El modelo de previsión de 5 días de Ian ubicó el punto en que tocó tierra a solo 8 kilómetros de la ubicación real

(CNN) -- Es difícil saber por dónde empezar esta mañana. He estado reflexionando durante todo el fin de semana, y mi corazón se siente muy triste por la gente de Florida.



Muchos tardarán años en recuperar sus vidas hasta un punto en el que se parezcan a lo que eran antes.

El huracán Ian fue uno de los mayores y más impactantes huracanes que he cubierto en mis casi 20 años de carrera meteorológica.

Es posible que no vuelva a ver otro ciclón comparable, al menos eso espero.

Hablé con Robbie Berg, un pronosticador del Centro Nacional de Huracanes que hizo muchos de los pronósticos para Ian y que ha trabajado durante el huracán con un temor similar.

"Soy uno de los pronosticadores que hace directamente la previsión. Es un tipo diferente de devastación, porque pones todo tu esfuerzo en comunicar lo que podría suceder en base a la previsión, y sabes lo que podría suceder si esa previsión se hace realidad", dijo Berg.

El Centro Nacional de Huracanes ha trabajado sin descanso para emitir las mejores previsiones y lo ha hecho con una precisión increíble.

Según el meteorólogo de CNN Brandon Miller, el lugar en el que Ian tocó tierra, Cayo Costa, estaba en el cono de previsión de todos los pronósticos.

Miller también señaló que el pronóstico fijó la llegada a tierra de Ian (como un huracán mayor también) dentro de 8 kilómetros de su ubicación eventual con 120 horas de anticipación, lo cual es bastante notable teniendo en cuenta lo poco fiables que pueden ser los pronósticos a cinco días y a mayor plazo.

Pero sabemos que el cono, por definición, no incluye los impactos, sino solo dónde estará el centro del ciclón.

Con Ian, como con muchos ciclones, los impactos se resienten mucho más allá del centro.

"Hay que mirar el ciclón como un todo. ¿Cuál es el riesgo de que llueva mucho? O, ¿cuál es el riesgo de recibir un viento fuerte o una marejada?" dijo Berg. "Realmente estamos tratando de aclarar el mensaje a lo que es realmente más importante, a pesar de si el cono se está moviendo un poco o la aceleración o desaceleración, ¿sabes? ¿Qué es lo que la mayoría de la gente debe tener en cuenta con el ciclón?"

Con Ian, está claro que los impactos fueron las marejadas y las lluvias.

El tamaño y la potencia de esta tormenta empujaron un muro de agua hacia la vulnerable y baja costa del suroeste de Florida, y tuvo un gran alcance, lejos de donde el ojo llegó a la costa.

Y la lluvia que acompañó a este huracán de lento movimiento fue histórica.

For perspective on rainfall and freshwater flooding: Since 2005, Ian ranked 3rd in AREAL coverage of 10" or greater for a 24 hour period. This ranks behind Harvey's Day 3 and 2 in TX/LA, respectively, and just a bit more than Matthew's 2nd Day over the Carolinas. pic.twitter.com/5ImCYW1Rf6

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) October 3, 2022