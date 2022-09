Las 5 cosas que debes saber este 28 de septiembre: Las zonas de Florida más amenazadas por el huracán Ian

La guerra de Rusia en Ucrania se encuentra en un peligroso punto de inflexión. Lo que sigue en las relaciones de Colombia y Venezuela. Shakira irá a juicio. ¿Para qué envió EE.UU. este buque de guerra superavanzado al este de Asia? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Las zonas de Florida más amenazadas por Ian

Cuba enfrenta un apagón masivo luego de que Ian golpeara la isla como un huracán de categoría 3 en la provincia de Pinar del Río. Entre tanto, gran parte de la costa oeste de Florida está bajo advertencia de huracán o tormenta tropical por Ian que sigue su trayectoria hacia Estados Unidos, donde tocaría tierra este miércoles en la noche. Aquí, un repaso de las zonas amenazadas.

2. ¿Qué sigue para Colombia y Venezuela tras reabrir fronteras?

Una nueva etapa se empezó a tejer entre promesas de prosperidad y de vuelta a la normalidad de relaciones bilaterales que cuentan con años de historia para dos países vecinos. Sin embargo, aún hay algunos retos que es necesario abordar como temas de comercio, transporte y seguridad en la frontera. Esto es lo que se viene en la reconstrucción de las relaciones de los dos países.

La dura realidad en la frontera Colombia-Venezuela

3. ¿Para qué envió EE.UU. este buque de guerra superavanzado al este de Asia?

El buque de guerra de superficie más avanzado de la Marina de Estados Unidos está mostrando su perfil sigiloso en el Pacífico occidental en una misión que puede preparar el escenario para el eventual despliegue de misiles hipersónicos estadounidenses en la región.

4. ANÁLISIS | La guerra de Rusia en Ucrania, en un peligroso punto de inflexión

El caos de la semana pasada podría ser incorrectamente reconfortante. A pesar de que Rusia sigue manejando de forma desastrosa su guerra de elección en Ucrania, el momento más peligroso del conflicto puede estar cerca.

5. Shakira irá a juicio oral en España por seis presuntos delitos fiscales

Shakira enfrentará un juicio oral por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública de España, según determinó la jueza Ana Duro Palencia, del juzgado de instrucción 2 de Esplugues de Llobregat, municipio de la provincia de Barcelona.

Shakira podría ir a juicio por supuesta evasión fiscal en España

A la hora del café

No dormir lo suficiente puede afectar tu sistema inmunológico y causar inflamación

La privación crónica del sueño en un grupo pequeño de adultos sanos aumentó la producción de células inmunitarias vinculadas a la inflamación, al mismo tiempo que alteró el ADN de esta clase de células, según encontró un nuevo estudio.

¿Qué cantidad de sueño es ideal para estar y sentirse bien?

El campeón mundial de ajedrez, Magnus Carlsen, acusa explícitamente a su rival Hans Niemann de hacer trampa

El campeón del mundo de ajedrez, Magnus Carlsen, hizo público un comunicado en el que confirmaba sus acusaciones de trampas contra su rival y también gran maestro de ajedrez Hans Niemann.

El Palacio de Buckingham revela el nuevo monograma del rey Carlos III

El Palacio de Buckingham develó el nuevo monograma real del rey Carlos III, que aparecerá en los edificios del Gobierno británico, en los documentos de Estado y en los buzones.

De Isabel II a Carlos III: mira el nuevo monograma real de Reino Unido

Raphael celebra su “Victoria” sobre el tiempo y el milagro de tener “un público tan descaradamente fiel”

Raphael conversa con Zona Pop CNN sobre su trayectoria, el Premio a la Trayectoria que recibirá de Billboard y de "Victoria", su nuevo disco.

Raphael repasa sus 60 años de exitosa carrera

Este enorme hotel con forma de luna podría construirse en Dubai

Los empresarios del turismo espacial creen que un día todos optaremos por unas vacaciones fuera de este mundo, ya sea en el espacio suborbital o en un hotel entre las estrellas.

La cifra del día

485.000

BP y Chevron anunciaron la evacuación del personal de los yacimientos de petróleo y gas natural en alta mar del golfo de México a causa del huracán Ian. Estas evacuaciones han afectado la producción de unos 485.000 barriles diarios de petróleo, lo que supone el 27% de la producción de petróleo en esa zona.

La cita del día

"Me había dicho que allá los iban a recibir, les iban a dar vivienda, estadía, los iban a ayudar con el idioma, a ​​los que tenían niños, los iban a poner a estudiar”

El hombre que reclutó inmigrantes para vuelos a Martha's Vineyard dice a CNN que se siente traicionado y relata cómo una mujer lo convenció para reunir a los inmigrantes para los vuelos.

Testimonio del hombre reclutado para envío de migrantes a Martha's Vineyard

Y para terminar...

Mira a Pedro Pascal transformarse en Joel, el protagonista de "The Last Of Us"

El primer adelanto de la serie "The Last Of Us" por fin salió al aire y mostró a Pedro Pascal en su personaje de Joel, el protagonista. La serie se basa en un popular videojuego del mismo nombre que creó en 2013 la compañía Naughty Dog. Su estreno está programado para 2023.