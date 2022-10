Estas son las mujeres más poderosas de la lista de Fortune para 2022

(En el sentido de las agujas del reloj, desde la parte superior izquierda) Karen Lynch, Carol Tomé, Jessica Tan, Jane Fraser, Julie Sweet y Mary Barra encabezan la lista de las mujeres más poderosas en los negocios de Fortune para 2022. Crédito: CVS Health/UPS/Ping An/Bloomberg/Getty Images/Reuters

(CNN Business) -- Figurar en la lista de las mujeres más poderosas de Fortune se ha vuelto un poco más reñido este año. En reconocimiento a la globalización de los negocios, Fortune decidió fusionar sus listas nacionales e internacionales de mujeres líderes corporativas.



Sin embargo, en cierto modo, la lista de las 10 primeras de este año es similar a la del año pasado, con algunas excepciones.

La presidenta y CEO de CVS Health, Karen Lynch, ocupa por segundo año consecutivo el primer lugar de la lista de empresas de Fortune 500 y Global 500 dirigidas por una mujer. Durante su mandato, asumió el cargo en febrero de 2021, los ingresos de la empresa aumentaron un 9% y el precio de sus acciones (un 42% más) superó con creces el rendimiento del S&P 500. CVS, por su parte, siguió siendo un actor central en la lucha contra el covid, y Lynch implementó un programa de salud mental para ayudar a prevenir el suicidio entre sus miembros de Aetna.

Detrás de Lynch se sitúan de nuevo Julie Sweet, presidenta y CEO de Accenture (nº 2); Jane Fraser, CEO de Citi (nº 3); y Mary Barra, presidenta y CEO de GM (nº 4).

Pero el puesto nº 5 fue para Jessica Tan, coCEO y directora ejecutiva de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd, que es la 25ª empresa más grande del mundo. Fortune señala que, a pesar de los confinamientos por covid en China y de la "inquietud de los consumidores", Ping An, bajo la dirección de Tan, superó las expectativas de ingresos en el primer semestre de 2022 y se propone alcanzar la neutralidad de carbono en 2030.

Otra nueva adición a la lista de las 10 primeras, en relación con la lista nacional de Fortune del año pasado es Emma Walmsley, CEO de la farmacéutica mundial GSK. Ella escindió la unidad de salud del consumidor de su empresa, de US$ 13.000 millones. "Esto deja a GSK, ahora centrada exclusivamente en el sector farmacéutico, con un montón de dinero en efectivo para invertir en prometedores medicamentos y vacunas", señala Fortune.

Dos ejecutivas, por su parte, quedaron fuera de los 10 primeros puestos, en comparación con el año pasado: Thasunda Brown Duckett, presidenta y CEO de TIAA, y Ruth Porat, vicepresidenta senior y directora financiera de Alphabet. Pero ninguna de las dos ha caído muy lejos, situándose en los puestos 11 y 12, respectivamente.

Estas son las 10 primeras ejecutivas de la lista de las mujeres más poderosas de Fortune de 2022:

Karen Lynch, presidenta y CEO de CVS Health Julie Sweet, presidenta y CEO de Accenture Jane Fraser, CEO, Citigroup Mary Barra, presidenta y CEO de GM Jessica Tan, directora ejecutiva y coCEO de Ping An Insurance Carol Tomé, CEO de UPS Rosalind Brewer, CEO de Walgreens Boots Alliance Emma Walmsley, CEO de GSK Gail Boudreaux, presidenta y CEO de Elevance Health Abigail Johnson, presidenta y CEO de Fidelity Investments

(Para obtener más información sobre cada una de estas ejecutivas, consulta la lista completa de Fortune de las 50 mujeres más poderosas del mundo empresarial. Se requiere una suscripción).