas en realidad estaban bastante agitadas. Pero Florida tuvo mucha, mucha suerte.

Y luego, obviamente, 2017 fue muy impactante para Florida. Obviamente 2018 con Michael. En los últimos años, a pesar de haber tenido mucha actividad, Florida en general evitó impactos significativos, incluso en 2020 con todas las tormentas que hubo.

Por qué las tormentas son más destructivas

LO QUE IMPORTA: Cuando las tormentas golpean, son más destructivas de lo que solían ser, al menos en términos de cifras en dólares. Tenías algunas cosas interesantes en tu informe sobre eso. ¿Por qué las tormentas son más caras?

KLOTZBACH: Se debe principalmente al crecimiento y a la exposición que hay a lo largo de la costa. Básicamente, hay más personas y más cosas en peligro. Esa es la razón principal del aumento del daño.

Ahora, no estamos diciendo que el cambio climático no pueda generar tormentas más dañinas en el futuro. Obviamente, con el aumento del nivel del mar, las tormentas que surjan llegarán más al interior. Una atmósfera más cálida significa más lluvia. Más lluvia causa más inundaciones, lo que causa más daños y luego eso implica que, en potencia, las tormentas también se volverán más fuertes en el futuro.

Solo decimos que, en general y hasta ahora, la mayor parte del aumento en el daño se debe al crecimiento y a la exposición a lo largo de la costa... Dado que la cantidad de tormentas y la fuerza de las tormentas que tocan tierra no ha aumentado, no necesariamente esperamos ver un aumento de los daños como resultado de algo más que no sean los cambios demográficos como los que ya hemos observados.

Las tormentas se intensifican más rápidamente

LO QUE IMPORTA: Sin embargo, tenemos una historia en CNN que dice que debido a que las temperaturas del océano aumentan, la intensificación de las tormentas aumenta también. ¿Cómo se compara eso con sus hallazgos?

KLOTZBACH: Esa fue una de las muchas métricas que analizamos en el documento. La definición genérica de una intensificación rápida es una tormenta que se intensifica a 35 millas por hora (unos 56 kilómetros por hora) o incluso más en 24 horas. Si usamos esa definición, no hemos visto una tendencia creciente de ese tipo de tormentas.

Sin embargo, si se usa una definición de intensificación realmente rápida, de 60 millas (95 km por hora) durante 24 horas, sí vimos una tendencia creciente de esa estadística a nivel mundial, y lo atribuimos en parte al cambio climático. Cuando observan esos umbrales, 30 años de datos no son tantos.

El cambio climático implica que la temperatura global sube un grado. Y uno piensa, ¿a quién le importa realmente si es 84 u 85? Pero así es cómo afecta a los extremos.

Y eso es lo que vimos en nuestro estudio también. El número total de tormentas no ha cambiado necesariamente. Los huracanes en realidad han bajado. Pero estamos encontrando un aumento en el porcentaje de huracanes con estas altas intensidades, o las tormentas que se intensifican rápidamente, muy, muy rápido. Son los umbrales de intensidad realmente altos los que están subiendo, no solo la definición general.

¿Qué podemos anticipar que sucederá en el futuro?

LO QUE IMPORTA: Es muy cuidadoso en su informe al decir que no busca predecir lo que sucederá en el futuro. Así que me gustaría preguntarle exactamente por eso. Dadas las tendencias que observa y dado lo que sabemos sobre el cambio climático, ¿qué está anticipando?

KLOTZBACH: Aumento del nivel del mar, en sí mismo: estamos muy seguros de que eso está ocurriendo y es probable que continúe ocurriendo.

Incluso si las tormentas no cambian en absoluto en intensidad, el solo hecho de que el nivel del mar sea más alto significa que cuando surja esa tormenta, penetrará más hacia el interior, lo que obviamente aumentará el nivel de daño.

Una atmósfera más cálida contiene más humedad, más lluvia. Eso obviamente provoca aumentos en los daños. Hay mucho debate sobre si las tormentas se están moviendo más lentamente, como lo que estamos viendo con el huracán Ian. Se moverá lentamente con una lluvia muy, muy fuerte.

¿Serán más fuertes las tormentas?

LO QUE IMPORTA: ¿Hay evidencia de que las tormentas serán más fuertes?

KLOTZBACH: El público en general siempre pregunta si las tormentas van a ser más fuertes. Creo que, desafortunadamente, desde una perspectiva científica, es difícil de responder. La intensidad de los huracanes es una función de las temperaturas del agua, que sí sabemos que están aumentando, pero también es una función de las temperaturas más altas en la atmósfera, que también aumentarán con el cambio climático. Eso tiende a estabilizar la atmósfera.

Cuando dijimos que las tormentas y los huracanes en promedio están disminuyendo, gran parte de esa tendencia se debió a que el ambiente en general se inclina más hacia La Niña, que es más fría que el agua normal en el Pacífico tropical oriental y central. Normalmente, eso aumenta las tormentas del Atlántico, y derriba las tormentas del Pacífico. … La pregunta del millón que no aún sabemos: ¿Va a continuar esa tendencia hacia La Niña? Porque si eso continúa, no necesariamente veremos más huracanes fuertes y tifones, porque, en general, la cantidad de tormentas disminuirá.

Pero si tenemos una tendencia más hacia El Niño, la actividad del Atlántico puede bajar mientras que la del Pacífico puede subir mucho. Entonces, verán mucho más daño allí y muchas más tormentas realmente fuertes.

Esa es, para mí, una de las preguntas científicas más importantes que debemos abordar, porque mientras que la mayoría de los modelos climáticos dicen que deberíamos tener una tendencia más hacia El Niño, el mundo real dice que tenemos una tendencia más hacia La Niña.

Esa es una gran pregunta científica que debemos manejar si vamos a hacer una buena evaluación de cómo cambiará la actividad de los huracanes en el futuro.

Las tormentas seguirán siendo más dañinas

LO QUE IMPORTA: Si los niveles del mar son más altos y las tormentas se mueven más lentamente y arrojan más lluvia, ¿eso sugiere que habrá aún más costos en el futuro?

KLOTZBACH: Lo que estamos viendo es que gran parte del daño proviene del agua, ya sea por marejadas ciclónicas o por lluvias.

No es que el viento no sea un problema. Si no tuvieras el viento, no tendrías el oleaje para empezar. El hecho de que el nivel del mar sea más alto exacerbará la marejada, y luego la atmósfera más cálida aumentará la lluvia, y luego, si las tormentas realmente se mueven más lentamente, eso es una especie de doble golpe de lluvia.

Otro factor que no tiene nada que ver con el cambio climático pero que también puede exacerbar las inundaciones son los cambios en el uso del suelo. Vimos eso mucho en Harvey. Las áreas donde normalmente el agua corría ahora son de concreto. Has exacerbado el problema.

Podemos modificar el entorno construido para aumentar básicamente el daño de las tormentas o disminuirlo si hacemos las cosas mejor. Eso no tiene nada que ver con el cambio climático sino que responde a motivos humanos.

Ciertamente, hay formas en las que podemos mitigar el daño en el futuro. Construir mejor y de manera más inteligente se volverá aún más importante con el cambio climático.