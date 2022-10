Andrés Cepeda empieza su “Ruta púrpura” por EE.UU. y Canadá con boletos agotados en el prestigioso Carnegie Hall de Nueva York

¿Sabías que Andrés Cepeda pensó que no se iba a casar? 1:00

(CNN Español) – El cantante colombiano Andrés Cepeda comienza este jueves su gira de conciertos “La ruta púrpura” en Estados Unidos y Canadá.

El artista subirá el telón en uno de los teatros más emblemáticos, no solo de Nueva York, sino de todo Estados Unidos: el Carnegie Hall.

"Imagínate, estamos muy orgullosos y felices porque cada una de estas fechas se va a celebrar en escenarios de esa categoría", le dijo Andrés Cepeda a Zona Pop CNN en una entrevista vía Zoom.

"Para mí es muy importante en este momento de la carrera poder llegar a ser tan valiosos, tan clásicos, tan icónicos, y obviamente acompañado de unos músicos a la altura de las circunstancias, con un repertorio muy especial, con arreglos hechos especialmente para esta ocasión”, agregó el cantautor.

El colombiano comienza la gira con buen pie pues los boletos para Carnegie Hall están completamente agotados. Esta es la primera vez que Cepeda se presenta en el emblemático escenario, que ha recibido a artistas como Judy Garland, The Beatles, Frank Sinatra, Tony Bennett o, entre los latinos, el argentino Fito Páez.

“Lo que queríamos era que todos los teatros tuvieran esa misma categoría y dio la casualidad que la fecha que nos ofrecieron en el Carnegie fue la primera de la gira, entonces fue perfecto”, le comentó Cepeda a Zona Pop CNN.

"Estamos apuntando a hacer esta gira hace más o menos unos tres años y presentando todas las credenciales para poder estar allí. Entonces es un sueño que finalmente se cumple. He tenido la oportunidad de ver un par de shows ahí y sé lo que significa. Por eso me siento tan orgulloso de poder hacer parte de la selección de artistas que ha pasado por el Carnegie Hall”, agregó Cepeda.

“La ruta púrpura” de Andrés Cepeda

El nombre de la gira puede parecer un tanto curioso para algunos. ¿Qué es la ruta púrpura? ¿Por qué pinta de ese color su tour? Todo tiene que ver con el color de la decoración de estos míticos recintos, le explicó Cepeda a Zona Pop CNN.

“Se llama La Ruta Púrpura porque es una ruta, por supuesto, es una gira que nos lleva por diferentes ciudades. Y es púrpura porque muchos de estos teatros clásicos, que son muy tradicionales, tienen este tipo de decoración que es el terciopelo púrpura, las decoraciones doradas, que es muy propio como de una época en que muchos de esos teatros fueron construidos y que los enmarcan dentro de un estilo de mucha elegancia, de mucho lujo. Son teatros muy especiales y por eso me pareció bonito recurrir a esa idea del color del terciopelo púrpura”, señaló el intérprete.

Para Cepeda, la realización y el comienzo de la gira es un sueño que cumple. No solo por presentarse en Nueva York, sino en el resto de teatros que forman parte de esta ruta.

“Para mí es simbólico esa posibilidad de estar en teatros de tan alta categoría que tienen unas curadurías muy exigentes. No todo el mundo puede ir a presentarse en teatros como estos. Siempre he soñado con estar en esos lugares tan icónicos, tan especiales donde se premia la excelencia de la música. Es un momento en mi carrera muy soñado, es algo que realmente he anhelado desde que empecé mi carrera hace muchos años y poder hacerlo hoy con la experiencia que tengo, con la música que he ido acumulando, pues es muy significativo y es un gran honor”, agregó Cepeda.

¿Por dónde pasará “La ruta púrpura”?

Andrés Cepeda se estará presentando en las siguientes fechas:

6 de octubre: Nueva York, Carnegie Hall (AGOTADO)

8 de octubre: Toronto, Canadá, Meridian Arts Center

9 de octubre: Montreal, Canadá, L’Olympia

11 de octubre: Calgary, Canadá, Bella Concert Hall

12 de octubre: Vancouver, Canadá, Vancour Playhouse

15 de octubre: San Francisco, Regency Ballroom

16 de octubre: Los Ángeles, The Fonda Theater

17 de octubre: Atlanta, Variety Playhouse

18 de octubre: Orlando, Florida, Plaza Live

19 de octubre: Tampa, Florida, Ferguson Hall

20 de octubre: Miami, Adrienne Arsht Center

2 de noviembre: Chicago, Vic Theater

3 de noviembre: ciudad de Washington, DC Sixth & I

4 de noviembre: Filadelfia, City Winery

5 de noviembre: Boston, City Winery

6 de noviembre: Boston, Berklee Performance Center

Las entradas están a la venta en Ticketmaster.