Se espera que Ian se disipe poco después de impactar las Carolinas y matar al menos a 45 en Florida

Mujer fue testigo de la inundación de su casa

(CNN) -- Ian, ahora un ciclón postropical, avanzaba tierra adentro el viernes por la noche después de golpear a Carolina del Sur con vientos feroces y una marejada ciclónica destructiva, menos de dos días después de causarle la muerte a por lo menos a 45 personas en Florida y haber dejado tras de sí un rastro de destrucción de magnitud apocalíptica.

La tormenta tocó tierra por segunda vez en Estados Unidos cerca de Georgetown, Carolina del Sur, el viernes por la tarde como huracán de categoría 1. Para el viernes por la noche, continuaba con vientos de 60 mph (96 km/h), pero se espera que se debilite durante la noche y se disipe sobre Carolina del Norte o Virginia el sábado por la noche, según el Centro Nacional de Huracanes.

Las inundaciones repentinas fueron posibles en partes de Carolina del Norte y del Sur y el sureste de Virginia el viernes por la noche, mientras que la tormenta también amenazó con tornados en partes del este de Carolina del Norte y el sureste de Virginia hasta el sábado por la mañana, agregó el centro de huracanes.

Dos días antes, Ian tocó tierra a lo largo de la costa suroeste de Florida como un gran huracán de categoría 4, devastando las comunidades costeras, convirtiendo las carreteras en arroyos y dejando restos y escombros.

Mientras las comunidades en el Estado del Sol comenzaban a recuperarse después de la poderosa tormenta, las autoridades de Carolina del Sur el viernes por la noche comenzaron a evaluar los daños en su estado. Las autoridades de Pawleys Island, una ciudad costera de Carolina del Sur a unas 70 millas (112 kilómetros) al norte de Charleston, estaban catalogando los daños el viernes por la noche.

Dos muelles en el estado, Cherry Grove Pier en North Myrtle Beach y Pawleys Island Pier, colapsaron parcialmente debido a la tormenta. El agua había retrocedido en las dos calzadas, pero la policía de Pawleys Island anunció que no permitirían que nadie regresara a la isla hasta que se realizaran evaluaciones de seguridad por la mañana.

Más de 128.000 clientes estaban a oscuras en todo el estado a las 9:30 p.m. viernes, según poweroutage.us. En Carolina del Norte, más de 330.000 clientes se quedaron sin electricidad y en Florida, más de 1,4 millones.

Agua hasta las rodillas dentro de las casas

En North Myrtle Beach, Carolina del Sur, Kyle Faust vadeó el agua hasta las rodillas dentro de su casa el viernes después de que la tormenta rugiera. En todo el condado de Horry, donde se encuentra la ciudad, los funcionarios informaron el viernes por la noche que los equipos estaban realizando evaluaciones de daños y limpiando escombros, mientras que algunas carreteras permanecían cerradas.

La policía de Myrtle Beach instó a los residentes a quedarse adentro y no conducir en carreteras inundadas.

“Es una vista bastante aterradora”, comentó la alcaldesa de Myrtle Beach, Brenda Bethune, sobre el huracán Ian. "Estoy viendo pasar demasiados autos. Y creo que la gente no se da cuenta de lo peligroso que es estar fuera en este tipo de condiciones. Hemos visto cómo los autos de muchas personas se quedan atascados y el personal de emergencia tiene que salir a rescatar a la gente".

Los refugios en el condado de Charleston permanecerán abiertos hasta las 4 p.m. el sábado, escribió el condado en un comunicado de prensa. Los autobuses comenzarán a llevar a las personas de los refugios a los lugares de recogida originales el sábado por la mañana.

“Muchas oraciones han sido respondidas”, dijo el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster. “Esta tormenta no es tan mala como podría haber sido, pero no bajes la guardia todavía. No estamos fuera de peligro, hay agua en las carreteras, todavía hay fuertes vientos y todavía es peligroso en muchas partes del estado”.

El aeródromo del Aeropuerto Internacional de Charleston cerró el viernes debido a los fuertes vientos y extendió el cierre hasta el sábado por la mañana, dijo el aeropuerto.

En Florida: al menos 45 muertos

Mientras tanto, Florida se enfrenta a la vertiginosa destrucción que provocó Ian en gran parte de la península el miércoles y el jueves, después de que se estrellara contra la costa suroeste como un ciclón de categoría 4 y arrasara las zonas del centro y el noreste.

Se han registrado al menos 45 muertes en el estado. Las casas de la costa fueron arrastradas hacia el mar, hay edificios destrozados en todo el estado, y las aguas de las inundaciones arruinaron casas y negocios y dejaron atrapados a los residentes, incluso en el interior, en lugares como la zona de Orlando.

Se han producido cientos de rescates por tierra, aire y mar, con residentes atrapados en casas o varados en los tejados, y los buscadores han realizado muchos controles de bienestar, especialmente en las zonas de Fort Myers y Naples, donde la marejada inundó calles y casas.

Roger Desjarlais, gestor del condado de Lee, que abarca Fort Myers, dijo este viernes a CNN que no es exagerado decir que el huracán Ian diezmó partes de la zona y "tiene que haber muchas víctimas mortales".

"Parecía como si alguien acabara de caer del cielo, recogiera hoteles y edificios y se los llevara. Tanto que en muchos lugares ni siquiera había escombros", dijo Desjarlais. "También sabemos que no evacuó tanta gente de esas islas como esperábamos. Sabemos que tiene que haber muchas víctimas mortales aún por contabilizar".

El presidente Joe Biden continuó prometiendo apoyo federal para Florida mientras se enfrenta a la devastación causada por el huracán, que dijo que "probablemente se encuentre entre las peores... en la historia de la nación".

"Apenas estamos empezando a ver la escala de esa destrucción", dijo Biden, y añadió que el mayor equipo de expertos en búsqueda y rescate "en la historia reciente" estaba desplegado actualmente en el estado. "La reconstrucción va a llevar meses, años".

Y ahora, las consecuencias del huracán plantean nuevos y mortales peligros. Algunas aguas estancadas están electrificadas, advirtieron las autoridades, mientras que las maniobras a través de los edificios y las calles plagadas de escombros, muchos de ellos sin semáforos en funcionamiento, presentan un riesgo de provocar lesiones. La falta de aire acondicionado puede provocar enfermedades causadas por el calor, y el uso inadecuado de los generadores puede causar intoxicación por monóxido de carbono.

En North Port, entre Fort Myers y Sarasota, Rosanna Walker se encontraba el jueves en la casa dañada por la inundación en la que sobrevivió a la tormenta. Parte de su techo de tablaroca estaba colgando.

"Y de repente, el agua entraba por las puertas: por arriba, por abajo, por las ventanas de aquí", dijo a John Berman de CNN. "Está todo en mis armarios; tengo que vaciar mis armarios".

"Todo se arruinó".

Muchos sin hogar, agua, electricidad

Claudette Smith, oficial de información pública de la oficina del sheriff en el condado de Charlotte, justo al norte de Fort Myers, le dijo a CNN que el condado necesita ayuda desesperadamente ya que los servicios de emergencia continúan inundados.

“Necesitamos todo, para decirlo simple y llanamente. Necesitamos todas las manos a la obra”, enfatizó Smith. “Las personas que han acudido en nuestra ayuda han sido de gran ayuda, pero necesitamos todo”.

Muchos miembros de la comunidad no tienen hogar, agua ni electricidad, y actualmente solo hay un hospital en funcionamiento en el condado.

Esto es lo que debe saber sobre la destrucción en Florida:

Muertes en Florida: al menos 45 muertes que se sospecha están relacionadas con Ian han sido reportadas en Florida. Los casos de muerte no confirmados están siendo procesados por los examinadores médicos locales, que deciden si están relacionados con el desastre, dijo el director de gestión de emergencias del estado, Kevin Guthrie.

al menos 45 muertes que se sospecha están relacionadas con Ian han sido reportadas en Florida. Los casos de muerte no confirmados están siendo procesados por los examinadores médicos locales, que deciden si están relacionados con el desastre, dijo el director de gestión de emergencias del estado, Kevin Guthrie. Cortes de energía: Florida tenía más de 1,7 millones de cortes de energía hasta este viernes por la tarde, según PowerOutage.us. La mayoría de los condados con el mayor porcentaje de residentes sin energía se encuentran en el suroeste, incluyendo Lee, Charlotte, DeSoto y Hardee.

Florida tenía más de 1,7 millones de cortes de energía hasta este viernes por la tarde, según PowerOutage.us. La mayoría de los condados con el mayor porcentaje de residentes sin energía se encuentran en el suroeste, incluyendo Lee, Charlotte, DeSoto y Hardee. Inundaciones históricas en Florida: se registraron inundaciones récord en el centro y el norte de Florida, incluyendo al menos tres ríos que alcanzaron récords de inundación. Las autoridades de Orlando advirtieron a los residentes de las peligrosas inundaciones, que superaron los 30 centímetros en algunas zonas.

se registraron inundaciones récord en el centro y el norte de Florida, incluyendo al menos tres ríos que alcanzaron récords de inundación. Las autoridades de Orlando advirtieron a los residentes de las peligrosas inundaciones, que superaron los 30 centímetros en algunas zonas. Cientos de rescates y miles de evacuaciones: se han efectuado más de 700 rescates en toda Florida hasta ahora, dijo el gobernador el jueves, y se han reportado miles de evacuados. En el condado de Lee, un sistema hospitalario tuvo que evacuar a más de 1.000 pacientes después de que se cortara el suministro de agua, mientras que se ha informado de otras evacuaciones generalizadas en prisiones y residencias de la tercera edad. En Fort Myers, el jefe de bomberos estaba "bastante tranquilo" en la mañana del viernes de que todos los que necesitaban ayuda allí habían sido rescatados, dijo el alcalde Kevin Anderson.

se han efectuado más de 700 rescates en toda Florida hasta ahora, dijo el gobernador el jueves, y se han reportado miles de evacuados. En el condado de Lee, un sistema hospitalario tuvo que evacuar a más de 1.000 pacientes después de que se cortara el suministro de agua, mientras que se ha informado de otras evacuaciones generalizadas en prisiones y residencias de la tercera edad. En Fort Myers, el jefe de bomberos estaba "bastante tranquilo" en la mañana del viernes de que todos los que necesitaban ayuda allí habían sido rescatados, dijo el alcalde Kevin Anderson. Gran parte de la playa de Fort Myers quedó arrasada: un vuelo en helicóptero sobre la playa de Fort Myers muestra una devastación total: lotes vacíos o llenos de escombros donde solían estar las casas y los negocios, y barcos arrojados a los manglares. "Estamos hablando de que no queda ninguna estructura. ... Estamos hablando de casas que fueron arrojadas a la bahía. Este es un arreglo a largo plazo, y es un cambio de vida", dijo el sheriff del condado de Lee, Carmine Marceno.

El antes y el después de Ian en Fort Myers y Sanibel

La Guardia Costera continúa con los vuelos de rescate en Florida este viernes: las cuadrillas de la Guardia Costera rescataron a 95 personas en Florida el jueves, incluso sacando a la gente de las zonas inundadas en helicóptero, y continuarán los vuelos de rescate este viernes, dijo el contralmirante Brendan McPherson. "Vamos a encontrar a cualquier otra persona que necesite ayuda", dijo.

en Florida este viernes: las cuadrillas de la Guardia Costera rescataron a 95 personas en Florida el jueves, incluso sacando a la gente de las zonas inundadas en helicóptero, y continuarán los vuelos de rescate este viernes, dijo el contralmirante Brendan McPherson. "Vamos a encontrar a cualquier otra persona que necesite ayuda", dijo. Islas costeras aisladas del continente: las islas de Sanibel y Captiva, en el suroeste de Florida, están aisladas del continente después de que varias partes de una autopista elevada crítica fueran arrastradas por el ciclón. Al menos dos personas murieron en la tormenta en Sanibel, y es posible que el puente tenga que ser reconstruido por completo, dijeron las autoridades locales. Chip Farrar, un residente de la pequeña isla de Matlacha, dijo a CNN que 15,2 metros de la carretera esencial para llegar al puente de tierra firme también desaparecieron y un segundo puente cercano también se ha derrumbado.

las islas de Sanibel y Captiva, en el suroeste de Florida, están aisladas del continente después de que varias partes de una autopista elevada crítica fueran arrastradas por el ciclón. Al menos dos personas murieron en la tormenta en Sanibel, y es posible que el puente tenga que ser reconstruido por completo, dijeron las autoridades locales. Chip Farrar, un residente de la pequeña isla de Matlacha, dijo a CNN que 15,2 metros de la carretera esencial para llegar al puente de tierra firme también desaparecieron y un segundo puente cercano también se ha derrumbado. Las pérdidas aseguradas en Florida pueden ser enormes: Ian puede haber causado hasta US$ 47.000 millones en pérdidas aseguradas en Florida, según una estimación de la empresa de análisis de propiedades CoreLogic, lo que podría convertirla en la segunda tormenta más cara de la historia del estado cuando se ajusta a la inflación después del huracán Andrew de 1992.

-- Joe Sutton, Virginia Langmaid, Keith Allen, Amir Vera, Eric Levenson, Allison Chinchar, Brandon Miller, Nick Valencia, Carma Hassan, Amanda Musa, Amy Simonson y Paradise Afshar contribuyeron a este reportaje.