Raphael celebra su “Victoria” sobre el tiempo y el milagro de tener “un público tan descaradamente fiel”

(CNN Español) -- Si hay un artista que sigue cautivando al público joven a pesar de tener seis décadas en los escenarios, ese es Raphael.

Y es que, con 79 años, el oriundo de Linares, España, se siente parte de esta generación. “Por eso yo tengo tanto público joven, porque estoy ahí dentro también”, cuenta Raphael a Zona Pop CNN en una entrevista vía Zoom. “Yo no me he dejado vencer por el tiempo, el tiempo no puede conmigo”.

Precisamente el cantante español desafiará al tiempo y se rodeará de esa gente joven que son su vitamina durante los Premios Billboard de la Música Latina, que se llevarán este jueves en el Watsco Center de Miami.

El tributo de los Billboard a Raphael

En esa ceremonia Raphael recibirá el Premio a la Trayectoria Artística, un reconocimiento en vida para un cantante que ha llenado a la música hispanohablante de éxitos como “Mi gran noche”, “Como yo te amo”, “Yo soy aquél”, entre muchos otros.

“Significa muchísimo porque es un premio muy importante y sobre todo a estas alturas del partido de mi vida. Es muy importante, es muy deseado y quién sabe si esto será solamente un break para obtener otras cosas que a lo mejor quizás, con la gracia de Dios, me están esperando”, dice Raphael a Zona Pop CNN.

El cantante, que aún sigue activo en los escenarios y que actualmente se encuentra de gira, confiesa que tener el reconocimiento de su público tras seis décadas es un milagro.

“Estoy tocado sentimentalmente por varias cosas. Tocado de emoción por mi carrera y tocado de emoción por un público tan fiel. Es que la gente que no lo ha vivido no se puede imaginar que un artista pueda tener un público tan descaradamente fiel. Y de tanto tiempo. Cada vez que miro el patio de butacas o arriba, donde sea, cada vez hay más gente joven que terminan puestos en pie. Es que es un milagro. Esto es un milagro. Es un sueño del que un día me despertaré y verás tú… ¡Me despertaré y estaré en el suelo tirado, de un golpetazo!”, cuenta.

En los Billboard Latino interpretará parte de sus éxitos y presentará “De tanta gente”, parte de lo nuevo que produjo junto al cantante malagueño Pablo López para su nuevo disco, “Victoria”, que saldrá el próximo 18 de noviembre.

En este tributo, Raphael estará acompañado por López, de quien dice es el heredero de la balada romántica. Así mismo, Alejandra Guzmán, CNCO y Ángela Aguilar subirán al escenario para interpretar un popurrí de los más grandes éxitos del español.

Raphael: “Aprendiz de todo, maestro de nada”

A Raphael no le gusta que le digan maestro. Sí, es una señal de respeto ante su carrera, su música, ante lo que sigue regalando a la industria. Pero él prefiere ser aprendiz.

“Hay que fijarse en la gente joven para aprender lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer también. Ellos te van enseñando el camino”, dice el cantante.

Justamente por esa necesidad de aprender y esa cercanía intergeneracional, Raphael reclutó a Pablo López para “Victoria”.

“Es un chaval fantástico y un compositor enorme. Yo la descubrí hace seis años, a mi vuelta de América de una gira larga, y lo vi por televisión con su piano. Me impactó tanto que, fíjate en ese momento y es que me acuerdo perfectamente, dije este chico tiene que componer para mí. Seis años después, fui a verle, había quedado con él y le dije: Pablo, quiero un disco tuyo, y él me dijo: y es un honor para mí”, cuenta.

Encontrar en López un cómplice musical, dice Raphael, es un golpe de suerte en su vida y carrera.

“Ha sido una suerte, una suerte muy comparable que, aunque las comparaciones siempre son odiosas y a mí no me gusta darlas, pero en este caso creo que lo merece, lo amerita la situación... Manuel Alejandro no tiene parangón, es para mí lo más de lo más; José Luis Perales vino detrás también. Y ahora está Pablo, pero sin molestarse unos a los otros. Porque cada uno es quien es y cada uno se expresa como se expresaban en aquellos tiempos de cada uno. Y para ponerlos de acuerdo a los tres, ahí estoy yo”, cuenta riendo.

Cómo le dio forma a esa “Victoria”

Hacer recuento de los discos de Raphael es extenuante. Tiene más de sesenta producciones y ha vendido tanto que es uno de los pocos artistas en el mundo que tiene un Disco de Uranio, un reconocimiento que reciben aquellos que logran vender más de 50 millones de unidades de un mismo álbum. Comparte esa distinción con Michael Jackson, Queen y AC/DC.

Y a pesar de tantas décadas en el ruedo, y pensando que ya tiene las cosas claras en la manera de trabajar, para “Victoria” Raphael se dejó llevar por el ritmo de Pablo López, uno que dice le cuesta llevar y no por lo rápido, sino lo contrario. Ese fue el único apunte que hizo de la experiencia.

“Yo lo único que le decía ¿pero por qué me obligas a cantar una canción al día? ¿Pero tú no entiendes que eso para mí no es nada?”, cuenta Raphael. "No, una solo por hoy", imita el de Linares al malagueño. Una propuesta, cuenta, a lo que respondió “Vale, está bien, ese es tu forma. Venga, una... Ya hemos quedado que el próximo serán tres por día”, exclama.

Esa energía y vitalidad le viene de sus íntimos encuentros con la tarima, que dice es lo que le da la energía.

“Estoy acostumbrado a dar conciertos. Entonces, en los conciertos, canto 30 y tantas canciones, y entonces cantar una es como como que te da una aceituna. Pero bueno, yo entiendo la mentalidad de él... Y luego me decía ¡cómo estás de voz, que maravilla! Ha sido un disco muy bonito de hacer, muy bonito, muy especial. No es un disco manoseado. Ni dulzón, todo lo contrario. Dice las cosas como son. Al pan, pan y al vino”.