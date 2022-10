Herschel Walker niega “rotundamente” los reportes de que pagó por un aborto

El derecho al aborto como tema político 2:23

(CNN) -- Herschel Walker, el candidato republicano en la contienda por el Senado de Georgia, dijo este lunes que el reporte que indica que pagó por un aborto hace más de una década era una "mentira rotunda" y una "crítica repulsiva".



Walker desmintió públicamente el reporte poco después de que The Daily Beast publicó que había pagado el aborto de una mujer después de que concibieran un hijo mientras salían en 2009. The Daily Beast informó que la mujer, que según el medio pidió permanecer en el anonimato por razones de privacidad, había fundamentado esas afirmaciones con un recibo de US$ 575 de la clínica de aborto, un recibo de depósito bancario que mostraba una imagen de un cheque personal firmado por US$ 700 de Walker, y una tarjeta de "¡Que te mejores!" que, según ella, le había escrito Walker, quien no estaba casado en ese momento. The Daily Beast publicó una foto de la tarjeta, que, según el medio, está firmada por Walker.

CNN no ha verificado de forma independiente las acusaciones de The Daily Beast.

"Es una mentira rotunda, y lo niego en los términos más enérgicos", dijo Walker en un comunicado publicado en su cuenta verificada de Twitter, en el que calificó el informe de “repulsivo" y criticó las prácticas de información del Daily Beast.

"Ahora, están utilizando una fuente anónima para calumniarme aún más", dijo Walker. "Hacen cualquier cosa para aferrarse al poder. Es repugnante, una política vulgar".

Walker se enfrenta al senador demócrata Raphael Warnock en una de las contiendas senatoriales más competitivas del país.

Walker, candidato por primera vez al cargo, un republicano respaldado por el expresidente Donald Trump, se ha opuesto al derecho al aborto. El mes pasado afirmó que apoyaría una prohibición nacional de los abortos después de 15 semanas. En mayo dijo que apoya la prohibición del derecho al aborto y que "no hay excepciones en mi mente".

En un comunicado en Twitter, Walker afirmó que planea demandar a The Daily Beast por lo que dijo es una "mentira difamatoria" este martes por la mañana.

En una entrevista el lunes por la noche, Walker dijo a Sean Hannity de Fox que no conocía a la mujer que hacía la acusación y que no había visto la tarjeta. "Envío a tantos, mejórate, envío a tantos de cualquier cosa, pero te puedo decir ahora mismo que nunca le pedí a nadie que se hiciera un aborto, nunca pagué por un aborto, y es una mentira".

Cuando se le preguntó si recordaba haber enviado a alguien un cheque por US$ 700, Walker dijo: "Envío dinero a mucha gente. ... Doy dinero a la gente todo el tiempo porque siempre estoy ayudando a la gente".

CNN se puso en contacto con la campaña de Walker para obtener más comentarios sobre el asunto.

El lunes por la noche, Warnock dijo que aún no había leído el informe de The Daily Beast, y evadió las preguntas sobre cómo podría afectar a la contienda electoral.

"Dejaré que los expertos decidan cómo creen que afectará a la contienda", dijo Warnock. "Pero he sido coherente en mi opinión de que la habitación de un paciente es un espacio demasiado estrecho y reducido para una mujer, su médico y el gobierno. ... Y mi oponente, en cambio, habla de una prohibición a nivel nacional sin excepciones".

Christian Walker, uno de los hijos de Herschel Walker, acudió a Twitter el lunes por la noche, horas después de que Herschel Walker desmintiera el reportaje de The Daily Beast, para atacar a su padre y lanzar una serie de acusaciones contra él. "No me importa que alguien tenga un mal pasado y asuma su responsabilidad. Pero ¿cómo te atreves a mentir y actuar como si fueras un 'hombre moral, cristiano y recto'?", dijo Christian Walker en un tuit.

"No eres un 'hombre de familia'", dijo Christian Walker en otra publicación.

Este martes por la mañana, Christian Walker publicó un nuevo video en Twitter en el que dice que está harto de lo que llamó las mentiras de su padre y que los conservadores deberían preocuparse por lo que describió como los engaños de su padre.

"Me he callado mentira tras mentira, la tarjeta del aborto cayó ayer. Es literalmente su letra en la tarjeta. Dicen que tienen recibos, lo que sea. Va a Twitter. Miente sobre ello. Vale, es suficiente. Suficiente. Todo ha sido una mentira", dijo Walker.

Herschel Walker ha hablado con frecuencia en la campaña sobre Christian Walker, el hijo que él y su exmujer tuvieron juntos y criaron junto a la actual esposa de Walker. Christian es un conservador declarado en las redes sociales.

Cuando se le pidió una declaración, la campaña de Herschel Walker señaló un tuit que el candidato al Senado envió el lunes por la noche en el que se leía: "Amo a mi hijo pase lo que pase".

Christian Walker terminó su serie de tuits el lunes por la noche escribiendo: "He terminado".

Apoyo nacional

El Comité Senatorial Republicano Nacional (NRSC, por sus siglas en inglés) ha estado en contacto con la campaña de Walker durante las últimas 24 horas, trabajando con sus asesores a medida que hacen frente a la acusación contra Walker.

Una persona familiarizada con el asunto dijo que el presidente del Comité, Rick Scott, tenía previsto hablar con Walker por teléfono este martes por la mañana. Walker ha negado enérgicamente la acusación.

Por el momento, el brazo de la campaña senatorial del Partido Republicano está esperando a ver qué más aparece del hijo de Walker, Christian, que ha acusado públicamente a su padre de mentir sobre ser "un hombre de familia" en una serie de publicaciones nocturnas en las redes sociales y en un video compartido este martes por la mañana.

A finales de septiembre, el NRSC anunció una compra de publicidad conjunta de US$ 8,5 millones con la campaña de Walker.

El portavoz del NRSC, Chris Hartline, dijo a CNN que "los demócratas están perdiendo en Georgia y están a punto de perder la mayoría, por lo que ellos y sus aliados mediáticos están haciendo lo que siempre hacen: atacar a los republicanos con insinuaciones y mentiras".

Cabe destacar que Hartline no hizo eco de las afirmaciones de Walker sobre las acusaciones más recientes a las que se enfrenta.

"Los demócratas y los medios de comunicación han tratado de sacar a la luz tonterías sobre lo que ha ocurrido o no en el pasado de Herschel Walker", dijo Hartline.