Resumen de noticias del huracán Ian del 29 de septiembre

El huracán Ian se está intensificando a medida que avanza hacia la costa de Carolina del Sur y, según NOAA Tides and Currents, podría golpear el estado durante la marea alta del viernes.

En Charleston, una ciudad que es especialmente vulnerable a las inundaciones costeras, la marea alta es a las 11:41 a.m. (hora Miami). En Myrtle Beach, la marea alta es a las 11:18 a.m. (hora Miami).

Se espera que el huracán Ian se mueva hacia la costa cerca o justo después de estos tiempos de marea alta, según los pronósticos.

Por qué esto es importante: Los rangos de mareas a lo largo de la costa este son mucho más grandes que en el Golfo de México. Ian inicialmente tocó tierra en Cuba antes de llegar a la costa suroeste de Florida el miércoles.

En Charleston y Myrtle Beach, la diferencia en los niveles del agua entre la marea alta y la marea baja es de alrededor de 1,8 metros (6 pies). Esto podría ser crítico porque una marejada ciclónica de 1 a 2 metros (4 a 7 pies) además de la marea alta exacerbará las inundaciones en las áreas bajas.

Lee más sobre el peligro de marejadas ciclónicas:

There is a danger of life-threatening storm surge from #Ian through Friday along the coasts of northeast Florida, Georgia, and South Carolina.

Follow any advice given by local officials. pic.twitter.com/SYsJuOyLOe

— National Weather Service (@NWS) September 30, 2022