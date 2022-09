Tua Tagovailoa, mariscal de campo de los Dolphins de Miami, sale del campo en camilla después de un fuerte golpe

Descubre cuál es el equipo de más valor en la NFL 1:11

(CNN) -- El mariscal de campo de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, salió del campo en camilla el jueves durante un partido contra los Bengals de Cincinnati, luego de sufrir aparentes lesiones en la cabeza y el cuello, menos de una semana después de lesionarse en otro juego.

Tagovailoa está consciente, tiene movimiento en todas sus extremidades y fue llevado a un hospital local para una evaluación adicional, dijo el equipo en una actualización. Agregó que se espera que sea dado de alta del Centro Médico de la Universidad de Cincinnati y viaje de regreso a Miami con el equipo esta noche.

El entrenador en jefe de los Dolphins, Mike McDaniel, confirmó después de la derrota del equipo por 27-15 que Tagovailoa tuvo una conmoción cerebral.

En el segundo cuarto, Tagovailoa fue capturado por el liniero defensivo de los Bengals, Josh Tupou, y permaneció inmóvil en el campo durante varios minutos.

Todos los jugadores de banca de los Dolphins entraron al campo cuando Tagovailoa fue colocado en la camilla.

Los seguidores de los Bengals que asistieron al Paycor Stadium en Cincinnati mostraron su respeto cuando Tagovailoa fue sacado del campo.

"Fue un momento aterrador", dijo McDaniel después del partido. "Fue evaluado por una conmoción cerebral y está en el protocolo de conmoción cerebral... Ese fue un momento emotivo. Eso no es parte del trato que uno firma a pesar de que sabes que es una posibilidad en el fútbol americano".

"Todos sus compañeros, yo mismo, todos estábamos muy preocupados", agregó.

En un comunicado el jueves por la noche, la Asociación de Jugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFLPA) dijo que la salud y la seguridad de los jugadores eran el "centro" de su misión.

"Nuestra preocupación esta noche es por Tua y esperamos una recuperación completa y rápida", dijo. "Nuestra investigación sobre la posible violación del protocolo está en curso".

El incidente se produce pocos días después de que Tagovailoa sufriera otra aparente lesión en la cabeza el pasado domingo, en un partido contra los Buffalo Bills.

Había salido del juego en el segundo cuarto después de que un golpe del linebacker Matt Milano hizo que su casco golpeara el césped. En su camino de regreso a la línea de golpeo, Tagovailoa tropezó y casi perdió el equilibrio.

Luego fue revisado por una conmoción cerebral y retirado, y volvió al campo en el tercer cuarto.

Posteriormente, la NFLPA le dijo a la Liga Nacional de Fútbol (NFL) que quiere iniciar una revisión sobre el manejo de la aparente lesión en la cabeza de Tagovailoa.

Los Dolphins dijeron más tarde que Tagovailoa sufrió una lesión en la espalda, no en la cabeza.

Tagovailoa figuraba como duda para jugar antes del partido de esta noche por una lesión en la espalda.

El jueves, McDaniel defendió la decisión del equipo de jugar con Tagovailoa a pesar de la lesión anterior, diciendo que un médico independiente especializado en "asuntos cerebrales" lo había autorizado a jugar.

"Para mí, mientras esté entrenando aquí, no voy a eludir toda esa situación; si hay algún tipo de posibilidad de que alguien tenga una conmoción cerebral, entran en el protocolo de conmoción cerebral", dijo. "No nos metemos con eso. Nunca lo he hecho y mientras sea el entrenador en jefe, nunca será un problema del que tengan que preocuparse".

Cuando se le preguntó si había algo diferente que el equipo podría haber hecho después de la lesión de Tagovailoa el domingo, McDaniel respondió con un rotundo "absolutamente no".