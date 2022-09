Mensajes de texto de Elon Musk revelan cómo su relación con Twitter se dañó

Musk y Twitter siguen su pelea en la corte 1:24

(CNN) -- Días antes de anunciar públicamente su inversión en Twitter, Elon Musk conversó por mensaje de texto con Jack Dorsey. Y el exdirector ejecutivo de Twitter sugirió que ya no creía en la empresa que había fundado, según revelan nuevos documentos judiciales de la batalla legal entre el multimillonario y la compañía.



Musk había empezado a acumular discretamente una gran participación en Twitter en enero. En un mensaje de texto del 26 de marzo, Dorsey le dijo a Musk: "Se necesita una nueva plataforma. No puede ser una empresa. Por eso me fui".

El multimillonario, un ávido usuario de Twitter que a menudo parecía amigable con Dorsey, respondió preguntando cómo debería ser la plataforma. Entonces, Dorsey explicó su opinión de que debería ser "un protocolo de código abierto" y no depender de "un modelo publicitario", como hace Twitter actualmente. Dorsey añadió que la red social "nunca debió haber sido una empresa" y señaló que "ese fue el pecado original".

Musk expresó su interés por trabajar en la idea. En un mensaje de texto posterior de ese mismo día, expresó: "Creo que vale la pena tanto intentar enfocar Twitter en una mejor dirección como hacer algo nuevo que sea descentralizado".

Las conversaciones privadas entre Dorsey y Musk hacen parte de los muchos mensajes de texto divulgados en los documentos judiciales esta semana, que ofrecen un nuevo panorama del acuerdo del CEO de Tesla para comprar Twitter por US$ 44.000 millones y de su intento posterior de cancelar la adquisición. Los mensajes también permiten una ventana única a la creación de acuerdos en Silicon Valley, a medida que un elenco rotativo de multimillonarios y ejecutivos de la industria aparecen en los mensajes de texto de Musk ––desde Larry Ellison y Marc Benioff hasta miembros de la familia Murdoch–– para hablar de Twitter y, en algunos casos, ofrecer casualmente apoyo financiero para el acuerdo.

En los días siguientes a su conversación con Dorsey, Musk se reunió con el consejo de administración y la dirección de Twitter. El 5 de abril, el multimillonario aceptó formar parte del consejo de administración de la empresa, una medida que Dorsey defendió en público y en privado. En un intercambio de mensajes con Musk ese mismo día, Dorsey expresó su confianza en Parag Agrawal, su sucesor como CEO de Twitter. Agrawal también manifestó su entusiasmo en mensajes privados sobre la incorporación de Musk al consejo.

Pero la relación entre Musk y Agrawal pareció dañarse rápidamente.

El 9 de abril, Musk tuiteó una pregunta: "¿Se está muriendo Twitter?". Y Agrawal reaccionó a la publicación ese día con un mensaje de texto en el que le decía a Musk que esos comentarios le harían la vida imposible al CEO.

"Eres libre de tuitear '¿se está muriendo Twitter?' o cualquier otra cosa sobre Twitter", dijo Agrawal en el mensaje a Musk. "Pero es mi responsabilidad decirte que eso no me ayuda a mejorar Twitter en el contexto actual. La próxima vez que hablemos, me gustaría que me dieras tu punto de vista sobre el nivel de distracción interna en este momento y cómo está perjudicando nuestra capacidad de trabajo... Me gustaría que la compañía llegara a un lugar en el que fuéramos más resilientes y no nos distrajéramos, pero en este momento no estamos ahí", añadió.

Musk respondió escuetamente: "¿Qué lograste esta semana?". En dos mensajes posteriores, rescindió su acuerdo de unirse al consejo, diciendo: "No me voy a unir al consejo. Esto es una pérdida de tiempo". Y añadió: "Haré una oferta para volver a Twitter una empresa privada".

En un intercambio diferente el mismo día con el presidente del consejo de administración de Twitter, Bret Taylor, Musk dijo: "Arreglar Twitter charlando con Parag no funcionará". Y agregó en un mensaje posterior: "Se necesitan medidas drásticas".

Musk y Twitter anunciaron un acuerdo de adquisición el 25 de abril. Poco más de dos meses después, el multimillonario dijo que quería salirse del acuerdo, citando la preocupación por el número de cuentas de robots y spam en la plataforma. Twitter demandó entonces a Musk para obligarlo a seguir adelante con el acuerdo.

Las dos partes irán a juicio por el acuerdo el mes que viene.