La mujer que supuestamente ayudó a organizar vuelos de migrantes a Martha's Vineyard es identificada por CNN como Perla Huerta

(CNN) -- “Perla”, la mujer que presuntamente ayudó a organizar vuelos de inmigrantes desde Texas a Martha's Vineyard en Massachusetts, ha sido identificada por CNN como Perla Huerta.

A mediados de septiembre, unos 50 migrantes fueron trasladados desde Texas a Martha's Vineyard en dos aviones organizados por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, como parte de su crítica a las políticas de inmigración y seguridad fronteriza del gobierno federal. Se sabe que la mayoría de los solicitantes de asilo son de Venezuela.

Un migrante que había estado viviendo en las calles de San Antonio, Texas, le dijo a CNN que una mujer llamada “Perla” le ofreció ropa, comida y dinero a cambio de encontrar a otras personas que tomarían un vuelo a Massachusetts.

The New York Times informó que otros migrantes identificaron a Huerta a partir de fotografías que le tomaron en San Antonio, según Rachel Self, abogada que representa a los migrantes.

Un amigo de Huerta también le confirmó a CNN que la mujer que se ve en una foto proporcionada a CNN por un migrante es Huerta.

CNN se ha comunicado con Huerta pero aún no ha recibido una respuesta.

Un migrante le dijo previamente a CNN que había estado viviendo en las calles de San Antonio durante casi un mes cuando conoció a una mujer llamada “Perla” que le ofreció ropa, comida y dinero. A cambio, le dijo a CNN, tenía que salir a buscar a otros inmigrantes para servir como pasajeros en vuelos a Massachusetts.

Ella le dio tarjetas de regalo de McDonald's por US$ 10 para que se las diera a aquellos inmigrantes que accedieran a abordar los vuelos, y le dijo que dijera que ellos y sus hijos serían bien tratados a su llegada.

“Ella me había dicho que la gente que iba a Massachusetts, antes de que yo los enviara, me había dicho que los iban a recibir. Se les iba a dar cobijo, un lugar donde quedarse. Los iban a ayudar con el idioma, y los que tenían hijos, iban a estudiar”, dijo.

El reclutador habló con CNN en su primera entrevista televisada y se le concedió el anonimato para proteger su seguridad. Proporcionó a CNN la tarjeta de presentación de Perla, mensajes de texto y mensajes de audio para autenticar su historia y proporcionar un relato interno de cómo se juntaron los vuelos de migrantes el 14 de septiembre.

Los abogados de los migrantes presentaron una demanda colectiva, diciendo que fueron engañados para aceptar los vuelos y que les dijeron que llegarían para encontrar vivienda, trabajo y ayuda con el proceso de inmigración. De hecho, nadie en Martha's Vineyard sabía que venían, dijeron funcionarios locales. El sheriff del condado de Bexar, Texas, que incluye a San Antonio, dijo que su agencia abrirá una investigación sobre los vuelos para ver si se violó alguna ley.

Por su parte, el reclutador le dijo a CNN que se sintió traicionado por Perla y decidió contar su versión de la historia, diciendo que desconocía el engaño.

“Nunca, nunca supe que se trataba de un gobernador o un político”, dijo el reclutador. “Así que mi única voluntad siempre ha sido ayudar a la gente”.

El reclutador le dijo a CNN que acordó trabajar con Perla para reclutar a los solicitantes de asilo una vez que se dio cuenta de que les estaban proporcionando comida y refugio en un hotel en San Antonio donde se quedarían unos días antes de abordar los vuelos.

“Mi única intención era ayudar a la gente para que pudieran tener algo de estabilidad”, dijo. “Ella los llevó a un hotel. En el hotel me di cuenta de que los estaban tratando bien”, incluso les proporcionaban comida y ropa.

Paul Murphy y Maria Santana de CNN contribuyeron a este informe.