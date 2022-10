Florida se enfrenta a una "montaña rusa emocional" mientras continúa la búsqueda de supervivientes del huracán Ian y aumenta el número de muertos

Nuevas inundaciones impactan el suroeste de Florida 3:07

(CNN) -- Días después de que el huracán Ian arrasara Florida, destruyendo barrios y convirtiendo las calles en ríos, los equipos de rescate que buscan supervivientes están informando de más muertes mientras continúan los esfuerzos de recuperación.

Las autoridades confirmaron que Ian mató al menos a 76 personas en Florida después de que tocara tierra la semana pasada como una tormenta de categoría 4, diezmando pueblos costeros, inundando casas, derrumbando tejados, lanzando barcos contra edificios y haciendo flotar coches. Otras cuatro personas murieron en incidentes relacionados con la tormenta mientras Ian se adentraba en Carolina del Norte.

Más de 1.600 personas han sido rescatadas de la trayectoria del huracán Ian en partes del suroeste y centro de Florida desde la semana pasada, dijo este domingo la oficina del gobernador Ron DeSantis.

Ahora, con el regreso del cielo azul, los floridanos que se refugiaron mientras el huracán hacía estragos han salido a la luz para encontrar comunidades irreconocibles y enfrentarse a la desalentadora tarea de reconstruir, muchos de ellos todavía sin electricidad ni agua potable.

Según PowerOutage.us, más de 628.000 hogares, empresas y otros clientes de Florida seguían sin electricidad en la noche del domingo. Muchos están sin agua potable, con más de 100 avisos de agua hirviendo en lugares de todo el estado, según los datos del Departamento de Salud de Florida.

En Naples, el muelle de Hank DeWolf, de 4.000 libras, fue arrastrado por el poderoso huracán a través de un complejo de condominios, aterrizando en el patio de su vecino. Y el agua llevó el coche de alguien a su propio patio. No sabe a quién pertenece ni cómo retirarlo.

Mientras los equipos de Naples peinan los restos para asegurarse de que no hay nadie atrapado, los residentes están experimentando una "montaña rusa emocional" mientras se enfrentan a la enorme tarea que tienen por delante para limpiar y restaurar la ciudad, dijo Jay Boodheshwar, administrador de la ciudad de Naples a CNN.

"La gente tiene que cuidar su salud emocional y mental, porque realmente vamos a tener que trabajar juntos en esto", reconoció Boodheshwar.

Naples recibió una marea de tormenta récord, cuando el huracán hizo que la subida del agua del océano inundara las calles de la ciudad y destrozara sus infraestructuras.

"La cantidad de agua que recibimos y la altura de la marejada afectaron a muchas de las infraestructuras", explicó Boodheshwar. "Así que hay transformadores que están fritos. No se trata simplemente de volver a colgar las líneas. Hay cosas que pueden necesitar ser reemplazadas".

Escenas similares se están produciendo en otras comunidades. El huracán Ian —que se espera que sea la tormenta más cara de la historia de Florida— devastó barrios desde la costa occidental del estado hasta ciudades del interior como Orlando.

En algunos casos, los trabajadores de emergencias que buscan señales de vida se enfrentan al mismo tiempo a la pérdida de sus propios hogares.

"Algunos de los que están en Pine Island lo han perdido todo, pero están haciendo lo que pueden", dijo el doctor Ben Abo, médico de urgencias, que se preparaba para unirse a los socorristas en una misión de rescate el domingo cerca de las diezmadas Sanibel Island y Pine Island.

Y las inundaciones aún no han terminado.

El condado de Seminole sigue experimentando importantes inundaciones en algunos barrios, con familias que fueron rescatadas de aguas que les llegaban hasta la cintura durante el fin de semana.

Johns, el lago Monroe y el lago Harney, y otras 100 viviendas sufrieron daños por las aguas de la inundación en las últimas 24 horas, según informaron los funcionarios de gestión de emergencias del condado de Seminole a la cadena de televisión WESH, afiliada a CNN.

La FEMA no puede por sí sola reconstruir y proporcionar asistencia a todas las comunidades afectadas por el huracán Ian, dijo este domingo a CNN el exadministrador de la FEMA, Craig Fugate. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU., también conocido como HUD, puede proporcionar subvenciones a las comunidades afectadas por huracanes y otros desastres naturales para ayudar a la gente a recuperarse, añadió Fugate.

"No es solo la costa de Florida la que se ha visto afectada. Tenemos impactos en todo el camino a través de Orlando, hasta la costa este. Lugares como San Agustín han sufrido inundaciones devastadoras", subrayó Fugate.

La isla de Sanibel, duramente afectada, estará "fuera de servicio"

El huracán Ian arrasó con partes de la calzada de Sanibel, que conecta la isla de Sanibel con el continente, dejando a los residentes varados al quedar intransitable su único enlace.

Los equipos de respuesta iban de puerta en puerta buscando propiedades para cualquier persona que pudiera necesitar ser evacuada.

Alrededor de 400 personas fueron evacuadas de la isla de Sanibel durante el fin de semana, informó este domingo por la noche el administrador de la ciudad, Dana Souza, quien añadió que las autoridades comenzarán a centrar su atención en la prestación de servicios médicos a las personas que decidan permanecer en la isla, en lugar de las evacuaciones.

Abo dijo a CNN que "no le sorprendería" que el número de muertos aumentara significativamente a medida que continúan los esfuerzos de rescate y recuperación en la isla de Sanibel.

El comandante de los guardacostas estadounidenses, el contralmirante Brendan McPherson, ofreció una dura evaluación de los daños en la isla de Sanibel.

"Esa zona va a estar fuera de servicio durante algún tiempo", señaló McPherson. "Fue golpeada con mucha fuerza, no tiene agua, no tiene la infraestructura básica".

Amy Lynn estaba en la casa de su amiga en la isla de Sanibel cuando el huracán se abatió sobre ella, obligándola a esconderse en un armario con siete perros, rezando y manteniendo la puerta cerrada mientras el huracán rugía fuera.

Cuando salió, la casa había quedado muy dañada, con las paredes voladas, según muestra el video.

"Recé durante seis horas seguidas y llegué a la conclusión de que tal vez era mi hora de irme. No lo era. Dios es bueno. Salimos vivos", escribió Lynn en Facebook. "Lo hemos perdido todo. Mi coche no está. No he visto mi casa en Sanibel, me han dicho que está destruida".

Lynn dijo que estaba agradecida de estar viva, pero escribió: "Esto es mucho más que devastador. El corazón de la costa de Swfl ha cambiado para siempre".

Cuestiones sobre el momento de las órdenes de evacuación a medida que aumentan las muertes

Muchas de las muertes relacionadas con Ian —42 víctimas mortales— se han registrado en el condado Lee del suroeste de Florida, que incluye Fort Myers y la isla de Sanibel.

Los funcionarios del condado de Lee se enfrentaron a las críticas sobre por qué las primeras evacuaciones obligatorias no se ordenaron hasta un día antes de la llegada a tierra de Ian, a pesar de un plan de emergencia que sugiere que las evacuaciones deberían haber ocurrido antes.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que los funcionarios del condado de Lee actuaron apropiadamente cuando emitieron sus primeras evacuaciones obligatorias el martes, menos de 24 horas antes de que el huracán Ian tocara tierra en el estado, y un día después de que varios condados vecinos emitieran sus órdenes.

El comisionado del condado de Lee, Kevin Ruane, también defendió el momento de las órdenes, calificando de "inexactos" los informes sobre un posible retraso en la emisión de una evacuación obligatoria.

"Tan pronto como vimos que el modelo cambiaba hacia el noreste, hicimos exactamente lo que pudimos para animar a la gente a" evacuar, dijo Ruane este domingo.

Ruane añadió que la gente se volvió "complaciente" y muchos no evacuaron a los refugios.

"Creo que lo más importante que la mayoría de la gente debe entender es que abrimos 15 refugios. Durante Irma hubo 60.000 personas en nuestros refugios. Ahora mismo hay 4.000 personas en los refugios", dijo Ruane.

Además de las 42 muertes en el condado de Lee, el huracán Ian también contribuyó a la muerte de 12 personas en el condado de Charlotte, ocho en el condado de Collier, cinco en el condado de Volusia, tres en el condado de Sarasota, dos en el condado de Manatee y uno en los condados de Polk, Lake, Hendry y Hillsborough, dijeron las autoridades.

Los cortes de electricidad podrían durar semanas

Alrededor del 65% de todos los cortes de energía en Florida a causa de la tormenta se habían restablecido a principios del domingo, según PowerOutage.us.

Pero algunos residentes y empresas de los condados dañados por la tormenta podrían no volver a tener acceso a la red eléctrica durante "semanas o meses" debido a los daños estructurales causados por el huracán, dijo Eric Silagy, presidente y director general de Florida Power & Light Company.

En Cape Coral, justo al suroeste de Fort Myers, el 98% de la estructura eléctrica de la ciudad fue "borrada" y necesitará una reconstrucción completa, dijo el Jefe del Departamento de Bomberos y Director de Gestión de Emergencias Ryan Lamb a Jim Acosta de CNN.

Florida también está trabajando con Elon Musk y el satélite Starlink para ayudar a restaurar la comunicación en el estado, según DeSantis. "Están posicionando esos satélites Starlink para proporcionar una buena cobertura en el suroeste de Florida y otras áreas afectadas", dijo DeSantis.

Michelle Watson, Aaron Pellish, Sonnet Swire y Andy Rose de CNN contribuyeron a este informe.