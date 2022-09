¿A quién le condonarán los préstamos para estudiantes en EE.UU.? Los pasos a seguir y otras respuestas clave

Biden cancelaría préstamos estudiantiles federales, mira cómo 2:56

(CNN) -- El Gobierno del presidente Joe Biden se vio obligado a reducir la elegibilidad para su plan que condona la deuda estudiantil a ciertos prestatarios el mismo día que ha dado los primeros pasos para ponerlo en marcha, al enviar actualizaciones por correo electrónico sobre el proceso antes de que se abra el plazo para hacer la solicitud en octubre próximo.

Biden anunció en agosto su plan para dar un respiro a millones de jóvenes endeudados que cargan con altísimas sumas de préstamos estudiantiles. La medida cancela hasta US$ 10.000 de la deuda estudiantil para personas que ganan menos de US$ 125.000 al año o hasta US$ 20.000 para prestatarios elegibles que también son beneficiarios de la beca Pell.

Pero ahora seis estados liderados por republicanos demandaron al presidente en un esfuerzo por bloquear la entrada en vigencia del plan y, ante este revés, unas 770.000 personas se verían afectadas y no serían elegibles para solicitar la cancelación. ¿A quiénes afectarían estos cambios? y ¿cuáles son las novedades sobre la solicitud?

CNN tuvo acceso a uno de los correos enviados este jueves por el Departamento de Educación donde se conocen más detalles sobre quién es elegible y qué esperar en el proceso.

¿Quién califica?

El plan se aplica a los prestatarios o deudores de préstamos estudiantiles federales. Pero ahora la elegibilidad se ha reducido: los prestatarios cuyos préstamos estudiantiles federales están garantizados por el gobierno pero en manos de prestamistas privados, no podrán recibir alivio de la deuda.

publicidad

El Departamento de Educación dijo inicialmente que estos préstamos, muchos de los cuales se otorgaron bajo el antiguo Programa Federal de Préstamos para la Educación Familiar y el Programa Federal de Préstamos Perkins, serían elegibles para la acción de condonación única siempre que el prestatario consolidara su deuda en el Programa Federal de Préstamos Directos.

Según el sitio web del Departamento de Educación de EE.UU., los préstamos estudiantiles federales privados deben haberse consolidado antes del 29 de septiembre para ser elegibles para el alivio de la deuda.

Los prestatarios con préstamos estudiantiles federales privados que aún no se han consolidado actualmente no tienen suerte, aunque el Departamento de Educación dijo que “está evaluando si existen vías alternativas” para brindar alivio.

¿Cuánto alivio económico obtendrán?

El monto de la deuda condonada depende de si el prestatario recibió una beca Pell para asistir a la universidad. Una beca federal Pell solo se otorga a estudiantes universitarios que "muestran una necesidad económica excepcional y no han obtenido una licenciatura, un posgrado o un título profesional" y "no tiene que pagarse, excepto en ciertas circunstancias", según la oficina de Ayuda Federal para Estudiantes (FSA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Educación.

Los prestatarios individuales que ganen menos de US$ 125.000 al año y las parejas casadas o cabezas de familia que ganen menos de US$ 250.000 al año tendrán una condonación de hasta US$ 10.000 de su deuda de préstamos estudiantiles federales si no recibieron una beca Pell como estudiante universitario, según el sitio web de la FSA.

Los prestatarios individuales que ganen menos de US$ 125.000 al año y las parejas casadas o cabezas de familia que ganen menos de US$ 250.000 al año pero que recibieron una beca Pell como estudiante universitario tendrán una condonación de hasta US$ 20.000 de su deuda de préstamo estudiantil.

¿Qué pasos deben tomar los prestatarios elegibles?

Casi 8 millones de prestatarios pueden recibir la condonación de la deuda automáticamente porque el Departamento de Educación ya tiene su información de ingresos, dice la FSA.

Un correo electrónico del Departamento de Educación enviado a los estadounidenses que se registraron para recibir actualizaciones y obtenido por CNN este jueves ofreció algunos detalles sobre quién es elegible y qué esperar en el proceso.

“En octubre, el Departamento de Educación de EE. UU. lanzará una breve solicitud en línea para el alivio de la deuda de los estudiantes. No necesitará cargar ningún documento de respaldo ni usar su FSA ID para enviar su solicitud”, dice el correo electrónico.

Continuó: “Una vez que envíe su solicitud, la revisaremos, determinaremos su elegibilidad para el alivio de la deuda y trabajaremos con su (s) administrador (es) de préstamos para procesar su alivio. Nos pondremos en contacto con usted si necesitamos cualquier información adicional”.

El correo electrónico decía que se enviarían actualizaciones adicionales "en los próximos días", pero no proporcionó una fecha específica de octubre para cuando se abra el proceso de la aplicación. Se extenderá hasta diciembre de 2023. También advirtió a los prestatarios que "tengan cuidado con las estafas".

“Es posible que una empresa se comunique con usted y le diga que lo ayudarán a obtener la cancelación, la condonación o el alivio de la deuda del préstamo a cambio de una tarifa. Nunca tendrá que pagar por ayuda con su ayuda federal para estudiantes. Asegúrese de trabajar solo con el Departamento de Educación de EE. UU. y nuestros administradores de préstamos, y nunca revele su información personal o la contraseña de su cuenta a nadie”, dijo.

En la solicitud los prestatarios tendrán que proporcionar su información de ingresos o si no están seguros si el departamento cuenta con su información de ingresos. La FSA dice que la solicitud estará disponible antes de que finalice el congelamiento de pagos del préstamo federal para estudiantes el 31 de diciembre.

Los prestatarios pueden registrarse para recibir actualizaciones sobre cuándo se abre la solicitud en la página de suscripciones del Departamento de Educación.

¿Cómo funcionarán los pagos futuros de la deuda restante?

El pago de préstamos estudiantiles se congelará nuevamente hasta el 31 de diciembre de 2022, y los pagos comenzarán en enero de 2023.

El gobierno también propone una regla para crear un nuevo plan de pago con base en los ingresos para que los prestatarios paguen no más del 5 % de sus ingresos mensuales en préstamos para estudios universitarios, una disminución del umbral actual del 10 %.

La regla también aumentaría la cantidad de ingresos que se consideran "ingresos no discrecionales", por lo que ningún prestatario que gane menos del 225 % del nivel federal de pobreza tendrá que hacer un pago mensual.

Para los prestatarios con saldos de préstamos de US$ 12.000 o menos, los saldos de préstamos serían perdonados después de 10 años de pagos en lugar de la marca actual de 20 años, según el nuevo plan de pago propuesto con base en ingresos.

Y para ayudar a evitar que el saldo del préstamo de un prestatario aumente mientras el individuo realiza pagos mensuales, según la regla propuesta, la administración de Biden cubriría los intereses mensuales impagos, incluso si el pago mensual es de US$ 0 debido al nivel de ingresos del prestatario.

Katie Lobosco, Betsy Klein y MJ Lee de CNN contribuyeron a este reporte.