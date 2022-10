El robot de Tesla caminó lentamente sobre el escenario en el Día de la Inteligencia Artificial

En casi 25 segundos, este robot estableció un récord en 100 metros 0:58

(CNN Business) -- Tesla presentó el viernes un prototipo de robot humanoide que, según afirmó, podría convertirse en un futuro producto del fabricante de automóviles.

El robot, apodado "Optimus de Tesla", caminó rígidamente en el escenario en el Día de la IA (inteligencia artificial) de Tesla, saludó lentamente a la multitud e hizo gestos con las manos durante aproximadamente un minuto. El CEO de Tesla, Elon Musk, dijo que el robot estaba operando sin amarras por primera vez. Los desarrolladores de robótica a menudo usan amarras para sostener a los robots porque no son lo suficientemente capaces de caminar sin caerse y dañarse.

Las habilidades de Optimus se parecen a las de los robots de competidores como Boston Dynamics, propiedad de Hyundai. Los robots de Boston Dynamics han hecho demostraciones de volteretas hacia atrás y sofisticadas rutinas de baile sin ataduras.

“El robot en realidad puede hacer mucho más de lo que acabamos de mostrar”, dijo Musk durante el evento. “Simplemente no queríamos que se fuera de cara”.

Tesla también mostró videos de su robot realizando tareas sencillas como cargar cajas y regar plantas con una regadera.

Musk afirmó que si el robot fuera producido en grandes volúmenes, "probablemente" costaría menos de US$ 20.000. Tesla afirma que la ventaja de Optimus sobre sus competidores será su capacidad para circular de forma independiente utilizando la tecnología desarrollada a partir del sistema de asistencia al conductor de Tesla "Full Self Driving", así como el ahorro de costos gracias a lo aprendido sobre la fabricación de su división automotriz. (El sistema "Full Self Driving" de Tesla requiere de un ser humano que esté alerta y atento, listo para tomar el control en cualquier momento, ya que aún no es capaz de conducir por sí mismo completamente).

Tesla tiene un historial de precios agresivo. El Tesla Model 3 fue prometido durante mucho tiempo como un vehículo de US$ 35.000, pero solo se pudo comprar por muy poco tiempo a ese precio, y no directamente en el sitio web. El Tesla Model 3 más asequible ahora cuesta US$ 46.990. Cuando Tesla presentó el Cybertruck en 2019, la camioneta pick-up que aún no está disponible para la compra, se dijo que costaría US$ 39.990, pero desde entonces el precio fue eliminado del sitio web de Tesla.

El Día de la IA de Tesla fue pensado en gran medida como un evento de reclutamiento para atraer talentos a la empresa.

Musk afirmó que el robot podría ser transformador para la civilización. El que se presentó el viernes, a pesar de sus limitaciones en comparación con los competidores, estuvo significativamente por delante de lo que Tesla había revelado un año atrás, cuando una persona saltó al escenario con un traje de robot y bailó.

“‘El año pasado era solo una persona con un traje de robot”, dijo Musk antes de que el robot subiera al escenario. “Hemos recorrido un largo camino. Comparado con ese momento, esto va a ser muy impresionante”.

Tesla no es el primer fabricante de automóviles en desarrollar un robot humanoide. Junto con Boston Dynamics de Hyundai, Honda también trabajó en robots llamados "Asimo" durante casi 20 años. En su forma final, Asimo era un robot humanoide del tamaño de un niño capaz de caminar, correr, subir y bajar escaleras sin ataduras y manipular objetos con los dedos.