Ian dejó un rastro de destrucción desde el Caribe hasta las Carolinas: este es el resumen de víctimas, lugares afectados y costos

Así buscan refugio las familias en medio de las inundaciones por Ian

(CNN) –– Ya fuera como huracán, tormenta tropical o sistema desorganizado, la combinación que tuvo Ian de vientos fuertes, lluvias intensas y marejadas ciclónicas históricas dejó un rastro de destrucción por donde pasó.

Ian golpeó primero a Cuba, antes de fortalecerse a un gran huracán categoría 4 y azotar la costa oeste de Florida. Luego, el ciclón atravesó el estado hacia el noreste y entró en el Océano Atlántico, donde recuperó algo de intensidad y tocó tierra en Carolina del Sur este viernes.

¿Cuántas víctimas deja Ian hasta el momento?

Ian provocó daños devastadores a lo largo de su camino, dejó sin electricidad a millones de personas y causó más de 90 muertes, según han informado las autoridades. La gran mayoría de esa cifra —88 hasta el momento— se reportó en Florida, mientras que Carolina del Norte registra al menos cuatro muertes en incidentes relacionados con tormentas, y en Cuba los medios locales reportan tres fallecimientos.

El condado de Lee, en el suroeste Florida, es el que mayor cantidad de muertes acumula hasta el momento con al menos 54 víctimas. A este condado pertenecen Fort Myers y la isla de Sanibel, dos de los sitios más golpeados por Ian. El condado de Charlotte, por su parte, reporta 12 personas muertas en relación al huracán, el condado de Collier registra 8, el condado de Volusia 5, el condado de Sarasota 3, el condado de Manatee 2 y los condados de Polk, Lake, Hendry y Hillsborough 1 fallecimiento cada uno.

¿Cuáles son los costos estimados del huracán Ian en Florida?

El huracán Ian puede haber causado hasta US$ 47.000 millones en pérdidas aseguradas, según un cálculo reciente lo que podría convertirlo en uno de los ciclones más costosos de la historia del estado.



Cómo pedir ayuda a FEMA si fue afectado por huracán Ian

CoreLogic, una empresa de investigación que calcula las pérdidas por catástrofes naturales, publicó la estimación de los daños hasta la noche del pasado jueves. Las estimaciones combinan las pérdidas aseguradas a través de los seguros privados, que suelen cubrir los daños causados por el viento, y el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones de la FEMA, que cubre los daños causados por el agua.

Las estimaciones de CoreLogic oscilan entre US$ 22.000 y US$ 32.000 millones en daños por viento y entre US$ 6.000 y US$ 15.000 millones en daños por inundación. Así que, en total, el extremo inferior de la estimación combinada sería de US$ 28.000 millones, justo por encima de los US$ 26.500 millones en pérdidas causadas por el huracán Andrew, que azotó el sur de Florida en 1992, y que ha sido calificado como el ciclón tropical más costoso del estado desde entonces.

Sin embargo, el huracán Ian no golpeó de la misma manera todas las áreas por las que pasó. Para comprender sus verdaderos daños, te dejamos un recuento, lugar por lugar, de su camino de devastación.

Cuba

Después de formarse en el sur del mar Caribe, Ian tocó tierra como huracán categoría 3 en Cuba, justo al suroeste de La Coloma, en la provincia occidental de Pinar del Río, durante la madrugada del 27 de septiembre.

Los feroces vientos y la lluvia del huracán cobraron la vida de al menos 3 personas, según los medios estatales, y dejaron sin electricidad a toda la isla.

Dos de los fallecimientos ocurrieron en Pinar del Río, donde una mujer murió cuando un muro se derrumbó sobre ella y un hombre falleció luego de que su techo le cayera encima, reportaron los medios estatales.

A oscuras, decenas de cubanos protestan en varios barrios de la Habana

En la provincia, conocida por cultivar el rico tabaco de Cuba, Ian también derribó cercas y causó destrucción en la plantación de tabaco de Robaina, según fotos que publicaron medios estatales. Las imágenes también captaron campos inundados con agua y árboles arrancados de raíz en la provincia.

Cayo Costa, Florida

Ian se fortaleció aún más en el mar y tocó tierra el 28 de septiembre en la isla barrera de Cayo Costa, en el suroeste de Florida, como un fuerte huracán de categoría 4. Tenía vientos sostenidos de cerca de 240 km/h. Lo que lo convirtió en el ciclón tropical más fuerte que ha tocado tierra en la costa oeste de Florida desde el huracán Charley en 2004.

Isla de Sanibel

Imágenes aéreas muestran destrozos causados por Ian en una carretera

Los vientos y la marejada ciclónica de Ian destruyeron varias partes de la única la carretera de Sanibel con acceso al territorio continental de Florida, lo que dejó a decenas de personas varadas en la isla durante el ciclón tropical, señaló la alcaldesa Holly Smith.

Además, se registran al menos dos muertes, según la administradora de la ciudad, Dana Souza. También, 12 personas con heridas y otras 40 sin heridas fueron rescatadas frente a la isla de Sanibel , dijo la alcaldesa a CNN el 29 de septiembre.

Imágenes aéreas que se tomaron de la isla antes y después del huracán Ian muestran que muchas de las cabañas de playa que bordeaban las costas fueron arrasadas. La mayoría de las casas en Sanibel y la isla vecina de Captiva siguen en pie, pero parecen haber sufrido algunos daños en el techo, así como algunos otros por marejadas ciclónicas e inundaciones.



Una vista aérea de Shalimar Cottages & Motel en la isla de Sanibel, Florida, antes y después del huracán Ian.

Ante la pregunta de si Sanibel es habitable actualmente, la alcaldesa Smith respondió: "Francamente, no".

Fort Myers Beach

Ian derrumbó edificios y arrasó con vehículos y botes en toda la ciudad de Fort Myers Beach, la cual quedó llena de escombros.

El gobernador Ron DeSantis aseguró que el daño es "indescriptible", al relatar que algunas casas quedaron reducidas a losas de concreto.

El sheriff del condado de Lee, Carmine Marceno, hizo un recorrido en helicóptero por el área y también mencionó que no tenía palabras para describir lo que vio. "El área de Fort Myers Beach, los edificios, las casas principales y las construcciones principales fueron completamente arrasados ​​con vehículos en el agua, vehículos en la bahía, botes boca abajo", dijo.

El antes y el después de Ian en Fort Myers y Sanibel

Por su parte, el concejal de Fort Myers Beach, Dan Allers, estimó en conversación con Don Lemon, de CNN, que alrededor del 90% del lugar quedó destruido.

"A menos que tengas un condominio de gran altura o una casa de concreto más nueva que esté construida con los mismos estándares hoy en día, tu hogar prácticamente ha desaparecido", explicó.

Cape Coral

En Cape Coral, las autoridades recibieron informes de daños estructurales significativos en toda la ciudad, según Ryan Lamb, jefe de bomberos y director de gestión de emergencias.

Bill Weir, de CNN, caminó entre las inundaciones de varios metros en Cape Coral para examinar lo que quedaba de la casa de un residente. El piso de la casa de Laura Muller quedó reducido a lodo, las ventanas se rompieron y sus muebles estaban volcados por toda la casa.

"¿Recuperable? No sé. Lo dudo", dijo Muller al entrar. "Yo diría que no hay nada que hacer".

Port Charlotte

Ian arrancó parte del techo de la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Port Charlotte, lo que llevó a que las lluvias torrenciales inundaran el edificio, que atendía a 160 pacientes en ese momento.

La Dra. Birgit Bodine dijo que el área de la unidad de cuidados intensivos no se puede utilizar. También que, en algunos pisos, el personal debe caminar sobre charcos. Un video dentro de la UCI mostró varios centímetros de agua a lo largo de los pisos y una cascada que caía por la escalera.

Algunos pacientes debieron aglomerarse en habitaciones secas o en pasillos para poder tener un techo sobre sus cabezas, aunque todos se encontraban bien, dijo Bodine.

“Afortunadamente, todos están bien. Y, sorprendentemente, de buen humor porque pueden darse cuenta que estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos”, dijo.

Fort Myers

Se reportaron más de 800 rescates y cerca de 42 muertes en el condado de Lee, al que pertenece Fort Myers, informó este 2 de octubre el sheriff Carmine Marceno.

Un hombre de Fort Myers le dijo a CNN que sabía de por lo menos dos personas que murieron tratando de escapar de una casa durante el huracán.

"Tenía un amigo: estaban en su casa y él estaba con su esposa y otra pareja", le relató Kevin Behen a John Berman, de CNN, en la noche del viernes. La marejada ciclónica llegó hasta las ventanas de su casa, dijo.

"Estos tipos empujaron a sus esposas por las ventanas hacia donde estaba un árbol", dijo Behen. “Simplemente miraban a sus esposas y les decían: ‘No aguantamos más, lss amamos’. Adiós’. Y eso fue todo”.

Behen le dijo a CNN que los dos hombres no sobrevivieron, pero sus esposas sí. Él informó a las autoridades sobre estas muertes.

Kissimmee

Después de golpear el suroeste de Florida, Ian se movió hacia el noreste a través del estado. La ciudad de Kissimmee, justo al sur de Orlando, experimentó inundaciones "históricas" de hasta 35 centímetros, y el hospital regional de Osceola quedó rodeado de agua, según el director de gestión de emergencias del condado de Osceola, Bill Litton.

El video de un dron, que publicó la ciudad de Kissimmee, muestra grandes inundaciones que cubrieron una carretera y entraron a un estacionamiento.

Extensive flooding in our area remains a serious situation for Kissimmee residents. Shelter in place as first responders continue rescue operations. If you have an emergency, call 9-1-1. pic.twitter.com/RGn0HWzCj0 — City of Kissimmee (@CityofKissimmee) September 29, 2022

Algunas de las áreas inundadas ni siquiera se encontraban en llanuras aluviales. Y, por lo tanto, no estaban aseguradas contra daños de inundaciones, le dijo el senador de Florida Rick Scott al programa "Face the Nation" de CBS.

“Estuve en Kissimmee ayer y hubo algunas inundaciones allí y no estaban en una llanura aluvial. A nadie se le dijo que obtuviera un seguro contra inundaciones y probablemente tenían aproximadamente 30 centímetros de agua en sus hogares, y estaban completamente conmocionados", dijo Scott.

St. Augustine Beach

El centro de Ian atravesó Florida y se adentró en el océano Atlántico. Sin embargo, sus vientos, lluvias y marejadas ciclónicas provocaron inundaciones en St. Augustine Beach, en el noreste del estado.

Scott Cushnie, que ha vivido en Florida durante 14 años, grabó un video de una autopista A1A inundada en St. Augustine en la tarde del jueves. El hombre dijo que optó por no evacuar porque se sentía seguro en el segundo piso de un edificio de gruesa piedra coquina.

"Conozco a muchos dueños de negocios aquí, así que estoy revisando sus lugares: ajustando sacos de arena, cerrando puertas que están abiertas, arreglando propiedades, etc.", dijo a CNN.

Craig Fugate, exadministrador de FEMA, señaló que las inundaciones y los daños se extendieron por todo el estado.

"No es solo la costa de Florida la que ha resultado afectada”, dijo a CNN este domingo. "Tenemos impactos en todo Orlando, hasta la costa este. Lugares como San Agustín sufrieron inundaciones devastadoras”, añadió.

Georgetown, Carolina del Sur

Ian volvió a intensificarse ea un huracán de categoría 1 sobre el océano Atlántico y tocó tierra el 30 de septiembre cerca de Georgetown, una ciudad de poco más de 8.000 habitantes en la costa de Carolina del Sur, a mitad de camino entre Charleston y Myrtle Beach. Fue el primer huracán en tocar tierra en el estado en cinco años.

El ciclón causó inundaciones en algunas partes de Charleston, los muelles en North Myrtle Beach y Pawley's Island sufrieron daños y más de 200.000 clientes se quedaron sin electricidad en el estado. Sin embargo, no se re portaron muertes muertes, dijo el gobernador Henry McMaster.

"Hay algo de daño, algo de angustia, hay trabajo por hacer", dijo McMaster. “Pero en general, es una buena historia”.

Carolina del Norte

Los restos de Ian golpearon Carolina del Norte el 30 de septiembre y 1 de octubre y causaron cuatro muertes allí, incluidos tres accidentes automovilísticos fatales y una muerte por envenenamiento por monóxido de carbono debido a un generador que funcionaba en un garaje cerrado, según la oficina del gobernador Roy Cooper.

En su peor momento, unos 400.000 clientes se quedaron sin electricidad el viernes 30 de septiembre, aunque la mayoría de ellos ya tenían el servicio restablecido, dijo Cooper a Chuck Todd en el programa "Meet the Press" de NBC el 2 de septiembre

“Este es un momento en el que todos tenemos que unirnos para asegurarnos de que las personas estén seguras. Muchas veces las personas pierden la vida en los días posteriores, tratando de reparar casas, haciendo funcionar generadores”, dijo Cooper.

¿Cómo ayudar a las víctimas del huracán Ian?

El estado de Florida tiene un fondo desastres al que puedes donar aquí o con un mensaje de texto con la palabra "desastre" al 20222.

Varias organizaciones ya desplegaron sus equipos en el terreno. Puedes ayudarlos aquí.

Hannah Sarisohn, Andy Rose, Amanda Musa, Chris Isidore, Nouran Salahieh y Michelle Watson, todos de CNN, contribuyeron a este informe.