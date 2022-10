Última hora y noticias de la guerra de Rusia en Ucrania del 1 de octubre

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció el sábado a su homólogo estadounidense, Joe Biden, por firmar un proyecto de ley que aprueba un apoyo adicional a Ucrania de más de US$ 12.000 millones.

Thank you @POTUS for signing into law $12.35 bln in supplemental support for 🇺🇦. The day before, the bill was backed by both houses of 🇺🇸 Congress. We appreciate this powerful act of solidarity of the 🇺🇸 people with 🇺🇦. And the bicameral and bipartisan support of our state. 1/2

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2022