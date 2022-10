'No es humano': Erling Haaland suma 14 goles en la Premier League y cinco en la Liga de Campeones

Los nuevos récords de Erling Haaland 0:53

(CNN) -- Catorce goles en la Premier League inglesa y ahora cinco goles en la UEFA Champions League; no es de extrañar que Erling Haaland esté infundiendo miedo a los porteros rivales esta temporada.

El delantero noruego se ha adaptado perfectamente a la vida en el Manchester City y sumó dos goles más a su cuenta después de anotar un doblete en la contundente victoria de su equipo por 5-0 contra el FC Copenhague en la Liga de Campeones el miércoles.

Sus dos goles llegaron en un primer tiempo vertiginoso antes de que el técnico Pep Guardiola sacara al delantero en el descanso. Sin embargo, fue suficiente tiempo para que el joven de 22 años demostrara cuán clínico es y cuán natural es marcar goles para él.

“Es increíble, sinceramente, nunca había presenciado algo así en mi vida”, dijo su compañero de equipo Jack Grealish a BT Sport después del partido.

“Para el primer y segundo gol, creo que me estaba riendo porque estaba como, '¿Cómo?'.

“Él siempre está ahí, siempre finalizando. Es un placer jugar con él en este momento”.

Haaland ya es el máximo goleador tanto en la Premier League como en la Champions League de esta temporada y no muestra signos de desaceleración.

Ninguno de sus últimos goles requirió mucha habilidad técnica, pero mostró una capacidad aterradora para leer el juego y detectar una oportunidad.

Es una forma que es tan sensacional que incluso los contrarios admiten estar impresionados. Grealish reveló que el portero del FC Copenhague, Kamil Grabara, dijo lo mismo después de uno de los goles.

Grealish contó: “El portero me dijo algo: 'No es humano'. Y yo dije: '¿Me lo estás diciendo a mí?'.

“Honestamente, es increíble, es un placer jugar con él. Es tan humilde, es genial.

“Esperemos que pueda continuar de esta forma y llevarnos a la gloria”.

Guardiola apaga los rumores

En medio de su racha récord de goles, surgieron informes desde España de que Haaland tenía una cláusula de rescisión en su contrato que le permitiría mudarse al Real Madrid después de dos años en el City.

El Madrid había sido uno de los pretendientes que competía por su firma este verano, pero finalmente perdió ante el City.

Cuando se le preguntó sobre la cláusula reportada después del partido, Guardiola acalló los rumores.

"No es verdad. No tiene cláusula de rescisión ni para el Real Madrid ni para ningún otro equipo. No es cierto”, dijo a los periodistas.

“Lo importante es que se ha adaptado muy bien y tengo la sensación de que es increíblemente feliz aquí y vamos a intentar con él, y con toda la gente que quiera quedarse aquí, hacerlo feliz.

"¿Lo que ocurrirá en el futuro? ¿Quién sabe? Nadie lo sabe. Lo importante es que está feliz y perfectamente asentado y es increíblemente querido”.

Haaland tendrá la oportunidad de aumentar su creciente cuenta el 8 de octubre cuando el City reciba al Southampton en la liga.