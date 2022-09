Cómo organizar un evento del Día de la Tierra

Desde las ciudades más grandes hasta las comunidades más remotas, todos dependemos de los océanos, y están amenazados como nunca antes.

Ya sea por la sobrepesca, la contaminación o el cambio climático, las especies y los hábitats están amenazados por la acción humana.

A través del mundo, personas y grupos increíbles están trabajando para reparar el daño. El 3 de noviembre de 2022, el segundo Llamado anual al Día de la Tierra de CNN, Living Oceans: Turning The Tide, celebrará a estas personas mientras inspira un cambio positivo.

Tu participación es clave para el éxito del Día de la Tierra, y estamos agradecidos de que estés interesado en participar. Planear un evento puede ser ambrumador, así que aquí están nuestros mejores consejos sobre cómo lanzarte en los preparativos del Día del Llamado a la Tierra.

Identifica tus objetivos

Ya sea que vivas en la costa y tengas experiencia de primera mano sobre los peligros para los ambientes marinos, o que puedas efectuar cambios en su origen, limpiando lagos y ríos, puedes ayudarnos a proteger nuestros Living Oceans.

Para comenzar, es importante averiguar qué esperas lograr con tu evento. Podría enfocarse en reducir la contaminación plástica, abordar la sobrepesca o un problema oceánico diferente que está cercano a tu corazón.

Decidir qué hacer

El año pasado, grupos a través del mundo llevaron a cabo limpiezas de playas, sesiones de plantación de árboles y proyectos artísticos ambiciosos. Para inspirarte, puedes ver una selección de los eventos geniales del año pasado aquí.

Decida en qué asunto del océano desea tomar medidas e intente investigar cómo su grupo está en una posición única para ayudar.

Su evento podría pertenecer a una de las siguientes categorías o podría ser algo completamente diferente:

Consigue ayuda

Si necesitas un poco de impulso, puedes descargar nuestras actividades del Día de la Tierra aquí; son particularmente buenas para eventos que involucran a niños más pequeños.

Si encuentres dificultades para averiguar qué hacer, estamos aquí para ayudarte. Envíanos un correo electrónico a calltoearth@cnn.com y uno de los miembros del equipo se comunicará contigo para ayudarte a diseñar un evento.

Registra tu evento

Una vez que tengas un plan, el siguiente paso es dejarnos saber cuál será el evento. Puedes registrar tu evento del Día de la Tierra aquí:

Difundir la palabra

Ahora necesitas que tu red sepa lo que estás haciendo y cuándo, dónde y por qué se lleva a cabo tu evento. (Encontramos que los correos electrónicos, las redes sociales y el boca a boca son un poco mejores para el planeta que los carteles).

Cuando llegue el día, asegúrate de que el mundo sepa lo que estás haciendo. Asegúrate de tomar fotos y grabar videos de tu actividad y publicarlos en las redes sociales.

Utilice el hashtag #CallToEarth o #CallToEarthDay para que podemos encontrar las publicaciones y potencialmente incluirlas en nuestra cobertura del día.

Si deseas hacer hermosos videos de tu evento, puedes descargar música especial de Día de la Tierra, aquí, para ponerla de fondo. Si usas otra música, no podremos compartir tus videos debido a problemas de derechos de autor.

Todos tenemos un papel que desempeñar para ayudar a proteger nuestros océanos vivos, ¡gracias por jugar el tuyo!