Última hora y noticias de la guerra de Rusia en Ucrania del 4 de octubre

Elon Musk provocó este lunes reacciones negativas de funcionarios ucranianos, incluido el presidente Volodymyr Zelensky, por sus consejos no solicitados sobre cómo lograr la "paz" en medio de la actual invasión rusa del país.

En una encuesta en Twitter, Musk sugirió un camino hacia la "paz entre Ucrania y Rusia" que incluía volver a celebrar elecciones "bajo la supervisión de la ONU" en las regiones del país recientemente anexionadas ilegalmente por Rusia. La toma de tierras, que abarca casi una quinta parte de Ucrania, se produjo tras unos referendos que han sido ampliamente rechazados como "farsas" por gran parte del mundo.

El multimillonario CEO de Tesla también sugirió hacer de Crimea, una región que Rusia invadió y anexionó de Ucrania en 2014, "formalmente parte de Rusia." Añadió: "El suministro de agua a Crimea está asegurado" y "Ucrania sigue siendo neutral".

Ukraine-Russia Peace:

- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

- Water supply to Crimea assured.

- Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022